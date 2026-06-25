久留米工業大学の師弟２名が日本とモンゴルのコーチ・選手としてアジア・オセアニア剣道選手権で勝利に貢献



久留米工業大学（福岡県久留米市）は、2026年5月30日から31日に開催された「第1回アジア・オセアニア剣道選手権大会」において、同大剣道部に所属する教員と留学生の師弟2名が、それぞれ女子日本代表コーチおよびモンゴル代表選手として参加しました。





同大学共通教育科の下川美佳准教授は、競技者と指導者の両面で日本有数の実績を有しており、剣道七段の腕前を持ち、女性として初の八段昇段を目指す競技者でもあります。

今回は日本代表女子チームのコーチとして帯同し、団体優勝に貢献しました。 また、工学部交通機械工学科3年の留学生イヘバヤル・アルタンゲレルさんは、これまで8年間にわたり剣道の修練を積み、モンゴル代表として出場し、団体戦で初戦を突破しました。





このように、同大剣道部に師弟として所属する2名が、それぞれの国の代表として同じ国際大会に参加し、コーチと選手としてともに結果に貢献しました。



この２人について久留米工業大学のウエブサイトで詳しく紹介しています。









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日本代表を優勝へ導いた「日本初の女性八段」を目指す指導者



下川先生は現在、久留米工業大学の剣道部で監督を務めています。同時に、競技者としても日本トップクラスの剣士であり、日本初の女性「剣道八段」という歴史的快挙に向けて挑戦を続けています。今大会では日本代表女子チームのコーチとして帯同し、団体戦での優勝および個人戦での上位独占という圧巻の成果を支えました。下川准教授は「剣道を通じた国際交流の温かな雰囲気を感じた。来年の世界選手権に向けさらに精進したい」と語っています。



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座右の銘は「我以外皆我師」。モンゴルから久留米へ、自動車技術を学びながら世界へ挑む留学生



モンゴル代表として出場した留学生のイヘバヤルさんは、久留米工業大学 工学部交通機械工学科 で自動車技術を学ぶ傍ら、下川准教授を「ヒーロー」と仰ぎ、日々の稽古に励んできました。大学の剣道部での活動のほか、地域の剣道クラブである「広川町剣友会」や「益影会(ますかげかい)」にも通い、練習に励んでいます。一緒に練習する子どもたちからは「アギ先生」と慕われています。今大会ではフィリピン代表との初戦で「コテ」を決め、チームの勝利に大きく貢献しました。 「世界各国のレベルを実感し、さらに努力を重ねれば世界選手権への出場も狙えるという手応えを感じた」と、さらなる高みを見据えた言葉を寄せています。



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AI×剣道｜久留米工業大学ならではの挑戦：AI×剣道による「ものづくり」の未来

下川 准教授は、久留米工業大学の強みの１つであるAIや工学的なリソースを活用した新たな研究も構想しています。

「剣道八段を目指すプロセスで、AI（人工知能）を用いた剣道の動画分析や、稽古をサポートする機械やアプリ開発など、久留米工業大学の工学部の先生方と連携して『剣道の発展に役立つものづくり』を実現したい」と語ります。

これは、久留米工業大学が進める「AI教育」や「AI研究」のスポーツ分野における新たな可能性を示しています。

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AI 応用研究所

今後の展望

下川准教授とイヘバヤルさんは、2027年に開催予定の「第20回世界剣道選手権大会」という次なる目標に向け、既に始動しています。

剣道を頑張っている高校生の皆さん、そして工学やAIに興味がある皆さん。久留米工業大学で下川先生と一緒に、新しい学びや挑戦を始めてみませんか。



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