PHILIPSサウンドバー、チューナーレスTVが国内最大級オーディオビジュアル総合アワード「VGP2026 SUMMER」で部門賞を受賞。

鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伴場 義通）が、日本国内におけるPhilips AVA（Audio Visual Association）製品の正規代理店として販売するPHILIPSサウンドバーとチューナーレスTVが、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2026 SUMMER」にて、それぞれ部門賞を受賞いたしました。





【受賞概要】映像音響部会（ディスプレイ）・PHILIPSチューナーレステレビ 55MLED800 部門賞受賞ライフスタイル分科会（サウンドバー/ホームシアターシステム）・PHILIPS サウンドバー(7.5万円以上10万円未満) TAB8750・PHILIPS サウンドバー(4万円以上5万円未満) TAB5309・PHILIPS サウンドバー(2万円以上3万円未満) TAB5109受賞製品概要PHILIPS 55MLED800【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353718/images/bodyimage1】

・圧倒的な色彩と黒の表現力が特徴のMiniLED。

・Dolby Atmos / Dolby Vision対応。

・ベゼルレスのスリムな筐体



PHILIPS TAB8750

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353718/images/bodyimage2】

・7.1.2chサウンドバー。

・Dolby Atmosに対応。

・4つのサウンドイコライザー設定が可能。



PHILIPS TAB5309

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353718/images/bodyimage3】

・お手軽に2.1chサラウンドサウンド。

・DTS Virtual :Xに対応。

・PHILIPS専用アプリ対応。スマホからイコライザー設定が可能。



PHILIPS TAB5109

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353718/images/bodyimage4】

・コンパクトなボディからパワフルな2.0chサウンド。

・Dolby Digital / DTS Virtual:Xに対応。

・PHILIPS専用アプリ対応。スマホからイコライザー設定が可能。



【販売サイトのご案内】

以下のオンラインストアにてPHILIPS製品をお取り扱いしております。

■ 楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア

https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/

■ 50TH+（フィフティープラス）

https://www.50th.jp/pages/philips-introduce

※このほか、ヨドバシカメラ、Amazon、コストコオンラインなどでもお求めいただけます。



PHILIPSのすべてのオーディオ製品の開発には、厳しいトレーニングとテストをパスした「ゴールデンイヤー」の称号を持つ音質評価の専門家が関わり、開発段階からブラインドリスニングテストを繰り返し、コンセプトをキープした音質を製品化してお届けします。



■ 会社概要

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役 伴場義通

所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp

公式ECサイト：https://www.50th.jp/

楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/

Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/

LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534



世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。

－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－



私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。

お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぎ新たな価値の循環を創出してまいります。

配信元企業：鑫三海株式会社

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