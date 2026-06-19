作家のエージェント会社、アップルシード・エージェンシー契約作家であり、25年以上にわたりネットビジネス・デジタルマーケティングの最前線を走り続けてきた堀内公博氏の初の著書『なぜ戦略は正しいのに成果があがらないのか？ 事業成長をリードするデジタルマーケティング・マネジメント』が日本実業出版社より2026年6月19日に刊行されました。 本書は、デジタル化時代に重要性が増すマーケティング組織の実行力向上に焦点を当て、体系化する新たな視点を提供する一冊です。 伝統的マーケティング理論をベースに構築された既存のマーケティング活動は、「戦略（P）」の精度向上に焦点を当ててきました。一方、戦略の実現のための手法は精緻に議論されてきたとは言えません。このため、精緻な戦略を立てても成果が出ないことに課題を持つ多くの経営者や管理職がいるにもかかわらず、その理由や改善策を考えるための体系的なガイドが提示されていないのが実態です。 著者の堀内氏は、マーケティングのデジタル化により得られた膨大で、精緻なデータを活用することで、戦略の実行プロセスは可視化できると指摘します。そして、データドリブンにPDCAの「精度」と「回転速度」を向上させることで、組織の実行力は上がるとしています。 PDCAの精度と回転速度を上げるための手法として、本書では「P＜DCA」、つまり、P（戦略・計画）よりも、DCA（実行、検証、改善）に焦点を当てています。そして、DCAに徹底的に磨き上げた組織を、DCA型マーケティング組織と呼び、DCA型組織構築の手法を豊富な事例を交えつつ、体系的に解説しています。

◆ 楽天創業期から積み上げた25年以上の知見を凝縮した実践的な内容

堀内氏は、社員20人程度だった草創期の楽天に入社。 楽天グループのマーケティング部門を1人で立ち上げ、20年以上にわたり楽天ポイントやアフィリエイト、クーポン機能などの基盤を世に送り出してきました。その後、大手ゲーム会社では伝統的組織をグローバル向けのデジタル組織へと変革させ、大手の医療福祉系人材企業ではCMOとして国内有数のデジタルマーケティング予算を持つ組織を再構築しました。 本書では、25年以上にわたる堀内氏の多様な業種業態でのマネジメント経験をもとに －マーケティング戦略の立案 －KPI設計 －オペレーション構築 －データ分析基盤整備 －組織設計 －人材育成 までを体系的に解説。単なるマーケティング手法やデジタル広告のノウハウ本ではなく、「成果を出し続ける組織」をつくるための実践的なマネジメント論となっています。

◆本書をおすすめしたい方

・マーケティング投資の成果が見えず悩んでいる経営者 ・DXやデータ活用を推進したい事業責任者 ・マーケティング部門を率いるマネジャー ・データドリブンな組織づくりを進めたい企業 ・AI時代に通用するマーケティング人材を育成したい方 本書は、マーケティングを題材としてDCA型組織構築について説明されています。しかし、その内容は、マーケティング責任者だけでなく、デジタル環境における組織の実行力に課題意識を持つ経営者、事業責任者、DX推進担当者、人事責任者にとっても、有益な示唆を与える内容となっています。 さらに、20年近く前からAI化が進むデジタルマーケティング領域で構築された組織開発手法は、AI化時代の組織構築の考え方としても有効です。

◆目次

【序章】デジタル時代の最強マーケティング組織をつくる 【第1章】「高速・高精度のPDCA」を阻害する5つの要因 【第2章】マーケティング戦略立案とKPI設定 【第3章】マーケティングオペレーションの構築方法 【第4章】データを意思決定につなげる管理・活用の技術 【第5章】マーケティングを機能させるための組織整備 【第6章】「優れたマーケター」の人材育成方法

◆著者／堀内 公博（ほりうち きみひろ）氏プロフィール

株式会社データドリブン・コンサルティング代表取締役。 一橋大学院生時代の1999年にアルバイトとして当時社員20人の楽天株式会社で働き始め、その後11年半で1万人以上に拡大する超急成長を経営の中心で体験。2002年には、楽天グループ初のマーケティング組織を一人で立ち上げ、現在に至るグループのマーケティングメソッドをゼロから構築。2012年、国内大手ゲーム会社に移り、米国シリコンバレーで、海外モバイル事業の立ち上げ責任者として約3年間にわたり活動。その後2015年から5年半にわたり、グローバルのマーケティング部門責任者として、日本発のデジタル商品の世界展開に向けたマーケティングを牽引。同期間に50年以上の歴史を誇る同社の歴代最高益を複数回実現し、累計DL数7億回を超えるモバイルタイトルの創出など、マーケティングを通じた収益性改善に大きく貢献。 2020年からは、医療福祉系人材紹介の最大手企業である、株式会社トライトのCMOとして、無名ながら国内有数のデジタルマーケティング予算を持つマーケティング組織の構築・改革に取り組み、同社のIPOおよび広告宣伝費比率の大幅な改善を実現。 現在は、2024年に設立した、株式会社データドリブン・コンサルティングで、東証プライム上場企業からスタートアップ企業まで幅広くマーケティングおよび経営戦略のコンサルティングを行う。

◆書籍概要

出版社 ‏ : ‎ 日本実業出版社 発売日 ‏ : ‎ 2026年6月19日 定価 ‏ : ‎ 2,750円 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4534062772

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