ＡＣジャパン２０２６年度広告作品が決定

公益社団法人ＡＣジャパン（理事長 鳥井 信宏）の２０２６年度公共広告作品が下記の通り決定しました。

新たな作品は７月１日（水）より１年間、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等、全国の各メディアで放送・掲載の予定です。

ＡＣジャパンは、公共のための広告活動を通して世の中を良くしていきたいとの目標の下、毎年さまざまなキャンペーン広告を制作し、会員社のメディアを通してメッセージを発信しています。

キャンペーン広告は、主に下記６種類からなり、２０２６年度は計２５作品となりました。

①多くの人に共通する重要な社会問題をテーマに広告を制作し、全国のメディアを通じて発信する「全国キャンペーン」（Ａ、Ｂ２作品）

②各地域（北海道、東北、名古屋、大阪、中四国、九州、沖縄）が抱える問題の中から各々テーマを選定し広告を制作、各エリアのメディアを通じて発信する「地域キャンペーン」（７地域７作品）

③公共福祉や医療・国際貢献等に取り組む非営利団体等にＡＣジャパンの仕組みを利用していただき広告を展開する「支援キャンペーン」（８団体８作品）

④ＡＣジャパン制作のＣＭをＮＨＫで、ＮＨＫ制作のＣＭを会員民間放送で放送する「ＡＣジャパン・ＮＨＫ共同キャンペーン」（１作品ずつ交換・放送）

⑤会員校の学生が公共広告作品を制作し応募、表彰する「ＡＣジャパン広告学生賞」（テレビＣＭ部門・新聞広告部門の２部門で実施。各々グランプリ・準グランプリの２作品を放送・掲載）

⑥ＡＣジャパンは1000社を超える企業や団体がボランティアで運営する民間の非営利団体であることや、活動の内容を正しく伝えるために展開する「広報キャンペーン」（WEB動画２作品と新聞１５段広告）

「全国キャンペーンＡ」は、「進化するデジタル社会をどの様に生きるか考えよう～デジタル社会の公共マナーとは」をテーマとした「仮面罵倒会」という作品に決定しました。この作品では、仮面によって顔が見えないことをいいことに、ついつい拍車のかかる言葉の暴力を浮き彫りにすることで、人々に気づきを与え、デジタル社会でのマナーの在り方を見直す機会を提供します。この作品では、今年度も聴覚障害がある方の情報格差の解消を目指して、手話とオープンキャプションの字幕対応を行います。

「全国キャンペーンＢ」は、「思いやり・助け合い」をテーマとした、「３１２８万の思いやり」という作品に決定しました。この作品では、警察に届けられた３１２８万の「落とし物」を、届けられた「思いやり」と捉え直しました。「思いやりをもちましょう！」と訴えるよりも、既にある思いやりを讃えることから始め、感謝と誇らしさから、次の思いやりが気持ちよく生まれていく、そんな循環をつくりだす大切さを訴求していきます。この作品では、今年度も、従来同様、英語字幕対応を実施するとともに、クローズドキャプション字幕による情報保障の取り組みを実施します。

地域キャンペーンでは、東京以外の全国7地域で、昨年度制作の作品を継続します。引き続きクローズドキャプション字幕による情報保障の取組を実施します。

支援キャンペーンでは、「ジャパンハート」「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会」「キッズドア」「日本骨髄バンク」「日本盲導犬協会」「日本糖尿病協会」「日本食品衛生協会」「ウォーターエイドジャパン」の８団体を紹介する作品を制作し、広告を通してその活動を支援します。

ＡＣジャパン・ＮＨＫ共同キャンペーンでは、２０２６年度もＡＣジャパンとＮＨＫ様との、ＣＭ交換方式による共同キャンペーンを実施いたします。ＮＨＫ様提供の作品は、『若者に向けた「闇バイト」問題への警鐘』テーマにした「あきらめないで まだ遅くない」という作品です。

ＡＣジャパンからＮＨＫ様に提供するＣＭは、昨年度から引き続き、地域キャンペーンの中四国作品「入念な準備。それが防災の一歩。」を放送の予定です。

ＡＣジャパン広告学生賞では、「テレビＣＭ部門」「新聞広告部門」で下記作品がグランプリ・準グランプリを受賞しており、それぞれＢＳ民放１１局、及び新聞全国紙５紙で放送・掲載される予定です。

（テレビＣＭ部門）

（新聞広告部門）

ＡＣジャパン創設５５周年に伴い、１１年ぶりに広報キャンペーンを実施致します。「ＡＣジャパンの活動の理解促進と誤解の解消」を目的に「ＡＣジャパンを支えているのは、誰？」という作品に決定しました。新聞１５段広告とWEB動画６０秒２作品を制作し展開していきます。

新聞広告では「だれがＡＣジャパンの活動を支えているの？」というコピーで広告を制作しました。また、WEB動画ではYouTubeチャンネル登録者数１７７万人の人気コンテンツ「マリマリマリー」を起用してＡＣジャパンとしては初めてYouTubeにて「ＡＣジャパン公式チャンネル」を開設し展開していきます。



記

・２０２６年度 ＡＣジャパン広告作品

（放送・掲載予定期間：２０２６年７月１日～２０２７年６月３０日）

①全国キャンペーン

■全国キャンペーンＡ ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：仮面罵倒会

・テーマ ：進化するデジタル社会をどの様に生きるか考えよう～デジタル社会の公共マナーとは

・企画・制作 ：㈱ADKマーケティング・ソリューションズ

・手話出演 ：山田 真樹

・情報保障監修：江副 悟史、松森 果林、佐多 直厚







■全国キャンペーンＢ ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：３１２８万の思いやり

・テーマ ：思いやり・助け合い

・企画・制作 ： ㈱博報堂







②地域キャンペーン

■北海道

・作品名 ：はるか遠くへ－北海道からの挑戦－

・テーマ ：北海道発 夢・挑戦

・企画・制作 ：㈱電通北海道

・出演者 ：北口 榛花

・放送・掲載エリア ：北海道

■東北

・作品名 ：響け、助け合いsoul

・テーマ ：共助の力

・企画・制作 ： ㈱東北博報堂

・放送・掲載エリア ：東北

■名古屋

・作品名 ：部活動は防災部

・テーマ ：防災意識の啓蒙

・企画・制作 ：㈱新東通信

・出演者 ：三重県四日市市立橋北中学校防災部、橋北地区防災組織連絡協議会のみなさま

・放送・掲載エリア ：東海、北陸

■大阪

・作品名 ：たこやき乗り

・テーマ ：エスカレーターの乗り方

・企画・制作 ：㈱東急エージェンシー 関西支社

・放送・掲載エリア ：近畿

■中四国

・作品名 ：入念な準備。それが防災の一歩。

・テーマ ：防災・減災のためにできること

・企画・制作 ：㈱中国四国博報堂

・出演者 ：黒田 博樹、月山 翔雲、今西 あやな、藤岡 未南

・放送・掲載エリア ：中国・四国

■九州

・作品名 ：つける気持ち

・テーマ ：助け合いのマークの浸透

・企画・制作 ：㈱電通九州

・ナレーション：田中 麗奈

・イラスト ：maruiko

・放送・掲載エリア ：九州

■沖縄

・作品名 ：渋滞が命取りにならないように

・テーマ ：突然の災害から命を守るために

・企画・制作 ：㈱ブレーン沖縄

・防災監修 ：神谷 大介（琉球大学 工学部 社会基盤デザインコース）

・放送・掲載エリア ：沖縄

③支援キャンペーン

■ジャパンハート ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：「誰も取り残したくない」

・企画・制作 ：㈱電通アドギア

・ナレーター ：戸田 恵梨香

■日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：あのおと あのこえ

・企画・制作 ：セーラー広告（株）

・出演者・ナレーター ：あの

■キッズドア ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：みんなでひらく未来のドア。

・企画・制作 ：（株）電通沖縄

・出演者 ：アバンギャルディ、結奈

■日本骨髄バンク ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：俺、あした人を救うんです。

・企画・制作 ：（株）大広九州

■日本盲導犬協会 ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：こうみえて、わたしボランティア中。

・企画・制作 ：（株）読売広告社

・出演者 ：井上 紫葵（パピーウォーカー）きなこ（子犬）

■日本糖尿病協会 ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：実は、わたしも糖尿病。

・企画・制作 ：（株）東急エージェンシー

■日本食品衛生協会 ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：あつこおねえさんと手洗いいちまんじゃく♪

・企画・制作 ：（株）電通 中部オフィス

・出演者 ：小野 あつこ

■ウォーターエイドジャパン ※放送・掲載エリア ：全国

・作品名 ：きれいな水が流れを変える

・企画・制作 ：（株）東急エージェンシー北海道支社

・ナレーター ：黒木 華

④ＡＣジャパン・ＮＨＫ共同キャンペーン

■ＮＨＫ制作作品

・作品名 ：あきらめないで まだ遅くない

・テーマ ：若者に向けた「闇バイト」問題への警鐘

・企画・制作 ：ＮＨＫ広報局

・出演者 ：百瀬拓実、ちかまろ、矢野竜司、レン（キングエース）

・放送エリア ：全国

■ＡＣジャパン制作作品（地域キャンペーンの中四国作品と同作品）

・作品名 ：入念な準備。それが防災の一歩。

・テーマ ：防災・減災のためにできること

・企画・制作 ：㈱中国四国博報堂

・放送・掲載エリア ：全国

⑤第２２回ＡＣジャパン広告学生賞

■「テレビＣＭ部門」グランプリ

・作品名 ：「季語」が「死語」になる前に、

・テーマ ：地球温暖化

・受賞校名 ：岡山県立大学

・制作代表者 ：三好 杏奈

・放送エリア ：全国（ＢＳ民放１１局）

■「テレビＣＭ部門」準グランプリ

・作品名 ：雨の日クエスト

・テーマ ：マナー

・受賞校名 ：日本大学

・制作代表者： 山口 朋華

・放送エリア ：全国（ＢＳ民放１１局）

■「新聞広告部門」グランプリ

・作品名 ：それ、切り取られていますよ

・テーマ ：メディアリテラシー

・受賞校名 ：岡山県立大学

・制作代表者 ：笹井 百里子

・掲載 ：全国紙５紙

■「新聞広告部門」準グランプリ

・作品名 ：こまります こもりスマホ

・テーマ ：トイレでのこもりスマホ

・受賞校名 ：長岡造形大学

・制作代表者 ：鈴木 愛

・掲載 ：全国紙５紙

⑥広報キャンペーン

・作品名 ：ＡＣジャパンを支えているのは、誰？

・目的 ：ＡＣジャパン活動内容の理解促進と誤解の解消

・企画・制作 ：（株）宣伝

〈WEB動画〉

・アニメーション ：マリマリマリー

・放送・掲載エリア：YouTubeのＡＣジャパン公式チャンネル

〈新聞広告〉

・イラスト ：西村 祐貴

・掲載 ：全国







以上