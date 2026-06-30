整形外科用義肢市場2030年展望：整形疾患負担の増加、モビリティ革新、人口動態変化による構造的成長
障害率の上昇、外傷症例の増加、高齢化人口の拡大に支えられ、整形外科用義肢市場は2030年までに30億ドルを超えると予測されている。本市場は約610億ドル規模の整形外科機器市場の約5%、および1兆1760億ドル規模の医療機器産業の約0.3%を占める。義肢工学およびリハビリテーションソリューションの継続的な革新が、安定した長期成長をさらに強化している。
北米における地域リーダーシップの強化
2030年に最大地域となる整形外科用義肢市場
北米は引き続き最大の地域市場であり、2030年には9億900万ドルに達し、2025年の6億8400万ドルからCAGR 6%で成長すると予測される。
主な成長要因：
・肥満率上昇とそれに伴う運動機能障害
・高齢化人口の拡大
・高度なリハビリテーションインフラ
・強力な保険・償還制度
・高度義肢技術の普及
米国が世界市場の主要収益源として主導
2030年に最大の国となる市場
米国は世界最大市場として2030年に8億800万ドルに達し、2025年の6億1200万ドルからCAGR 6%で成長すると予測される。
成長要因：
・外傷および事故発生率の増加
・スポーツ関連外傷の増加
・整形外科リハビリサービスの拡大
・高度義肢システムの臨床導入増加
・高い医療支出能力
製品タイプ別の市場構造
2030年最大セグメント
上肢義肢セグメントの優位性
上肢義肢市場は2030年に43%（12億8400万ドル）を占める。
主な要因：
・外傷および先天性疾患による四肢欠損増加
・手・腕機能改善への需要
・軽量義肢材料の進化
・筋電義肢システムの普及
・把持精度および器用さの向上
・リハビリテーションエコシステム拡大
技術別セグメンテーションと普及動向
従来型義肢の優位性
従来型整形外科デバイスセグメントは2030年に41%（12億2800万ドル）を占める。
強み：
・コスト効率と手頃さ
・基本的な移動機能回復の信頼性
・新興国での高い普及率
・低メンテナンス要件
・長期耐久性
・高度システムへのアクセスが限定された患者への適合性
エンドユーザー構造の変化
病院が主要導入拠点へ
病院セグメントは2030年に36%（10億7200万ドル）を占める。
主な要因：
・統合された手術・リハビリサービス
・切断手術件数の増加
・多職種医療チームの整備
・高度義肢フィッティング技術
・患者数増加と複雑症例対応
・整形外科部門への投資拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354081/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354081/images/bodyimage2】
市場成長動態と成長率見通し
整形外科用義肢業界は2030年までCAGR 7%で成長すると予測される。
成長要因：
・高齢化人口の拡大
・肥満関連合併症の増加
・外傷・事故症例の増加
・スポーツ傷害の増加
・義肢技術の進化
世界需要を再構築する構造的成長ドライバー
高齢化によるリハビリ需要拡大
世界的な高齢化人口増加が市場拡大を大きく牽引している。
・可動性喪失および関節変性の増加
・長期移動支援の需要増加
・自立生活支援ニーズの増加
・高齢者整形ケアの拡大
寄与：年間市場成長 +2.0%
肥満による整形合併症の増加
肥満率上昇が世界的に整形外科合併症を増加させている。
・筋骨格系疾患リスクの上昇
・関節変性症例の増加
・糖尿病関連四肢合併症
・体重適応型義肢の需要
寄与：年間成長 +1.5%
無料サンプルレポート：
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北米における地域リーダーシップの強化
2030年に最大地域となる整形外科用義肢市場
北米は引き続き最大の地域市場であり、2030年には9億900万ドルに達し、2025年の6億8400万ドルからCAGR 6%で成長すると予測される。
主な成長要因：
・肥満率上昇とそれに伴う運動機能障害
・高齢化人口の拡大
・高度なリハビリテーションインフラ
・強力な保険・償還制度
・高度義肢技術の普及
米国が世界市場の主要収益源として主導
2030年に最大の国となる市場
米国は世界最大市場として2030年に8億800万ドルに達し、2025年の6億1200万ドルからCAGR 6%で成長すると予測される。
成長要因：
・外傷および事故発生率の増加
・スポーツ関連外傷の増加
・整形外科リハビリサービスの拡大
・高度義肢システムの臨床導入増加
・高い医療支出能力
製品タイプ別の市場構造
2030年最大セグメント
上肢義肢セグメントの優位性
上肢義肢市場は2030年に43%（12億8400万ドル）を占める。
主な要因：
・外傷および先天性疾患による四肢欠損増加
・手・腕機能改善への需要
・軽量義肢材料の進化
・筋電義肢システムの普及
・把持精度および器用さの向上
・リハビリテーションエコシステム拡大
技術別セグメンテーションと普及動向
従来型義肢の優位性
従来型整形外科デバイスセグメントは2030年に41%（12億2800万ドル）を占める。
強み：
・コスト効率と手頃さ
・基本的な移動機能回復の信頼性
・新興国での高い普及率
・低メンテナンス要件
・長期耐久性
・高度システムへのアクセスが限定された患者への適合性
エンドユーザー構造の変化
病院が主要導入拠点へ
病院セグメントは2030年に36%（10億7200万ドル）を占める。
主な要因：
・統合された手術・リハビリサービス
・切断手術件数の増加
・多職種医療チームの整備
・高度義肢フィッティング技術
・患者数増加と複雑症例対応
・整形外科部門への投資拡大
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市場成長動態と成長率見通し
整形外科用義肢業界は2030年までCAGR 7%で成長すると予測される。
成長要因：
・高齢化人口の拡大
・肥満関連合併症の増加
・外傷・事故症例の増加
・スポーツ傷害の増加
・義肢技術の進化
世界需要を再構築する構造的成長ドライバー
高齢化によるリハビリ需要拡大
世界的な高齢化人口増加が市場拡大を大きく牽引している。
・可動性喪失および関節変性の増加
・長期移動支援の需要増加
・自立生活支援ニーズの増加
・高齢者整形ケアの拡大
寄与：年間市場成長 +2.0%
肥満による整形合併症の増加
肥満率上昇が世界的に整形外科合併症を増加させている。
・筋骨格系疾患リスクの上昇
・関節変性症例の増加
・糖尿病関連四肢合併症
・体重適応型義肢の需要
寄与：年間成長 +1.5%
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