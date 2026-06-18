『小林さんちのメイドラゴン』より水着グッズが登場！【受注受付中】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、2026年6月12日より『小林さんちのメイドラゴン』より各種グッズの受注を開始しております。
『小林さんちのメイドラゴン』のアクリルスタンドが登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351390/images/bodyimage1】
クール教信者氏のイラストを贅沢に使用いたしました。
お部屋に飾ったり、コレクションしたりしてお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド トール 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド カンナ 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド エルマ 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド ルコア 水着 Ver. A
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド ルコア 水着 Ver. B
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド イルル 水着Ver. A
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド イルル 水着Ver. B
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド ペトラ 水着Ver.
●価格／各1,980円(税込)
●受注開始／2026年6月12日
●発売／2026年9月予定
●素材／アクリル
●サイズ／
トール 約 縦137mm横97mm
カンナ 約 縦120mm横100mm
エルマ 約 縦138mm横88mm
ルコアA 約 縦137mm横155mm
ルコアB 約 縦138mm横96mm
イルルA 約 縦137mm横105mm
イルルB 約 縦137mm横66mm
ペトラ 約 縦137mm横96mm
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
『小林さんちのメイドラゴン』の特大アクリルスタンドが登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351390/images/bodyimage2】
クール教信者氏のイラストを贅沢に使用いたしました。
サイズは24cmで迫力のあるアイテムとなっております!
お部屋に飾ったり、コレクションしたりしてお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
小林さんちのメイドラゴン 特大アクリルスタンド カンナ＆イルル 水着Ver.
●価格／3,850円(税込)
●受注開始／2026年6月12日
●発売／2026年9月予定
●素材／アクリル
●サイズ／約 縦240mm横205mm
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
『小林さんちのメイドラゴン』の缶バッジが登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351390/images/bodyimage3】
クール教信者氏のイラストを贅沢に使用いたしました。
お部屋に飾ったり、コレクションしたりしてお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ トール 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ カンナ 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ エルマ 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ ルコア 水着Ver. A
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ ルコア 水着Ver. B
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ イルル 水着Ver. A
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ イルル 水着Ver. B
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ ペトラ 水着Ver.
●価格／550円(税込)
●受注開始／2026年6月12日
●発売／2026年9月予定
●素材／ブリキ、紙、PP
●サイズ／約 直径57mm
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
◆権利表記◆
(C)クール教信者／双葉社
◆関連リンク◆
●『小林さんちのメイドラゴン』公式サイト／https://www.futabasha.co.jp/maidragon/
●あみあみ（https://www.amiami.jp/）
配信元企業：株式会社ホビージャパン
『小林さんちのメイドラゴン』のアクリルスタンドが登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351390/images/bodyimage1】
クール教信者氏のイラストを贅沢に使用いたしました。
お部屋に飾ったり、コレクションしたりしてお楽しみください。
●商品名／
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド トール 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド カンナ 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド エルマ 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド ルコア 水着 Ver. A
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド ルコア 水着 Ver. B
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド イルル 水着Ver. A
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド イルル 水着Ver. B
小林さんちのメイドラゴン アクリルスタンド ペトラ 水着Ver.
●価格／各1,980円(税込)
●受注開始／2026年6月12日
●発売／2026年9月予定
●素材／アクリル
●サイズ／
トール 約 縦137mm横97mm
カンナ 約 縦120mm横100mm
エルマ 約 縦138mm横88mm
ルコアA 約 縦137mm横155mm
ルコアB 約 縦138mm横96mm
イルルA 約 縦137mm横105mm
イルルB 約 縦137mm横66mm
ペトラ 約 縦137mm横96mm
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
『小林さんちのメイドラゴン』の特大アクリルスタンドが登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351390/images/bodyimage2】
クール教信者氏のイラストを贅沢に使用いたしました。
サイズは24cmで迫力のあるアイテムとなっております!
お部屋に飾ったり、コレクションしたりしてお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
小林さんちのメイドラゴン 特大アクリルスタンド カンナ＆イルル 水着Ver.
●価格／3,850円(税込)
●受注開始／2026年6月12日
●発売／2026年9月予定
●素材／アクリル
●サイズ／約 縦240mm横205mm
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
『小林さんちのメイドラゴン』の缶バッジが登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351390/images/bodyimage3】
クール教信者氏のイラストを贅沢に使用いたしました。
お部屋に飾ったり、コレクションしたりしてお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ トール 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ カンナ 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ エルマ 水着Ver.
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ ルコア 水着Ver. A
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ ルコア 水着Ver. B
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ イルル 水着Ver. A
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ イルル 水着Ver. B
小林さんちのメイドラゴン 缶バッジ ペトラ 水着Ver.
●価格／550円(税込)
●受注開始／2026年6月12日
●発売／2026年9月予定
●素材／ブリキ、紙、PP
●サイズ／約 直径57mm
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
◆権利表記◆
(C)クール教信者／双葉社
◆関連リンク◆
●『小林さんちのメイドラゴン』公式サイト／https://www.futabasha.co.jp/maidragon/
●あみあみ（https://www.amiami.jp/）
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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