【要注意】複数店舗のGoogleマップ・チラシ・LINE反響を一元管理できていますか？買取店が見直すべき反響管理の落とし穴
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■LINE査定、Googleマップ、チラシ反響が増えるほど「誰が追うか」が曖昧になる
買取店の集客経路は、以前より分散しています。GoogleマップやGoogleビジネスプロフィールを見て電話する顧客、LINEでブランドバッグや時計の写真だけ送ってくる顧客、新聞折込チラシを見て金相場を聞く顧客、Web査定フォームから着物や骨董品の相談をする顧客、催事買取で一度だけ接点を持った顧客など、入口は一つではありません。問題は、反響数そのものよりも、その後の管理です。受付日時、問い合わせ経路、顧客名、電話番号、LINE、査定品目、査定金額、担当者、成約・保留・キャンセル、再連絡予定日が別々のメモ、Excel、スプレッドシート、店長の記憶に分かれると、対応漏れは自然に起きます。
■査定後に帰った顧客を追えない店舗は、広告費を取りこぼしている
たとえば、Googleマップ経由で来店した顧客がロレックスを査定し、「他店も見てから決めます」と帰った場合、その顧客は失注ではなく保留顧客です。LINEでヴィトンの写真を送ってきた顧客、電話で18金ネックレスの概算だけ聞いた顧客、出張買取の日程が未確定の顧客も同じです。ここで再連絡日、査定金額、相見積もり状況、希望金額、担当者コメントが残っていなければ、翌週に追うことができません。チラシを5万部配っても、LINE返信が遅れたり、折り返し電話を忘れたり、査定後フォローが属人化したりすれば、反響は売上に変わりにくくなります。
■複数店舗では、売上より先に「反響から成約までの数字」を見るべき
多店舗展開している買取店では、月末売上だけを見ても原因が分かりません。見るべき項目は、店舗別の問い合わせ件数、来店経路、査定件数、成約率、キャンセル率、保留件数、再連絡予定、買取単価、粗利、担当者別の対応状況です。A店はGoogleマップ経由の来店が多いが成約率が低い、B店はチラシ反響は少ないが貴金属の成約単価が高い、C店はLINE査定の返信が遅れている、といった違いが見えれば、打つ手が変わります。金券、時計、ジュエリー、ブランド品、着物、骨董品など、品目別に在庫数や滞留状況も確認できれば、販売側の判断にもつながります。
■古物台帳・在庫・金庫管理が分断すると、店長依存が強くなる
買取業では、顧客管理だけでなく、古物台帳、在庫、金庫管理も避けて通れません。買取時に聞いた住所・氏名・品目・特徴、査定金額、受入日、販売状況、金庫内の現金や貴金属の移動が別管理になると、確認作業は店長任せになります。催事買取や出張買取が増えるほど、店舗外で受け付けた案件をどのタイミングで台帳や在庫に反映するかも曖昧になりがちです。紙の台帳、POS、Excel、個別メモを併用している店舗ほど、「誰かは知っているが、会社としてはすぐ見えない」状態になりやすい点に注意が必要です。
■買取コージで問い合わせ・案件・在庫・顧客情報を一元管理する
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。電話、LINE、Web査定などの問い合わせ情報を一元管理し、案件ごとの進捗、査定履歴、成約・保留・キャンセル状況を管理しやすくします。顧客情報や過去の買取履歴を残せるため、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。また、在庫管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応までまとめて扱えるため、店舗買取、出張買取、催事買取など複数の買取形態でも、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。複数店舗や少人数運営では、紙やExcelに分散した情報をクラウド上に集約することが、現場の確認負担を減らす第一歩になります。
■LINE査定、Googleマップ、チラシ反響が増えるほど「誰が追うか」が曖昧になる
買取店の集客経路は、以前より分散しています。GoogleマップやGoogleビジネスプロフィールを見て電話する顧客、LINEでブランドバッグや時計の写真だけ送ってくる顧客、新聞折込チラシを見て金相場を聞く顧客、Web査定フォームから着物や骨董品の相談をする顧客、催事買取で一度だけ接点を持った顧客など、入口は一つではありません。問題は、反響数そのものよりも、その後の管理です。受付日時、問い合わせ経路、顧客名、電話番号、LINE、査定品目、査定金額、担当者、成約・保留・キャンセル、再連絡予定日が別々のメモ、Excel、スプレッドシート、店長の記憶に分かれると、対応漏れは自然に起きます。
■査定後に帰った顧客を追えない店舗は、広告費を取りこぼしている
たとえば、Googleマップ経由で来店した顧客がロレックスを査定し、「他店も見てから決めます」と帰った場合、その顧客は失注ではなく保留顧客です。LINEでヴィトンの写真を送ってきた顧客、電話で18金ネックレスの概算だけ聞いた顧客、出張買取の日程が未確定の顧客も同じです。ここで再連絡日、査定金額、相見積もり状況、希望金額、担当者コメントが残っていなければ、翌週に追うことができません。チラシを5万部配っても、LINE返信が遅れたり、折り返し電話を忘れたり、査定後フォローが属人化したりすれば、反響は売上に変わりにくくなります。
■複数店舗では、売上より先に「反響から成約までの数字」を見るべき
多店舗展開している買取店では、月末売上だけを見ても原因が分かりません。見るべき項目は、店舗別の問い合わせ件数、来店経路、査定件数、成約率、キャンセル率、保留件数、再連絡予定、買取単価、粗利、担当者別の対応状況です。A店はGoogleマップ経由の来店が多いが成約率が低い、B店はチラシ反響は少ないが貴金属の成約単価が高い、C店はLINE査定の返信が遅れている、といった違いが見えれば、打つ手が変わります。金券、時計、ジュエリー、ブランド品、着物、骨董品など、品目別に在庫数や滞留状況も確認できれば、販売側の判断にもつながります。
■古物台帳・在庫・金庫管理が分断すると、店長依存が強くなる
買取業では、顧客管理だけでなく、古物台帳、在庫、金庫管理も避けて通れません。買取時に聞いた住所・氏名・品目・特徴、査定金額、受入日、販売状況、金庫内の現金や貴金属の移動が別管理になると、確認作業は店長任せになります。催事買取や出張買取が増えるほど、店舗外で受け付けた案件をどのタイミングで台帳や在庫に反映するかも曖昧になりがちです。紙の台帳、POS、Excel、個別メモを併用している店舗ほど、「誰かは知っているが、会社としてはすぐ見えない」状態になりやすい点に注意が必要です。
■買取コージで問い合わせ・案件・在庫・顧客情報を一元管理する
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。電話、LINE、Web査定などの問い合わせ情報を一元管理し、案件ごとの進捗、査定履歴、成約・保留・キャンセル状況を管理しやすくします。顧客情報や過去の買取履歴を残せるため、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。また、在庫管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応までまとめて扱えるため、店舗買取、出張買取、催事買取など複数の買取形態でも、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。複数店舗や少人数運営では、紙やExcelに分散した情報をクラウド上に集約することが、現場の確認負担を減らす第一歩になります。