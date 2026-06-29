福岡初のドライヘッドスパ専門店として開業した「縁-eni-」(所在地：福岡市中央区大名、代表：吉原 志保)は、2026年6月をもって開業10周年を迎えました。

開業当時は福岡でほとんど認知されていなかったドライヘッドスパですが、近年は睡眠不足や脳疲労への関心の高まりとともに市場が拡大。同店は福岡における先駆けとして業界の発展と普及に取り組んできました。

10周年の節目にあたり、これまでの歩みと今後の展望について発表いたします。





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■開業の背景と10年間の歩み： 国内最高峰の技術を福岡へ初めて導入※

代表の吉原氏は、歯科衛生士時代に自身や周囲が多忙な日々の中で心身に大きな負担を抱えている現状を目の当たりにし、短時間でも深く休める場所の必要性を強く実感してリラクゼーションの道へ転身。当時、国内のドライヘッドスパのパイオニアであり、予約困難で全国的な話題となっていた専門店へ赴き、本格的な技術を修得するための厳しい修行を重ねました。その後、先進的な技術を福岡へ初めて持ち帰る形で、2016年に大名にて「縁-eni-」を立ち上げました。

同店が創業時から一貫して掲げるのが「脳まで休まる癒し体験」というコンセプト。単に頭部を揉みほぐすだけでなく、日常の緊張や思考から解放され、安心して力を抜ける場を目指し、本場の施術技術をベースに、照明、心地よい音響、アロマの香り、個別性の高いカウンセリングなど、五感に働きかける店舗環境の構築を徹底してきました。





福岡へ初めて導入※自社調べ









■トレンドから文化へ：福岡初進出の業態として市場を牽引した10年

2016年の開業当時、「ドライヘッドスパ専門店」という言葉や業態そのものがさほど認知されていない中、画期的な業態として福岡に初進出した同店は注目を集め、雑誌やテレビ、経済紙など多数のメディアでたびたび取り上げられました。

この10年間で社会の健康意識や働き方も大きく変容し、かつて流行りのトレンドであった「ドライヘッドスパ」は、しっかりとした市民権を獲得し、現代人の「休息の文化」へと定着しています。同店は市場のパイオニアとして黎明期から変遷を福岡の地で一歩先んじて支え、顧客の悩みに寄り添う地域密着型の店舗運営を継続してきました。









■2店舗の特色と客観的な実績

現在は、「大名店」と、「六本松店」の2店舗を運営し、主に30～50代の働く男女を中心に支持を広げています。本年6月現在、Googleの口コミは本格運用から約2年で累計900件近くにのぼり、リピーターを中心に支持を広げています。また、日本の優れたブランドを紹介する書籍「Japan Brand Collection」のビューティー部門において2年連続(2024・2025年)で掲載されるなど、外部機関からも高く評価されています。

さらに近年は個人利用に加え、従業員の健康管理やメンタルケアを重視する企業・医療関連施設向けに、福利厚生として施術チケットを利用できる仕組みを導入し、活用範囲を広げています。

六本松店では通常のドライヘッドスパに加え、環境負荷に配慮したイタリア産オーガニック製品によるヘッドスパメニューも導入。リラクゼーションと同時に頭皮環境の改善やエイジングケアのニーズにも対応し、より幅広いウェルネスアプローチを行っています。









■技術継承と人材育成を目的としたスクール事業の展開

同店では店舗運営で培った技術や接客ノウハウを伝えるスクール事業も展開しています。未経験者や独立開業希望者を対象に、施術技術から接客・店舗運営までを実践的に指導し、業界における人材育成と技術継承に取り組んでいます。









■今後の展望

今後は地域初の専門店として培った信頼を基盤に、睡眠やメンタルケアへの関心が高まる現代において、スクール事業を通じたセラピストの独立支援を強化します。さらに宿泊施設や医療関連施設、企業の福利厚生制度との連携をより一層深め、福岡を拠点に「深く休むことの価値」と「日常的なウェルネスケア」の重要性を広く発信していく方針です。









■代表コメント

「私自身多忙による心身の疲弊を経験しました。ただ体をほぐすだけでなく、日常の緊張から解放されて心からリラックスできる場所を作りたいと思い、本場の技術を学び、その技術を福岡の皆様に届けたい一心で開業いたしました。これまでサロンを支えてくださった多くのお客様には心より感謝申し上げます。今後もお客様一人ひとりの悩みに真摯に向き合い、福岡の地で心地よい休息の時間を提供できるよう技術とサービスの向上に邁進してまいります」





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■会社概要

企業名 ： ドライヘッドスパ専門店 縁-eni-

代表者 ： 吉原 志保

所在地 ： 福岡県福岡市中央区大名2-4-33 トートレビル2F

事業内容： ヘッドスパサロン









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

企業名 ： ドライヘッドスパ専門店 縁-eni-

電話番号 ： 092-406-5925

対応可能時間： 10：30～21：00

URL ： https://dryheadspa-eni.com/