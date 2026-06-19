医療機器スタートアップ企業支援を行う株式会社ニューロシューティカルズ(本社：東京都文京区、代表取締役社長：三池 信也、以下 「NCI」)と、その支援先である株式会社AiSpace(本社：東京都文京区)は、一般社団法人日本医療機器学会が主催する「第101回日本医療機器学会大会(メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2026)」において、その先進的な取り組みが高く評価され、2026年6月5日に「第102回日本医療機器学会大会長賞」(次期大会長選定)を受賞したことをお知らせいたします。





スタートアップインキュベーター





【受賞の内容】

今回の受賞は、NCIの先進的なビジネスモデルの創出と、医療機器スタートアップ支援の「インキュベーターVC」事業を行うNCIの活動、ならびに株式会社AiSpaceが医療機器分野において重要性が高まるサイバーセキュリティ対策に着目し、通信機能を有する医療機器向けのサイバーセキュリティ試験受託サービスをいち早く展開してきた点が評価されたものです。

近年、医療機器のデジタル化・ネットワーク化が進展する中、サイバーセキュリティ対策は患者安全および医療機関の安定運営を支える重要な要素となっています。株式会社AiSpaceは、こうした社会的ニーズを先取りし、医療機器メーカーを対象としたサイバーセキュリティ試験および評価レポート作成、規制対応支援、運用支援サービスを提供することで、医療業界の安全性向上に貢献しております。また、NCIは、革新的な技術や事業アイデアを有するスタートアップ企業の成長支援を通じて、新たな医療・ヘルスケア関連ビジネスの創出に取り組んでおります。今後も医療機器産業の発展と医療現場の安全性向上に寄与する革新的な事業を推進し、社会課題の解決に貢献してまいります。









【NCIが進めるインキュベーターVCについて】

我が国の医療分野における基礎研究から臨床研究は優れたものがあります。しかし、スタートアップ企業による医療機器開発は他国と比べても、さほど活発ではありませんでした。NCIはインキュベーターとして起業相談からスタートアップ企業設立をサポートし、更に開発に必要な資金調達のためVCとしてもファンドを組成し、アクセラレーターとしてスタートアップ投資を実施しています。これまではインキュベーターとベンチャーキャピタル(VC)は別のものとして認識されていましたが、NCIはディープハンズオンを基本として、この二つの機能を融合させた医療機器産業特有のビジネスモデルを確立させました。すでに2社のEXITに成功し、このビジネスモデルのPOCを獲得しています。2021年から開始したこれらの投資によって得られた収益を次の企業投資に循環させることでNCI独自のECOシステムを構築しました。









■会社概要

株式会社ニューロシューティカルズ

所在地 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番10号

代表者名： 三池 信也

事業内容： 大学・研究所などからのアイデアや製品、サービスを

スタートアップカンパニーとして設立し、事業の成長をEXITまで

サポートしていくインキュベーターVCです。

URL ： http://www.nci-md.com/





株式会社AiSpace

所在地： 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番10号

URL ： https://www.aispace-med.com/