一般社団法人 手話エンターテイメント発信団oioi(大阪市東淀川区、代表理事：岡崎 伸彦※)が、2025年9月23日(火・祝)「手話言語の国際デー」に合わせ無償公開した、聴覚障害理解を目的としたアニメ教材「難聴者の困りごとなんなん？」が、公益財団法人学習情報研究センター主催・令和8年度学習デジタル教材コンクールにおいて最高賞である文部科学大臣賞を受賞しました。

本教材は、2024年に実施したクラウドファンディングにおいて539人の皆さまから3,799,000円のご支援をいただき制作したものです。支援者の皆さまとともに生み出した教材が、全国規模の教材コンクールで高く評価される結果となりました。

教材情報： https://www.oioi-sign.com/hoh-edu-video/





※「崎」は正しくは「たつさき」です。





教材タイトル

教材の一部_難聴者がこの場面で何に困っているかを考える









■「知る」ではなく「考える」教材

本教材では、学校生活や日常生活の場面を映像化し、「難聴者はどんなことに困っているのだろう？」を参加者自身が考える構成としています。単なる知識の習得ではなく、「困りごとに気づく・相手の立場を想像する・自分にできる配慮を考える」ことを目的として制作されました。2025年9月の公開以来、学校での授業をはじめ、教職員研修や企業研修など、全国120か所以上の教育機関・団体等で活用されています。

使用した方からは、「マニュアルがあるので聴覚障害に詳しくなくても安心して授業ができる」「難聴児のいるクラスで使用したところ、本人含め児童の食いつきが良かった」「大人向けの研修でも理解が深まり、難聴者について初めて知ったという声が多かった」などの声が寄せられています。









■今後の展開

今後は、全国の学校への導入を推進し、子ども達が聴覚障害について学ぶ機会の拡大を目指します。

2026年6月27日(土) 千葉県淑徳大学にて授業体験会実施

2026年7月18日(土) 奈良教育大学にて授業体験会を実施

2026年8月20日(木) 大阪教育大学＋オンラインにて、事例共有会を実施

(実際に授業で活用いただいた先生方をお招きし、ご登壇いただきます)





＜制作体制＞

協力： 一般社団法人 言葉のかけはし・難聴の子を持つ家族会そらいろ

https://www.kotoba-bridge.org/

同団体の企画作品「なんちょうなんなん」のイラストを引き継ぎ制作

制作： KOO-KI(空気株式会社) https://koo-ki.co.jp/

アニメやCMで国内外から高く評価され、社会的テーマを伝える

映像制作にも定評がある





＜団体概要＞

一般社団法人 手話エンターテイメント発信団oioi(2016年設立)

聴者と聴覚障害者の間にある心のバリアを壊すためにエンターテイメントの力を使って手話および聴覚障害理解の普及活動を行う。

ホームページ： https://www.oioi-sign.com/