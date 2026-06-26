【男女兼用の“歩く扇風機”ウエア】「空調服® 晴雨兼用 UV マウンテンパーカー」CROSS FUNCTIONから発売























・price：￥24,200 (税込)



・color :ブラック / ベージュ / アイボリー



・size : M / L



・material : ポリエステル100%



※女性モデルはM、男性モデルはLを着用



【うれしい機能】



・雨の日も安心の撥水加工



・99%以上UVカット



・自宅で洗濯可能 ※洗濯時はファンを取り外してください。



・風量調節は1〜5段階の風量調節機能



・最長約20時間連続で使用可能



【デザインの進化・4WAYで着用可能】



・空調服®マウンテンパーカーとして着る



・袖を取り外してベストとして着る



・ファンを外してマウンテンパーカーとして着る



・ファンを外してベストとして着る ・price：￥24,200 (税込)・color :ブラック / ベージュ / アイボリー・size : M / L・material : ポリエステル100%※女性モデルはM、男性モデルはLを着用【うれしい機能】・雨の日も安心の撥水加工・99%以上UVカット・自宅で洗濯可能 ※洗濯時はファンを取り外してください。・風量調節は1〜5段階の風量調節機能・最長約20時間連続で使用可能【デザインの進化・4WAYで着用可能】・空調服®マウンテンパーカーとして着る・袖を取り外してベストとして着る・ファンを外してマウンテンパーカーとして着る・ファンを外してベストとして着る







■製品開発の背景



「炎天下の子どもの野球やサッカー応援時に、日焼けも暑さも避けたい」「酷暑＆雨といった変わりやすい天候にも負けずに快適に過ごしたい」といった思いから開発し、2024年に初モデルを販売。女性だけでなく男性からもファッションとして楽しめる「空調服® 晴雨兼用 UV マウンテンパーカー」が欲しいという声を聞くようになり、男女兼用で着られて着回しのしやすい4WAYタイプを新発売しました。「快適さ」と「おしゃれ」を兼ね備えた空調服®は、梅雨の時期から暑秋を快適に過ごすための代表的なアイテムです。











この商品は、（株）セフト研究所・（株）空調服の特許及び技術を使用しています。



「空調服」は（株）セフト研究所・（株）空調服のファン付きウエア・その附属品、及びこれらを示すブランドです。



「空調服」「DC空調服」ロゴは、（株）セフト研究所・（株）空調服の登録商標です。



■CROSS FUNCTIONについて















「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。



この商品は、（株）セフト研究所・（株）空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は（株）セフト研究所・（株）空調服のファン付きウエア・その附属品、及びこれらを示すブランドです。「空調服」「DC空調服」ロゴは、（株）セフト研究所・（株）空調服の登録商標です。■CROSS FUNCTIONについて「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。







■ONLINE STORE



https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/



■CROSS FUNCTION MEDIA



https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/



■CROSS FUNCTION公式Instagram



https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja



■本商品に関するお問い合わせ先



クロスプラス株式会社



メールアドレス product-info@crossplus.co.jp



※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。



■クロスプラス 会社概要



会社名：クロスプラス株式会社



代表者：山本大寛



所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13



URL ：https://www.crossplus.co.jp



クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべの人に彩りとよろこびを届けてまいります。



■製品開発の背景「炎天下の子どもの野球やサッカー応援時に、日焼けも暑さも避けたい」「酷暑＆雨といった変わりやすい天候にも負けずに快適に過ごしたい」といった思いから開発し、2024年に初モデルを販売。女性だけでなく男性からもファッションとして楽しめる「空調服® 晴雨兼用 UV マウンテンパーカー」が欲しいという声を聞くようになり、男女兼用で着られて着回しのしやすい4WAYタイプを新発売しました。「快適さ」と「おしゃれ」を兼ね備えた空調服®は、梅雨の時期から暑秋を快適に過ごすための代表的なアイテムです。■ONLINE STOREhttps://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/■CROSS FUNCTION MEDIAhttps://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/■CROSS FUNCTION公式Instagramhttps://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja■本商品に関するお問い合わせ先クロスプラス株式会社メールアドレス product-info@crossplus.co.jp※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。■クロスプラス 会社概要会社名：クロスプラス株式会社代表者：山本大寛所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL ：https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべの人に彩りとよろこびを届けてまいります。

2026年の「空調服® 晴雨兼用 UV マウンテンパーカー」は、女性だけでなく男性にも着られる男女兼用サイズを展開し、色もブラックを新色に追加しました。さらに袖の取り外しができるため、マウンテンパーカーだけでなくベストとしても着られる仕様になっています。風量を5段階で自在に調整できるファン、撥水加工・99%以上のUVカットの機能があり、猛暑日のサッカー観戦やキャンプ、公園での外遊びなど様々な場面に加え、梅雨時の湿気、台風前後の蒸し暑い日を快適に過ごしていただけます。特設サイトURL：https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/260619-air-clothes/「空調服® 晴雨兼用 UV マウンテンパーカー」例年の反響を受け、ファン付きウエアのパイオニアである、株式会社空調服とのコラボレーションアイテムをアップデート。ファンの静かさ、撥水加工、UV99％以上カットといった機能性の高さに加え、風量調整1〜5段階まで調整可能。また、ウエストを絞ることで風を逃さず、涼しい状態を長時間保つことができます。