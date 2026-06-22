常石造船　「さくらオーシャン」向け新造船3隻の建造契約を締結











―設立後初となるプロジェクトが本格始動―常石グループである常石造船では、2026年6月17日（水）、「さくらオーシャン」向け新造船3隻の建造契約を締結し、東京都内で調印式を実施しました。本プロジェクトは、2026年1月に発表した船主会社「さくらオーシャン」設立後、初となる新造船建造プロジェクトです。

調印式に出席した関係各社代表

さくらオーシャンは、正栄汽船株式会社、尾道造船株式会社、神原汽船株式会社およびソメック株式会社が共同出資により設立した船主会社です。各社が有する知見やネットワークを生かし、船舶の保有・運航を通じた新たな船主事業を推進しています。











今回締結した建造契約は、さくらオーシャンが保有・運航する船隊の基盤整備を目的としたものであり、設立後初となる船隊整備プロジェクトです。建造船の内訳は、今治造船株式会社に40型バルカー1隻、尾道造船株式会社に40型バルカー1隻、常石造船株式会社に42型バルカー1隻です。各船は2030年までの引渡しを予定しており、国内海運会社等への定期用船を通じて、安定した海上輸送サービスの提供に貢献していきます。本プロジェクトは、「さくらオーシャン」設立構想を具体化する最初の取り組みとなります。関係各社がそれぞれの強みを生かしながら連携することで、海上輸送を支える船隊の整備を進めるとともに、海事産業の持続的な発展への貢献を目指してまいります。

建造契約締結を記念し撮影した関係各社代表

さくらオーシャン株式会社代表者：代表取締役社長 中部隆本社所在地：東京都港区浜松町二丁目4番1号事業内容：船舶の発注、建造及び購入、保有、貸渡、管理及び運航並びに売却正栄汽船株式会社代表者：代表取締役社長 檜垣幸人本社所在地：愛媛県今治市小浦町一丁目4番52号事業内容：船舶貸渡業尾道造船株式会社代表者：代表取締役社長 中部隆本社所在地：兵庫県神戸市中央区江戸町104番地事業内容：船舶の製造、修繕、解体ならびに運営、船舶貸渡業神原汽船株式会社代表者：代表取締役社長 神原宏達本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地事業内容：海上運送業、海運周辺事業、不動産業、船舶貸渡業、その他の事業常石造船株式会社代表者：代表取締役社長執行役員 奥村幸生本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地事業内容：船舶の建造、修繕― 本件に関するお問い合わせ先 ―正栄汽船株式会社経営企画部メール：cp.dept@ml.shoei-kisen.comTEL：0898-41-9908尾道造船株式会社東京支店 船舶営業課メール：tokyo.sales@onomichi-dy.comTEL：03-6260-7455本件に関するお問合わせ先常石グループ株式会社コーポレートコミュニケーション部メール：pr@tsuneishi.comTEL：084-987-4915関連リンク常石グループサイト