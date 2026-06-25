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「今より深く、サイエンスに触れる夏」を女子高校生に提供 日本女子大学が「理学部サマースクール2026」を開催します―少人数制の丁寧な指導で深くサイエンスを体験できる6講座を用意―
⽇本⼥⼦⼤学（東京都⽂京区、学⻑：篠原 聡⼦）は、8月5日（水）、6日（木）、7日（金）の3日間にわたって「理学部サマースクール2026」を開催します。本学は「理学部サマースクール」を2004年より22年に渡り開催しており、これまでにおよそ1,300名の女子高校生に科学の面白さを伝えてきました。
今年は「今より深く、サイエンスに触れる夏」をテーマに、スマートフォンや紫外線、細胞、力学など、高校生にとって身近な生活の中にあるサイエンスをテーマにした6講座を用意しました。数学や理科や情報が好き、もしくは苦手だが興味があるという高校生に、大学の充実した実験設備で科学に触れ、今よりも深くサイエンスを体験していただくことを目的としています。対面で行われる講座のほか、オンライン講座も実施します。本学の特長でもある各教員による丁寧な指導は、過去の参加者からも好評をいただいております。
昨年開催した理学部サマースクールの様子
■理学部サマースクール2026概要
実施日8月5日（水）、6日（木）、7日（金）参加資格女子高校生参加費無料（1人2講座まで受講可能）申込期間6月22日（月）〜 7月9日（木）
https://mcm-www.jwu.ac.jp/~sssjwu/
※先着順ではなく、定員に達した場合は後日抽選を行います。
■各講座内容
開催日プログラム名担当教員時間/方式定員8月5日高性能顕微鏡を使って細胞の中を探検しよう永田 典子 教授 （化学⽣命科学科）13:00-16:00
対面14名8月5日データから情報を取り出そう南 美穂子 特任教授 （数物情報科学科）13:00-16:00
オンライン20名8月6日教科書の『モヤモヤ』を解消する 力学のユニバーサルデザイン石黒 亮輔 教授 （数物情報科学科）13:00-14:30
オンライン20名8月6日皮膚と紫外線市川 さおり 講師
（化学⽣命科学科）13:00-16:00
対面10名8月7日スマートフォンの使いやすさを支えるユーザインタフェースの秘密加藤 邦拓 講師 （数物情報科学科）13:00-14:30
対面 オンライン対面は25名
（オンラインは定員なし）8月7日 色覚の仕組みと多様性深町 昌司 教授 （化学⽣命科学科）13:00-14:30
オンラインなし
※プログラム内容や実施教室についてはホームページをご確認ください。
■日本女子大学 理学部について
本学の理系教育の伝統を背景に、私立女子大学唯一の理学部として1992年に開設し、複数分野に渡る広い視野を有する理系人材を多く輩出してきました。実験実習科目の多さと充実した実験施設での少人数によるきめこまかな指導を特徴とし、今後も自然界の真理を探究しながら、理学の力で人類や地球、社会が抱える問題を解決する力を育んでいきます。
なお、2029年4月には「理学部」を発展させる形で、「理工学部（仮称）」の開設（構想中）を発表しており、時代が求める理系人材のさらなる育成に向けて、理系教育の改革を進めています。
■日本女子大学のSTEAM教育について
日本女子大学では、科学・技術分野の発達が進む現代の社会において、経済的成長や革新的な創造に寄与できる人材育成を目指し、附属校園を含めSTEAM教育※を重視しています。詳しくは学校法人日本女子大学のホームページをご覧ください。
https://corp.jwu.ac.jp
※科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、芸術・リベラルアーツ（Arts）、数学（Mathematics）の５つの英単語の頭文字を組み合わせた造語。５領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えたもの。
【参照リンク】
「理学部サマースクール2026」詳細・申し込み：https://mcm-www.jwu.ac.jp/~sssjwu/index.html
日本女子大学 理学部：https://www.jwu.ac.jp/unv/academics/science/index.html
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。2024年度は「建築デザイン学部」を開設し、昨年度には「食科学部」を開設、さらに今年度には文学部2学科の名称変更をしました。2027年度には「経済学部」を開設予定、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）、2029年度には理学部を発展させた「理工学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、https://www.jwu.ac.jpをご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
昨年開催した理学部サマースクールの様子
■理学部サマースクール2026概要
実施日8月5日（水）、6日（木）、7日（金）参加資格女子高校生参加費無料（1人2講座まで受講可能）申込期間6月22日（月）〜 7月9日（木）
https://mcm-www.jwu.ac.jp/~sssjwu/
※先着順ではなく、定員に達した場合は後日抽選を行います。
■各講座内容
開催日プログラム名担当教員時間/方式定員8月5日高性能顕微鏡を使って細胞の中を探検しよう永田 典子 教授 （化学⽣命科学科）13:00-16:00
対面14名8月5日データから情報を取り出そう南 美穂子 特任教授 （数物情報科学科）13:00-16:00
オンライン20名8月6日教科書の『モヤモヤ』を解消する 力学のユニバーサルデザイン石黒 亮輔 教授 （数物情報科学科）13:00-14:30
オンライン20名8月6日皮膚と紫外線市川 さおり 講師
（化学⽣命科学科）13:00-16:00
対面10名8月7日スマートフォンの使いやすさを支えるユーザインタフェースの秘密加藤 邦拓 講師 （数物情報科学科）13:00-14:30
対面 オンライン対面は25名
（オンラインは定員なし）8月7日 色覚の仕組みと多様性深町 昌司 教授 （化学⽣命科学科）13:00-14:30
オンラインなし
※プログラム内容や実施教室についてはホームページをご確認ください。
■日本女子大学 理学部について
本学の理系教育の伝統を背景に、私立女子大学唯一の理学部として1992年に開設し、複数分野に渡る広い視野を有する理系人材を多く輩出してきました。実験実習科目の多さと充実した実験施設での少人数によるきめこまかな指導を特徴とし、今後も自然界の真理を探究しながら、理学の力で人類や地球、社会が抱える問題を解決する力を育んでいきます。
なお、2029年4月には「理学部」を発展させる形で、「理工学部（仮称）」の開設（構想中）を発表しており、時代が求める理系人材のさらなる育成に向けて、理系教育の改革を進めています。
■日本女子大学のSTEAM教育について
日本女子大学では、科学・技術分野の発達が進む現代の社会において、経済的成長や革新的な創造に寄与できる人材育成を目指し、附属校園を含めSTEAM教育※を重視しています。詳しくは学校法人日本女子大学のホームページをご覧ください。
https://corp.jwu.ac.jp
※科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、芸術・リベラルアーツ（Arts）、数学（Mathematics）の５つの英単語の頭文字を組み合わせた造語。５領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えたもの。
【参照リンク】
「理学部サマースクール2026」詳細・申し込み：https://mcm-www.jwu.ac.jp/~sssjwu/index.html
日本女子大学 理学部：https://www.jwu.ac.jp/unv/academics/science/index.html
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。2024年度は「建築デザイン学部」を開設し、昨年度には「食科学部」を開設、さらに今年度には文学部2学科の名称変更をしました。2027年度には「経済学部」を開設予定、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）、2029年度には理学部を発展させた「理工学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、https://www.jwu.ac.jpをご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/