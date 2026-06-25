亀の井ホテル 赤穂 瀬戸内海を望む絶景リゾートで楽しむ夏のアクティビティを紹介





亀の井ホテル 赤穂（所在地：兵庫県赤穂市、支配人：内藤 久嗣、以下当ホテル）は、瀬戸内海を望むロケーションを活かし、地域文化や自然景観に触れながら滞在を楽しめる多彩なアクティビティを展開しています。当ホテル周辺施設では雲火焼陶芸体験や赤穂義士ガイドツアー、塩づくり文化に触れるプログラムなど、赤穂ならではの魅力を感じられるコンテンツを用意。さらに当ホテル内では「館内謎解きアドベンチャー」や赤穂御崎散策支援サービスなど、宿泊中の時間を有効に活用できる体験も提供しています。夏休みの親子旅行や三世代旅行はもちろん、夫婦やカップル、大人旅にもおすすめの滞在提案として、地域の歴史・文化・自然を身近に楽しめる体験を発信します。

■歴史・伝統工芸・塩文化にふれる赤穂ならではの周辺アクティビティ

瀬戸内海の絶景とともに過ごせる赤穂には、歴史や伝統工芸、塩づくり文化など、地域ならではの魅力が息づいています。兵庫県伝統工芸品「雲火焼」の陶芸体験では、自らの手で作品を作り上げるものづくりの楽しさを体感できるほか、忠臣蔵の舞台として知られる播州赤穂では、ガイドの案内によって地域の歴史をより深く学ぶことができます。また、赤穂の発展を支えてきた塩づくり文化に触れる体験や塩田案内も用意しており、親子での学びの場としてはもちろん、大人の知的好奇心を満たす体験としてもおすすめです。旅先で地域の文化や歴史を知ることで、その土地への理解が深まり、より記憶に残る滞在へとつながります。

■赤穂義士の物語をたどる「館内謎解きアドベンチャー」

赤穂義士の物語をモチーフにした館内回遊型コンテンツとして、宿泊のお客様向けの宝探しを実施しています。館内に散りばめられた9つの謎を解きながら最後の言葉を導き出す内容で、お子さまから大人まで一緒に楽しめる体験です。チェックイン後の空き時間や雨天時にも気軽に参加できるため、館内での過ごし方の選択肢として活用いただけます。家族で協力して挑戦することで自然と会話が生まれ、滞在中の思い出づくりにもつながる無料アクティビティです。





■赤穂御崎散策を楽しむノルディックポール貸し出し・歩数計さんぽサービス

瀬戸内海を望む赤穂御崎エリアは、海風や景観を感じながら散策を楽しめる人気スポットです。ノルディックポールを活用することで、朝夕のウォーキングや周辺散策をより快適に楽しむことができます。また、歩数計の貸し出しサービスを新たに開始しました。館内や周辺観光地を巡りながら散策を楽しめる仕組みとして展開しています。一定歩数を達成したお客様には売店で利用できる割引特典を用意しています。景色を眺めるだけでなく、歩くことで地域の魅力を発見し、瀬戸内の自然と一体になるような滞在体験をお楽しみいただけます。

【アクティビティ概要】

紹介ウェブページ：https://kamenoi-hotels.com/ako/activity/

■兵庫県伝統工芸品 雲火焼陶芸体験

兵庫県伝統工芸品「雲火焼」の葉皿作りを体験いただけます。土のぬくもりを感じながら手びねりで成形し、世界にひとつだけの器づくりを楽しめます。旅の思い出として持ち帰れる、ものづくりの魅力に触れる体験です。

場所：桃井ミュージアム（兵庫県赤穂市御崎634／ホテルより車で約2分、徒歩約10分）

開催時間：9時～15時開始まで ※定休日：火曜日

体験所要時間：約40分

料金：1名 3,850円（税込）※完成品送料別途

ご予約・お問い合わせ：桃井ミュージアム

ウェブサイト：https://momoi-museum.com/ TEL：0791-56-9933





■赤穂義士の町をじっくり学ぶプライベートガイドツアー

忠臣蔵のふるさととして知られる播州赤穂を、ガイドの案内で巡るプライベートツアーです。歴史的な背景や地域にまつわるエピソードを学びながら、赤穂の魅力をより深く知ることができます。歴史好きの方や大人旅にもおすすめです。

場所：JR播州赤穂駅集合（兵庫県赤穂市加里屋328／ホテルより車で約15分、バスで約25分）

開催時間：9時～17時の間

体験所要時間：1～3時間

料金：ガイド1名につき1,000円（税込）※条件により追加料金あり

ご予約・お問い合わせ：10日前までに申し込みが必要

播州赤穂観光ガイド協会 赤穂観光協会内（播州赤穂駅2階）

ウェブサイト：https://ako-kankou.jp/support/tour/ TEL：0791-42-2602 FAX：0791-42-3840





■赤穂市立海洋科学館 塩づくり体験

赤穂の塩文化を支えてきた塩づくりを体験できるプログラムです。「塩の国」の流下式塩田で採取したかん水を煮つめ、自分だけの塩を作ります。親子で楽しめる学びの体験としても人気です。

場所：赤穂市立海洋科学館・塩の国（兵庫県赤穂市御崎1891-4／ホテルより車で約6分、西駐車場から徒歩約5分）

開催時間：9時30分～16時の間で複数回実施 ※定休日：火曜日

料金：体験無料（別途入館料が必要：大人200円、小中学生100円）

ご予約・お問い合わせ：赤穂市立海洋科学館・塩の国

ウェブサイト：http://www.ako-kaiyo.jp/





■塩田案内

赤穂の塩づくりの歴史や製塩技術について学べるガイドツアーです。揚浜式塩田や入浜式塩田、流下式塩田などを案内人の解説とともに巡り、地域の産業と文化への理解を深めることができます。

場所：赤穂市立海洋科学館・塩の国（兵庫県赤穂市御崎1891-4／ホテルより車で約6分、西駐車場から徒歩約5分）

開催期間：4月～11月頃の日曜・祝日 ※定休日：火曜日

開催時間：13時～15時

体験所要時間：約30分

料金：案内無料（別途入館料が必要：大人200円、小中学生100円）

ご予約・お問い合わせ：赤穂市立海洋科学館・塩の国 ※団体（10名以上）の場合のみ事前申し込みが必要

ウェブサイト：http://www.ako-kaiyo.jp/





■赤穂義士の町で宝探し！館内謎解きアドベンチャー

場所：亀の井ホテル 赤穂 館内

料金：無料

参加方法：1階フロントにお越しください。

■赤穂御崎散策を楽しむノルディックポール貸し出し・歩数計さんぽサービス

貸出場所：1階フロント

貸出時間：6時～19時 ※数に限りがございます。

料金：無料（歩数達成特典として売店割引あり）

※画像はすべてイメージです。

【亀の井ホテル 赤穂】

眼前に瀬戸内海を臨む温泉リゾートホテル。半露天風呂付客室をはじめ和洋さまざまなお部屋タイプをご用意。瀬戸内海の雄大なパノラマと一体化するインフィニティ露天風呂や大浴場で地中約1,200mから湧出する赤穂御崎温泉を心行くまでご堪能ください。お食事は赤穂が誇る坂越牡蠣など土地の恵みをふんだんに使った創作会席をお楽しみいただけます。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/ako/





住所：〒678-0215 兵庫県赤穂市御崎883-1

TEL：0791-43-7501

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

客室数：54室

【夏のおすすめ宿泊プラン】

【瀬戸内の絶景と“11のおもてなし”を体感】リニューアル1周年記念「海色カクテル＆祝い鯛＆部屋入れドリンク付」プラン

ご予約はこちらから





【亀の井ホテル】





「出逢いをつむぎ、すべての人をこころ豊かに」。

亀の井ホテルは、1911年（明治44年）に「日本の観光の父」と称される油屋熊八が創業した亀の井旅館をルーツとする温泉ホテルブランドです。100年以上にわたり受け継がれてきたおもてなしの精神のもと、温泉、食、自然、文化など、その土地ならではの魅力と出逢える宿として全国に展開しています。2022年7月に新たなホテルブランドとして誕生し、現在は全国40施設を展開。ひとつひとつの出逢いを大切に、心豊かに過ごせるひとときをお届けしています。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp