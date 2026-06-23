カナダのIHクッキングヒーター市場、消費者の需要拡大により2033年までに31億7,000万米ドルへ急拡大する見通し

カナダのIHクッキングヒーター市場、消費者の需要拡大により2033年までに31億7,000万米ドルへ急拡大する見通し