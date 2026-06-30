心の相談室こころラボ合同会社（代表：くぼたゆか、以下「こころラボ」）は、2026年7月1日より、子育て中の母親を対象としたオンラインコミュニティ「ここラボママ’sホーム」の提供を開始します。

臨床心理士・公認心理師が運営する同コミュニティは、子育てに伴う孤立・不安・情報迷子を抱える母親が、安心してつながり、学び、相談できる「心の安心基地」として設計されており、月額2,980円（税込）から全国どこからでも参加可能です。

背景：政策と現場のギャップを埋める民間の取り組み

2026年6月、政府は「こどもまんなか実行計画2026」を決定し、子育て支援・若者支援・SOSを支援につなぐ体制強化の方針を明確に示しました。また、こども家庭庁は子育て支援予算の「全部見える化」を進め、社会全体で子育てを支える機運が高まっています。

しかし政策の後押しがある一方で、実際の育児現場では「相談相手がいない」「SNSや育児本の情報が多すぎて迷う」「自分だけうまくできていない気がする」という声が後を絶ちません。日本の子どもの自己肯定感が国際比較で低水準にある背景には、親自身の孤立と心理的疲弊が深く関係していると指摘されています。

こころラボは「情報提供だけでは母親の孤立は解決できない」と考え、心理の専門家と仲間のつながりを組み合わせたコミュニティ型の支援モデルを構築しました。

サービス概要

サービス名：ここラボ ママ’sホーム

開始日 ：2026年7月1日（火）

対象 ：子育て中の母親（全国・オンライン参加）

料金 ：月額 2,980円（税込） （7月7日まで特別割引適応。要問い合わせ）

運営 ：心の相談室こころラボ

「コミュニティの1日」：忙しいママでも続けられる習慣設計



ここラボママ'sホーム1日



人生が変わる4つの理由



ここラボママ'sホーム 4つの理由



代表コメント

「子どもの未来を変えるためには、まずママの心が支えられることが大切だと考えています。子育ては一人で抱えるものではなく、安心して話せる場所、応援し合える仲間、必要なときに専門家へつながれる場があることで、親も子どもも前向きに変わっていけます。私たちは、母親が自分らしく成長できる"心の安心基地"をつくりたいと考えています。」

心の相談室こころラボ 代表 くぼたゆか

今後の展開

こころラボは今後も、子育て中の母親が孤立しない社会づくりに向けて、コミュニティ運営・学びの提供・相談支援の充実を進めてまいります。また、子育て支援への社会的関心が高まる中、専門家の知見を活かした情報発信や、親子の心の健康に関する啓発活動にも積極的に取り組んでいきます。

会社概要

会社名 ：心の相談室こころラボ合同会社

代表者 ：くぼたゆか

事業内容 ：子育て・家族・心理支援に関するコミュニティ運営、心理教育、情報発信

URL ：https://cocololabo.com/