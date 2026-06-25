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メッセージまでUFOにさらわれる！？思わずクスッと笑える『未確認飛行ふせん』が登場！
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、UFOにさらわれるようなユニークなシーンを再現できるダイカットふせんの『未確認飛行ふせん』（全6種・各495円 税込）を、2026年6月下旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■UFOにさらわれる！？遊び心あふれるダイカットふせん
未確認飛行物体（UFO）の光に吸い込まれる様子をモチーフにした、ユニークなダイカットふせん。UFOから伸びる「光」の部分にメッセージを書き込むことで、人や動物と一緒にメッセージも吸い込まれているようなシーンを再現。メモとイラストが一体となり、伝言やちょっとしたメッセージも、思わずクスッと笑えるコミュニケーションツールになります。
■立てて飾れる存在感のあるデザイン
ふせんの底面部分を折り曲げることで自立させることが可能。デスクや棚に立てて使えるため、メモとしてだけでなく、インテリア感覚で楽しめるアイテムです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/137807/137807_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『未確認飛行ふせん』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260318074454/
『未確認飛行ふせん』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/260318074454/
【 商品特長 】
■UFOにさらわれる！？遊び心あふれるダイカットふせん
■立てて飾れる存在感のあるデザイン
ふせんの底面部分を折り曲げることで自立させることが可能。デスクや棚に立てて使えるため、メモとしてだけでなく、インテリア感覚で楽しめるアイテムです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/137807/137807_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『未確認飛行ふせん』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260318074454/