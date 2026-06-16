合同会社ファービヨンド、画像・動画を7媒体に自動投稿する自律改善型 AIエージェント「Resonate Post」を提供開始 ～ネタ発掘から分析・改善までAIがサポート～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352290/images/bodyimage1】
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、SNS運用を支援するAIエージェントサービス「Resonate Post（レゾネートポスト）」の提供を開始したことをお知らせいたします。
近年、多くの企業や店舗がSNS運用に取り組んでいますが、
何を投稿すればよいかわからない
投稿ネタが思いつかない
継続して運用できない
投稿後の反響を分析する時間がない
SNS担当者を社内に置けない
といった共通の課題があります。
Resonate Postは、特に SNS担当者がいない中小企業・個人事業主・店舗経営者・フリーランス がぶつかるこうした課題を解決するために開発された、AI SNSエージェントです。
特に、画像だけでなく動画も含めて X / LinkedIn / Facebook / Bluesky / Threads / WordPress /の7媒体に1画面で予約・投稿 でき、投稿後はAIが反響を学習して翌週の生成に反映する「自律改善ループ」を業界で初めて搭載しました。
●7媒体に画像・動画を同時投稿
Resonate Post 1つで、以下7媒体に投稿の予約・公開ができます。
SNS 5媒体: X (旧Twitter) / LinkedIn / Facebook / Bluesky / Threads
ブログ 1媒体: WordPress
すべて 公式 API 経由 で安全に投稿し、画像・動画ともに各媒体の仕様に合わせて自動でアップロードします。各媒体に都度ログインして個別に投稿していた作業負担を大幅に削減できます。
●AIが投稿の「ネタ」から生成・予約まで一気通貫
Resonate Postでは、以下の工程をすべて1画面で完結できます。
ネタ提案: 業種・テーマに応じた投稿テーマ、季節やカレンダーイベントに合わせた先回り投稿案を提案
投稿本文の自動生成: あなたの文体に合わせて3案を生成、メタな角度（切り口）を変えて多様な案を提示
画像の自動生成: 本文に合わせたSNSアイキャッチ画像をAIで生成
ハッシュタグ提案: 媒体ごとに適切なハッシュタグを提案
予約投稿: 最大60日（Business 90日、Agency 365日）先まで予約、承認フローと連動
●「自律改善ループ」で投稿するほど学習（Pro プラン以上）
Resonate Postの最大の特徴は、投稿して終わりではないことです。
7媒体の反響（インプレッション・いいね・コメント・保存・シェア数）を AIが毎週自動で分析 し、
「どんな投稿が反応を得たのか」
「どんな投稿が反応を得られなかったのか」
を言語化したルールとして抽出し、翌週の投稿生成プロンプトに自動反映 します。
ファービヨンドではこの仕組みを「自律改善ループ」と呼び、AIエージェント時代の新しいSNS運用モデルとして位置付けています。運用するほど発信が磨かれていく のが、従来のSNS予約投稿ツールとの本質的な違いです。
さらにPro プラン以上では:
読者が次に聞きたがってる話題の自動発掘 ─ 過去の反響データから「保存されやすい話題」「質問が集まる話題」「シェアされる話題」を AI が独自に解析し、続編ネタを提案
重要投稿モード ─ 採用告知や新製品発表など特に外せない投稿の際、複数のAIが議論しながら品質を高める討論モード
をご利用いただけます。
●料金プラン
個人の発信から代理店業務まで、6階層の料金プランをご用意しています。
プラン 月額 主な内容
Free 無料 AI本文月10回、定期ルール1個、予約30日
Lite \480 AI本文月50回、画像生成月10回、広告非表示
Standard \980 AI本文月300回、画像生成月50回、RSS自動ネタ化、APIキー1個
Pro \2,980（初月\980） AI本文月1000回、画像生成月200回、自律改善ループ・ネタ自動発掘・重要投稿モード、A/Bテスト、Webhook
Business \9,800 AI本文月5000回、画像生成月1000回、AI動画生成 月30秒分※、複数アカウント3個、優先サポート
Agency \29,800 AI本文月20,000回、画像生成・重要投稿モード無制限、AI動画生成 月200秒分※、複数アカウント10個、ホワイトラベル対応、専属サポート
※AI動画生成（Veo / Runway / Pika 等の API 統合）は 2026年Q3 提供予定。それまでは Business / Agency でも動画は手持ち mp4 ファイルのアップロード対応のみとなります。
●今後の開発予定
Resonate Postでは、今後以下の機能拡張を予定しています。
AI動画生成機能（Veo / Runway Gen-3 / Pika 2.0 / Luma 等の API 統合、2026年Q3提供予定）
競合アカウント分析
外部トレンド連携（X トレンド・Google Trends 等）
プレスリリース原稿の自動生成
広告運用連携
多言語対応
AIマーケティングエージェント機能
ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、AIを活用した業務効率化サービスの開発を進めてまいります。
●サービスサイト
【Resonate Post 公式サイト】
https://post.snsmapapp.work/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
代表社員 上野 淳
東京都新宿区新宿5-4-1
https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、SNS運用を支援するAIエージェントサービス「Resonate Post（レゾネートポスト）」の提供を開始したことをお知らせいたします。
近年、多くの企業や店舗がSNS運用に取り組んでいますが、
何を投稿すればよいかわからない
投稿ネタが思いつかない
継続して運用できない
投稿後の反響を分析する時間がない
SNS担当者を社内に置けない
といった共通の課題があります。
Resonate Postは、特に SNS担当者がいない中小企業・個人事業主・店舗経営者・フリーランス がぶつかるこうした課題を解決するために開発された、AI SNSエージェントです。
特に、画像だけでなく動画も含めて X / LinkedIn / Facebook / Bluesky / Threads / WordPress /の7媒体に1画面で予約・投稿 でき、投稿後はAIが反響を学習して翌週の生成に反映する「自律改善ループ」を業界で初めて搭載しました。
Resonate Post 1つで、以下7媒体に投稿の予約・公開ができます。
SNS 5媒体: X (旧Twitter) / LinkedIn / Facebook / Bluesky / Threads
ブログ 1媒体: WordPress
すべて 公式 API 経由 で安全に投稿し、画像・動画ともに各媒体の仕様に合わせて自動でアップロードします。各媒体に都度ログインして個別に投稿していた作業負担を大幅に削減できます。
●AIが投稿の「ネタ」から生成・予約まで一気通貫
Resonate Postでは、以下の工程をすべて1画面で完結できます。
ネタ提案: 業種・テーマに応じた投稿テーマ、季節やカレンダーイベントに合わせた先回り投稿案を提案
投稿本文の自動生成: あなたの文体に合わせて3案を生成、メタな角度（切り口）を変えて多様な案を提示
画像の自動生成: 本文に合わせたSNSアイキャッチ画像をAIで生成
ハッシュタグ提案: 媒体ごとに適切なハッシュタグを提案
予約投稿: 最大60日（Business 90日、Agency 365日）先まで予約、承認フローと連動
●「自律改善ループ」で投稿するほど学習（Pro プラン以上）
Resonate Postの最大の特徴は、投稿して終わりではないことです。
7媒体の反響（インプレッション・いいね・コメント・保存・シェア数）を AIが毎週自動で分析 し、
「どんな投稿が反応を得たのか」
「どんな投稿が反応を得られなかったのか」
を言語化したルールとして抽出し、翌週の投稿生成プロンプトに自動反映 します。
ファービヨンドではこの仕組みを「自律改善ループ」と呼び、AIエージェント時代の新しいSNS運用モデルとして位置付けています。運用するほど発信が磨かれていく のが、従来のSNS予約投稿ツールとの本質的な違いです。
さらにPro プラン以上では:
読者が次に聞きたがってる話題の自動発掘 ─ 過去の反響データから「保存されやすい話題」「質問が集まる話題」「シェアされる話題」を AI が独自に解析し、続編ネタを提案
重要投稿モード ─ 採用告知や新製品発表など特に外せない投稿の際、複数のAIが議論しながら品質を高める討論モード
をご利用いただけます。
●料金プラン
個人の発信から代理店業務まで、6階層の料金プランをご用意しています。
プラン 月額 主な内容
Free 無料 AI本文月10回、定期ルール1個、予約30日
Lite \480 AI本文月50回、画像生成月10回、広告非表示
Standard \980 AI本文月300回、画像生成月50回、RSS自動ネタ化、APIキー1個
Pro \2,980（初月\980） AI本文月1000回、画像生成月200回、自律改善ループ・ネタ自動発掘・重要投稿モード、A/Bテスト、Webhook
Business \9,800 AI本文月5000回、画像生成月1000回、AI動画生成 月30秒分※、複数アカウント3個、優先サポート
Agency \29,800 AI本文月20,000回、画像生成・重要投稿モード無制限、AI動画生成 月200秒分※、複数アカウント10個、ホワイトラベル対応、専属サポート
※AI動画生成（Veo / Runway / Pika 等の API 統合）は 2026年Q3 提供予定。それまでは Business / Agency でも動画は手持ち mp4 ファイルのアップロード対応のみとなります。
●今後の開発予定
Resonate Postでは、今後以下の機能拡張を予定しています。
AI動画生成機能（Veo / Runway Gen-3 / Pika 2.0 / Luma 等の API 統合、2026年Q3提供予定）
競合アカウント分析
外部トレンド連携（X トレンド・Google Trends 等）
プレスリリース原稿の自動生成
広告運用連携
多言語対応
AIマーケティングエージェント機能
ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、AIを活用した業務効率化サービスの開発を進めてまいります。
●サービスサイト
【Resonate Post 公式サイト】
https://post.snsmapapp.work/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
代表社員 上野 淳
東京都新宿区新宿5-4-1
https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
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