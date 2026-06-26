昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10関連製品の購入前確認項目を整理
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昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10関連製品の購入前確認項目を整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのコエンザイムQ10関連製品について、購入前に確認しやすい情報項目を整理しました。商品写真、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示を中心に点検します。 健康食品関連製品では、商品ページや店頭資料に記載される基本情報を分かりやすく整理することが重要です。今回の整理では、掲載写真と説明文の対応、問い合わせ先の明記、注意事項の確認を重点項目としています。 昭和株式会社は、商品情報を継続的に見直し、利用者や取引先が必要な基本情報を確認できる環境づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10関連製品の購入前確認項目を整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのコエンザイムQ10関連製品について、購入前に確認しやすい情報項目を整理しました。商品写真、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示を中心に点検します。 健康食品関連製品では、商品ページや店頭資料に記載される基本情報を分かりやすく整理することが重要です。今回の整理では、掲載写真と説明文の対応、問い合わせ先の明記、注意事項の確認を重点項目としています。 昭和株式会社は、商品情報を継続的に見直し、利用者や取引先が必要な基本情報を確認できる環境づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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