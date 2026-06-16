ポータブル型露点式水ポテンシャル計の世界市場2026年、グローバル市場規模（実験室用、現場用）・分析レポートを発表
2026年6月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポータブル型露点式水ポテンシャル計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ポータブル型露点式水ポテンシャル計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
ポータブル型露点式水ポテンシャル計市場は、2024年に2億2200万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には3億1700万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.3％と見込まれており、農業、植物研究、環境モニタリング分野における需要拡大を背景に堅調な成長が期待されています。
露点式水ポテンシャル計は、土壌や植物葉の水ポテンシャルを測定するための分析機器です。主に露点式マイクロボルトメーターと各種センサーによって構成されており、測定対象や用途に応じて異なるセンサーを選択することが可能です。
水ポテンシャルは植物の水分状態や土壌中の水利用可能性を評価する重要な指標であり、農業管理や植物生理学研究において欠かせない測定項目となっています。そのため、携帯型測定機器への需要は継続的に拡大しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、精密農業の普及です。農業分野では限られた水資源を効率的に利用する必要性が高まっており、土壌や植物の水分状態を正確に把握するための測定機器への需要が増加しています。
また、気候変動による干ばつリスクの増加も市場拡大を後押ししています。農業従事者や研究機関は、水ストレスに対する植物の反応を把握するため、より高精度な測定機器を求めています。
さらに、植物生理学や生態学研究の発展に伴い、大学や研究機関での利用も拡大しています。植物の成長過程や環境適応能力を評価するうえで、水ポテンシャル測定は重要な分析手法となっています。
市場では測定精度向上、小型軽量化、データ管理機能の強化、現場での利便性向上が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、実験室用と現場用の2種類に分類されています。
実験室用製品は、高精度な測定が可能であり、大学や研究機関、専門研究施設などで利用されています。高度な分析機能を備え、学術研究や技術開発用途に適しています。
現場用製品は携帯性に優れ、農地や森林、環境調査現場などで直接測定できることが特徴です。迅速なデータ取得が可能であり、農業や環境管理分野で広く利用されています。
用途別では、植物研究機関、農場、その他用途に分類されています。
植物研究機関では植物生理学や生態学研究に利用されています。農場では灌漑管理や作物の生育評価を目的として導入されています。その他用途には環境調査や教育機関での利用が含まれています。
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競争環境
市場には農業計測機器や環境測定機器を専門とする企業が参入しており、測定精度や携帯性を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Yara、Delta-T、METER、MRC、Edaphic Scientific Pty Ltd、Scient-act、Aozuo Ecologyが挙げられています。
これらの企業は高精度センサー技術、小型化設計、データ収集機能の向上などを進めながら競争力を強化しています。また、農業向けソリューションや研究用途向け製品の開発にも積極的に取り組んでいます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポータブル型露点式水ポテンシャル計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ポータブル型露点式水ポテンシャル計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
ポータブル型露点式水ポテンシャル計市場は、2024年に2億2200万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には3億1700万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.3％と見込まれており、農業、植物研究、環境モニタリング分野における需要拡大を背景に堅調な成長が期待されています。
露点式水ポテンシャル計は、土壌や植物葉の水ポテンシャルを測定するための分析機器です。主に露点式マイクロボルトメーターと各種センサーによって構成されており、測定対象や用途に応じて異なるセンサーを選択することが可能です。
水ポテンシャルは植物の水分状態や土壌中の水利用可能性を評価する重要な指標であり、農業管理や植物生理学研究において欠かせない測定項目となっています。そのため、携帯型測定機器への需要は継続的に拡大しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、精密農業の普及です。農業分野では限られた水資源を効率的に利用する必要性が高まっており、土壌や植物の水分状態を正確に把握するための測定機器への需要が増加しています。
また、気候変動による干ばつリスクの増加も市場拡大を後押ししています。農業従事者や研究機関は、水ストレスに対する植物の反応を把握するため、より高精度な測定機器を求めています。
さらに、植物生理学や生態学研究の発展に伴い、大学や研究機関での利用も拡大しています。植物の成長過程や環境適応能力を評価するうえで、水ポテンシャル測定は重要な分析手法となっています。
市場では測定精度向上、小型軽量化、データ管理機能の強化、現場での利便性向上が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、実験室用と現場用の2種類に分類されています。
実験室用製品は、高精度な測定が可能であり、大学や研究機関、専門研究施設などで利用されています。高度な分析機能を備え、学術研究や技術開発用途に適しています。
現場用製品は携帯性に優れ、農地や森林、環境調査現場などで直接測定できることが特徴です。迅速なデータ取得が可能であり、農業や環境管理分野で広く利用されています。
用途別では、植物研究機関、農場、その他用途に分類されています。
植物研究機関では植物生理学や生態学研究に利用されています。農場では灌漑管理や作物の生育評価を目的として導入されています。その他用途には環境調査や教育機関での利用が含まれています。
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競争環境
市場には農業計測機器や環境測定機器を専門とする企業が参入しており、測定精度や携帯性を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Yara、Delta-T、METER、MRC、Edaphic Scientific Pty Ltd、Scient-act、Aozuo Ecologyが挙げられています。
これらの企業は高精度センサー技術、小型化設計、データ収集機能の向上などを進めながら競争力を強化しています。また、農業向けソリューションや研究用途向け製品の開発にも積極的に取り組んでいます。