赤田善株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：赤田 真朗、通称「あったっちょ」)は、著書『食べないダイエットはもう古い！食べて痩せる加工食品ダイエット』を、2026年6月24日(水)にAmazon Kindle Direct Publishingにて発売します。

著者は食品業界に長年携わる実務家であり、スポーツジムに通わず身体づくりを行い、ベストボディ・ジャパンで2度グランプリを受賞した経験を持ちます。

「加工食品＝悪」という誤解を正し、加工食品市場の新しい可能性をひらく一冊となります。





コンテンツ1





「食べる量を減らしているのに、なぜか痩せない」

「空腹や我慢に負けて、長続きしない」

「カロリーや栄養の計算は難しそう……」

そんな悩みを持つ人に向けて、本書では、加工食品を一方的に否定するのではなく、栄養成分表示を読み解き、正しく選び、日々の食生活に活用するという新しい視点を提案します。

近年、健康志向の高まりとともに、加工食品に対して「太りそう」「健康によくない」「なるべく避けるべきもの」といったイメージを持つ人は少なくありません。

しかし、加工食品には、品質の安定性、保存性、利便性、衛生管理、そして栄養成分表示による情報開示という大きな価値があります。

本書では、加工食品を「避けるもの」ではなく、自分の食生活を見直すための情報源として活用する考え方を紹介します。









■本書のテーマ

本書の中心にあるのは、「食べない」から「正しく食べる」へという発想の転換です。

ダイエットというと、我慢、制限、空腹、根性論を思い浮かべる人も多いかもしれません。

しかし本書では、食事を減らすことだけに注目するのではなく、何を、どれくらい、いつ食べるかを考えながら、自分の生活に合った食べ方を組み立てる方法を紹介しています。

特に重視しているのが、加工食品のパッケージに記載されている栄養成分表示です。

加工食品のパッケージには、カロリーやたんぱく質などの栄養成分が数字で表示されています。つまり、選び方を知れば、加工食品は食生活を管理するための心強い味方になるのです。

本書では、食品業界に長年携わってきた著者が、自身の経験から考案した「加工食品ダイエット」を、初心者にもわかりやすく解説します。注目するのは、身体づくりに欠かせないたんぱく質。栄養成分表示の見方をはじめ、プロテインの取り入れ方、食事のタイミング、空腹への対処法など、今日から試せる実践的な考え方を紹介しています。

また、特別な食材をそろえる必要はありません。毎日、長時間運動する必要もありません。スーパーやコンビニに並ぶ身近な食品から、今日の選び方を少し変えてみる。本書は、そんな小さな一歩から始められるダイエット初心者のための実践書です。









■加工食品市場の新しい可能性

本書が目指すのは、単なるダイエット法の紹介ではありません。

加工食品に対する一面的なイメージを見直し、加工食品を正しく選ぶ力を持つ消費者を増やすこと。そして、加工食品市場の新しい可能性をひらくことです。

加工食品は、忙しい現代人の食生活を支える重要な存在です。

一方で、消費者が表示を読み、内容を理解し、自分に合った商品を選ぶ力を持つことで、加工食品の価値はさらに高まります。

本書は、加工食品メーカー、食品原材料メーカー、流通業、健康食品業界、外食・中食業界にとっても、消費者との新しい接点を考えるきっかけになる一冊です。





コンテンツ2





■本書でわかること

・なぜ「食べないダイエット」が続かないのか

・加工食品をダイエットの味方にする方法

・栄養成分表示の基本的な読み方

・自分に合った食事の量とタイミング

・たんぱく質を意識した食事の組み立て方

・プロテインを無理なく取り入れる方法

・空腹や外食、お酒との付き合い方

・忙しくても続けやすい身体づくりの習慣









■こんな方におすすめです

・ダイエットをこれから始める方

・何度もダイエットに挫折してきた方

・健康診断の結果が気になり始めた方

・忙しくて自炊や細かな栄養管理が難しい方

・プロテインの選び方や使い方を知りたい方

・食事を楽しみながら身体づくりを続けたい方









■講演・セミナーのご依頼について

本書の発売にあわせて、著者・赤田 真朗(あったっちょ)は、加工食品との新しい向き合い方をテーマにした講演・セミナーのご依頼を受け付けます。

講演では、食品業界での実務経験と自身の体験をもとに、「加工食品＝悪」という一面的な見方を見直し、栄養成分表示を活用して、日々の食生活を自分で考える力を身につけることをわかりやすくお伝えします。主な講演テーマは以下の通りです。

・食べないダイエットから、正しく食べるダイエットへ

・栄養成分表示を活用した食生活の見直し方

・忙しい現代人のための、続けやすい食生活設計

・加工食品市場の新しい可能性

対象は、食品メーカー、食品原材料メーカー、流通業、健康関連事業者、商工団体、企業研修、一般生活者向けセミナーなどを想定しています。









【書籍情報】

書名 ： 食べないダイエットはもう古い！

食べて痩せる加工食品ダイエット

初版発行日 ： 2026年6月24日

著者 ： あったっちょ

お問い合わせ ： attaccho@gmail.com

出版形態 ： Amazon Kindle Direct Publishing

ページ数 ： 174ページ

価格 ： Kindle電子書籍 税込 980円

オンデマンド印刷・ペーパーバック 税込 1,980円

ジャンル ： ダイエット／食生活／加工食品／健康実用

対象読者 ： ダイエットに何度も挫折してきた方、

忙しくて自炊が続かない方、コンビニ・スーパーの

食品を活用したい方、食品業界関係者、

加工食品市場の可能性に関心のある方

本書のご購入はこちら： 電子書籍： https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3V5ZF4H

紙書籍 ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0H656G29Y





コンテンツ3





【著者プロフィール】

赤田 真朗(Masaaki Akata)通称「あったっちょ」

赤田善株式会社 代表取締役社長

1972年兵庫県芦屋市生まれ。冷凍食品会社勤務後、食品添加物製剤の製造、食品添加物・食品原材料の卸売、食品工場総合衛生管理システムを提供する赤田善株式会社に入社。1998年取締役就任、2002年同社専務取締役就任、2006年代表取締役社長就任。スポーツジムに通うことなく普段の生活の中で身体づくりを行い、2011年にTBSの人気テレビ番組SASUKEに出場。2013年より健康美コンテスト「ベストボディ・ジャパン」に出場。ベストボディ・ジャパン2017年和歌山大会、マスターズクラスグランプリ受賞。ベストボディ・ジャパン2020年岡山大会、マスターズクラスグランプリ受賞。

日本ダイエット健康協会認定 ダイエット検定2級「生活アドバイザー」、ダイエット検定1級「プロフェッショナルアドバイザー」取得。

過去の著書：ビジネスマンのための「ながら筋トレ」(パブリック・ブレイン)









【本書について】

本書で紹介するダイエット方法は、著者個人の実践と経験に基づくものです。実際の取り組みは、ご自身の体調や健康状態を考慮し、無理のない範囲で行ってください。本書を参考にした実践により結果が伴わない場合、または健康上の不調が生じた場合でも、著者および出版元は一切の責任を負いかねます。疾病のある方、通院中の方、服薬中の方、妊娠中・授乳中の方、腎機能・肝機能に不安のある方は、実践前に医師・管理栄養士等の専門家にご相談ください。