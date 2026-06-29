株式会社紅乙女酒造が造る＜紅乙女酒造の蔵に眠る限定酒＞「紅乙女 LIMITED EDITION」シリーズ第9弾「紅乙女LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツPROTOTYPE02」発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353610/images/bodyimage1】
ごま焼酎の製造販売を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社 : 福岡県久留米市 取締役社長 : 鈴木利明）は、2026年7月17日（金）より「紅乙女 LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツPROTOTYPE0 2」を500本限定にて新発売いたします。
焼酎に「ごま」を浸漬させフランス製のシャラント式アランビックにて蒸留。
ごまの香りが特徴的なこのスピリッツを Canton 社製のアメリカンオーク新樽にて8カ月間熟成させました。
ごまスピリッツを樽熟成させた未来に向かう1本。
本製品は紅乙女酒造の次なる可能性を探るために 1 樽だけ製品化したプロトタイプの第二弾です。焙煎ごまの香ばしさ、ナッツやチョコレートを思わせるニュアンス、そして樽熟成由来の甘い香り。プロトタイプ 02は、01と比べて甘やかな余韻がより長く続く酒質になっています。
この1本は終着点ではなく、進化の途中。未来に向けた挑戦と創造性をぜひ味わってください。
紅乙女酒造は、「ごま焼酎」を日本で初めて生み出した創業者・林田春野のチャレンジスピリッツを大切に受け継ぎながら、伝統に甘んじることなく、常に新たな挑戦を続けていきます。
＜商品概要＞
品目：スピリッツ
商品名： 紅乙女 LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツ PRPTOTYPE 02
アルコール分：40度
内容量：500ml
原材料名：単式蒸留焼酎（国内製造）、ごま、ジュニパーベリー
JAN コード：4985159950306
入数：6本
小売価格（税抜）：2,800円
＜蔵出し日＞
2026年7月17日（金）
500本限定
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
ごま焼酎の製造販売を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社 : 福岡県久留米市 取締役社長 : 鈴木利明）は、2026年7月17日（金）より「紅乙女 LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツPROTOTYPE0 2」を500本限定にて新発売いたします。
焼酎に「ごま」を浸漬させフランス製のシャラント式アランビックにて蒸留。
ごまの香りが特徴的なこのスピリッツを Canton 社製のアメリカンオーク新樽にて8カ月間熟成させました。
ごまスピリッツを樽熟成させた未来に向かう1本。
本製品は紅乙女酒造の次なる可能性を探るために 1 樽だけ製品化したプロトタイプの第二弾です。焙煎ごまの香ばしさ、ナッツやチョコレートを思わせるニュアンス、そして樽熟成由来の甘い香り。プロトタイプ 02は、01と比べて甘やかな余韻がより長く続く酒質になっています。
この1本は終着点ではなく、進化の途中。未来に向けた挑戦と創造性をぜひ味わってください。
紅乙女酒造は、「ごま焼酎」を日本で初めて生み出した創業者・林田春野のチャレンジスピリッツを大切に受け継ぎながら、伝統に甘んじることなく、常に新たな挑戦を続けていきます。
品目：スピリッツ
商品名： 紅乙女 LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツ PRPTOTYPE 02
アルコール分：40度
内容量：500ml
原材料名：単式蒸留焼酎（国内製造）、ごま、ジュニパーベリー
JAN コード：4985159950306
入数：6本
小売価格（税抜）：2,800円
＜蔵出し日＞
2026年7月17日（金）
500本限定
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
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