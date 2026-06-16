【訂正とお詫び】消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352425/images/bodyimage1】
2026年6月15日（月）12:00に配信したプレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆さまには深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
・2026年6月15日（月）12:00配信のプレスリリース
消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
【6品目】
グランプリ 受賞
商品名：八割手打生そば
会社名：有限会社榑木野
商品概要：信州の大自然が育んだ高品質なそば粉を使用し、熟練の職人が練り・伸し・切りまでの全工程を手作業で行う「一練入魂」の精神で仕上げた本格手打そばです。
住 所：長野県松本市島立2237-107
問合せ：0263-31-5321
https://www.kurekino.co.jp/
内容量：冷凍生そば 260g×2パック(1パック2人前)、榑木野オリジナル濃縮つゆ 30ml×4個、わさび5g×2袋、七味唐辛子0.2g×4袋、生そばのしおり
販売価格：3,574円（税込）
■評価されたポイント■
・信州そば粉使用で熟練職人が手作業で仕上げた本格手打ちそば
・八割そばならではの香り高くコシのある食感、喉越しが楽しめる
・専門店の手打生そばを冷凍で長期間保存でき、家庭で味わえる
・そばの美しい仕立てと食感や香り、味わい、五感で味わう満足感
・無添加のそばで素材を大事にしたこだわりを感じる
・独自の製法と冷凍技術で手打ちの食感と風味が再現されている
・冷凍食品の利便性と本格志向の両方を満たしている
※訂正内容
（誤）・そばもつゆも無添加で、素材を大事にしたこだわりを感じる
（正）・無添加のそばで素材を大事にしたこだわりを感じる
【10品目】
グランプリ 受賞
商品名：オマール海老のテルミドール
会社名：株式会社サンク
商品概要：厳選したオマール海老を贅沢に使用し、素材本来の弾力と濃厚な甘みを最大限に引き出した逸品です。
パターと生クリームまろやかさが溶け合う特性のベシャメルソースを合わせ、ご家庭で再加熱した際に最も美味しくなるよう仕上げました。伝統的なフレンチの技法を再現した本格的な味わいと、食卓を彩る華やかな見た目が魅力です。熟練の技術が成せるプロ仕様の贅沢な一皿を、是非ご家庭でお手軽に楽しみください。
住 所：静岡県浜松市中央区飯田町366-1
問合せ：053-460-3678
https://thank.co.jp/
内容量：300g（約150gｘ2食入り）
販売価格：4,120円（税込）
■評価されたポイント■
・見た目のインパクトが大きく、食卓で特別感を演出できる
・冷凍庫で保存しやすく、環境に配慮したパッケージ
・タイムパフォーマンスと体験価値という現代のニーズに合っている
・ソースの濃厚さが際立ち、ドリンクペアリングも無限大
・冷凍特有の水っぽさがなく、オマールの魅惑的な弾力を堪能できる
・レストランのような料理を温めるだけで食べられるのが嬉しい
・衛生管理や品質管理が徹底して行われている
※訂正内容
（誤）伝統的なフレンチの技法を再現した本格的な味わいと、食卓を文ドル華やかな見た目が魅力です。
（正）伝統的なフレンチの技法を再現した本格的な味わいと、食卓を彩る華やかな見た目が魅力です。
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
2026年6月15日（月）12:00に配信したプレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆さまには深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
・2026年6月15日（月）12:00配信のプレスリリース
消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
【6品目】
グランプリ 受賞
商品名：八割手打生そば
会社名：有限会社榑木野
商品概要：信州の大自然が育んだ高品質なそば粉を使用し、熟練の職人が練り・伸し・切りまでの全工程を手作業で行う「一練入魂」の精神で仕上げた本格手打そばです。
住 所：長野県松本市島立2237-107
問合せ：0263-31-5321
https://www.kurekino.co.jp/
内容量：冷凍生そば 260g×2パック(1パック2人前)、榑木野オリジナル濃縮つゆ 30ml×4個、わさび5g×2袋、七味唐辛子0.2g×4袋、生そばのしおり
販売価格：3,574円（税込）
■評価されたポイント■
・信州そば粉使用で熟練職人が手作業で仕上げた本格手打ちそば
・八割そばならではの香り高くコシのある食感、喉越しが楽しめる
・専門店の手打生そばを冷凍で長期間保存でき、家庭で味わえる
・そばの美しい仕立てと食感や香り、味わい、五感で味わう満足感
・無添加のそばで素材を大事にしたこだわりを感じる
・独自の製法と冷凍技術で手打ちの食感と風味が再現されている
・冷凍食品の利便性と本格志向の両方を満たしている
※訂正内容
（誤）・そばもつゆも無添加で、素材を大事にしたこだわりを感じる
（正）・無添加のそばで素材を大事にしたこだわりを感じる
【10品目】
グランプリ 受賞
商品名：オマール海老のテルミドール
会社名：株式会社サンク
商品概要：厳選したオマール海老を贅沢に使用し、素材本来の弾力と濃厚な甘みを最大限に引き出した逸品です。
パターと生クリームまろやかさが溶け合う特性のベシャメルソースを合わせ、ご家庭で再加熱した際に最も美味しくなるよう仕上げました。伝統的なフレンチの技法を再現した本格的な味わいと、食卓を彩る華やかな見た目が魅力です。熟練の技術が成せるプロ仕様の贅沢な一皿を、是非ご家庭でお手軽に楽しみください。
住 所：静岡県浜松市中央区飯田町366-1
問合せ：053-460-3678
https://thank.co.jp/
内容量：300g（約150gｘ2食入り）
販売価格：4,120円（税込）
■評価されたポイント■
・見た目のインパクトが大きく、食卓で特別感を演出できる
・冷凍庫で保存しやすく、環境に配慮したパッケージ
・タイムパフォーマンスと体験価値という現代のニーズに合っている
・ソースの濃厚さが際立ち、ドリンクペアリングも無限大
・冷凍特有の水っぽさがなく、オマールの魅惑的な弾力を堪能できる
・レストランのような料理を温めるだけで食べられるのが嬉しい
・衛生管理や品質管理が徹底して行われている
※訂正内容
（誤）伝統的なフレンチの技法を再現した本格的な味わいと、食卓を文ドル華やかな見た目が魅力です。
（正）伝統的なフレンチの技法を再現した本格的な味わいと、食卓を彩る華やかな見た目が魅力です。
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ