2026年ワイドフォーマットインクジェットプリンター調査レポート：市場規模と2032年ビジョン- 年平均成長率（CAGR）6.9％で成長（2026～2032年）
LP Informationの最新分析「世界ワイドフォーマットインクジェットプリンター市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/589028/wide-format-inkjet-printer)によれば、世界のワイドフォーマットインクジェットプリンター市場は2025年に約39.0億米ドル規模で推移した。
2032年には市場規模が54.01億米ドルに達し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は4.5%で推移すると予測されている。
成長の背景には、新興国における広告・建築装飾・物流分野のデジタル化拡大と、環境規制対応型技術の導入がある。
市場は上位企業に一定のシェアが集中しているものの、多様な地域・用途ニーズに対応する製品群によって競争が分散化している。
ワイドフォーマットインクジェットプリンターは、幅 30 インチから数百インチに及ぶメディアに高解像度のグラフィック、画像、文字を出力するために開発されたデジタル印刷システムである。インクジェット技術により液体インクの液滴をコート紙、ビニール、フィルム、キャンバス、繊維製品、発泡ボード、アクリル、金属、ガラスといった硬質素材を含む多様な基材へ直接吐出する。これにより、サイン、広告、建築ディスプレイ、室内装飾、車両ラッピング、産業用途向けの大判出力を実現する。
デスクトップ型や小規模オフィス用プリンターとは異なり、本機種は印刷サイズ、対応メディアの多様性、画像の耐久性、生産効率を重視する。屋内外のプロフェッショナル用途の要求に応えるため、UV 硬化型インク、溶剤系インク、エコソルベントインク、ラテックスインク、水性インクが広く使用される。
市場規模と今後5年予測：新興国需要と環境技術が成長を牽引
ワイドフォーマットインクジェットプリンター市場は、従来のサイネージ・広告用途に加え、新興国における建築装飾、物流、産業用途への拡大が市場成長を支えている。LP Information調査チームによると、2025年の世界市場は約39.0億米ドルであり、2032年には54.01億米ドルに達する見通しで、2026～2032年のCAGRは4.5%と安定した拡大基調を示している。
成長の背景には、都市化とデジタル化の進展により、印刷需要の量的・質的な拡大がある。新興市場では低浸透率、政府・産業政策による支援、企業購買力向上が市場拡大余地を広げている。また、コスト効率を重視した製品が普及することで、地域間での需要開拓が加速している。
さらに、環境対応型技術の導入も市場競争力を左右する要素となっている。UV硬化型、ラテックス型、水性インクの普及により揮発性有機化合物（VOC）排出と消費エネルギーが削減され、環境規制対応と高品質印刷の両立が進む。これにより、製品性能と持続可能性を兼ね備えたメーカーが優位に立ちやすい市場構造となっている。
図. ワイドフォーマットインクジェットプリンター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352667/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352667/images/bodyimage2】
図. 世界のワイドフォーマットインクジェットプリンター市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業の動向
主要メーカーにはHP、Canon、Epson、Ricoh、Electronics For Imaging, Inc、MIMAKI ENGINEERING、Roland DG Corporationなどが含まれる。2025年時点で上位5社は売上ベースで約62%の市場シェアを有しており、市場は中程度の集中構造を示している。
2032年には市場規模が54.01億米ドルに達し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は4.5%で推移すると予測されている。
成長の背景には、新興国における広告・建築装飾・物流分野のデジタル化拡大と、環境規制対応型技術の導入がある。
市場は上位企業に一定のシェアが集中しているものの、多様な地域・用途ニーズに対応する製品群によって競争が分散化している。
ワイドフォーマットインクジェットプリンターは、幅 30 インチから数百インチに及ぶメディアに高解像度のグラフィック、画像、文字を出力するために開発されたデジタル印刷システムである。インクジェット技術により液体インクの液滴をコート紙、ビニール、フィルム、キャンバス、繊維製品、発泡ボード、アクリル、金属、ガラスといった硬質素材を含む多様な基材へ直接吐出する。これにより、サイン、広告、建築ディスプレイ、室内装飾、車両ラッピング、産業用途向けの大判出力を実現する。
デスクトップ型や小規模オフィス用プリンターとは異なり、本機種は印刷サイズ、対応メディアの多様性、画像の耐久性、生産効率を重視する。屋内外のプロフェッショナル用途の要求に応えるため、UV 硬化型インク、溶剤系インク、エコソルベントインク、ラテックスインク、水性インクが広く使用される。
市場規模と今後5年予測：新興国需要と環境技術が成長を牽引
ワイドフォーマットインクジェットプリンター市場は、従来のサイネージ・広告用途に加え、新興国における建築装飾、物流、産業用途への拡大が市場成長を支えている。LP Information調査チームによると、2025年の世界市場は約39.0億米ドルであり、2032年には54.01億米ドルに達する見通しで、2026～2032年のCAGRは4.5%と安定した拡大基調を示している。
成長の背景には、都市化とデジタル化の進展により、印刷需要の量的・質的な拡大がある。新興市場では低浸透率、政府・産業政策による支援、企業購買力向上が市場拡大余地を広げている。また、コスト効率を重視した製品が普及することで、地域間での需要開拓が加速している。
さらに、環境対応型技術の導入も市場競争力を左右する要素となっている。UV硬化型、ラテックス型、水性インクの普及により揮発性有機化合物（VOC）排出と消費エネルギーが削減され、環境規制対応と高品質印刷の両立が進む。これにより、製品性能と持続可能性を兼ね備えたメーカーが優位に立ちやすい市場構造となっている。
図. ワイドフォーマットインクジェットプリンター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352667/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352667/images/bodyimage2】
図. 世界のワイドフォーマットインクジェットプリンター市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業の動向
主要メーカーにはHP、Canon、Epson、Ricoh、Electronics For Imaging, Inc、MIMAKI ENGINEERING、Roland DG Corporationなどが含まれる。2025年時点で上位5社は売上ベースで約62%の市場シェアを有しており、市場は中程度の集中構造を示している。