



ペラゴ・バイオサイエンスの業界をリードする細胞標的結合技術とRGディスカバリーの高度な創薬化学およびカスタム合成のノウハウが融合し、顧客は単一の専門パートナーとの創薬プログラムの設計・製造・試験・分析（DMTA）サイクル全体を推進可能に

ストックホルム＆ルンド（スウェーデン）--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 細胞ベース標的結合アッセイで知られ、業界をリードする創薬専業受託研究機関（CRO）であるペラゴ・バイオサイエンスは、RGディスカバリーを買収したことを発表しました。ペラゴ・バイオサイエンスはこれにより、創薬化学、カスタム合成、および統合型創薬における高度なノウハウを獲得することになります。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260615142395/ja/



Michael Dabrowski, Chief Executive Officer of Pelago Bioscience

ペラゴ・バイオサイエンスの生物学に重点を置いた能力とRGディスカバリーの化学に関するノウハウを組み合わせることで、創薬チームは意思決定の迅速化、ワークフローの効率化、そしてヒット化合物の特定からリード化合物の最適化まで、プログラムをより効率的に推進できます。

ペラゴ・バイオサイエンスの最高経営責任者（CEO）であるマイケル・ダブロウスキーは、「創薬においては、化学と生物学のシームレスな統合がますます不可欠になっています。RGディスカバリーの持つ能力をペラゴ・バイオサイエンスに統合することで、化合物の設計・合成、生細胞における標的結合を評価し、得られた知見を次の設計サイクルに迅速にフィードバックし、単一の科学パートナーによるサービス提供が可能になります。この統合は、お客様がより迅速かつ自信を持ってプログラムを進めるためのサポートの強化を意味します」と述べています。

ペラゴ・バイオサイエンスの細胞サーマルシフトアッセイ（CETSA®）プラットフォームは、化合物が生細胞内で標的にどのように結合するかを明確にします。このデータは、RGディスカバリーの次の化合物設計に直接フィードバックされるため、継続的に化学と生物学を統合したサイクルが実現します。これは、化学に特化したCROや生物学を専門とするCROでは提供できないものです。したがって、この統合により、化合物の設計、合成、そして市場をリードする細胞内標的結合を直接評価する一連のプロセスが完結し、ヒットからリードへとプログラムを遅らせるベンダー間の引き継ぎが不要となります。

2011年にアストラゼネカの元研究者によって設立されたRGディスカバリーは、バイオテクノロジーおよび製薬企業向けに化学分野の複雑な課題を解決することで高い評価を得ています。同社は約40名の研究者を擁し、スウェーデンのルンドにあるメディコン・ビレッジを拠点としています。メディコン・ビレッジには、幅広い創薬活動を支える充実した化学・分析インフラが整備されています。

RGディスカバリーのCEO兼共同創設者であるヨハン・エヴェナスは、「RGディスカバリーはこれまで、緊密な連携と高度な技術ノウハウを通じて、お客様が困難な科学的課題を解決する支援に注力してきました。ペラゴ・バイオサイエンスとの提携により、世界最高水準の化学と世界最高水準の標的結合科学を融合させることで、その能力をさらに拡大することができます。この提携がお客様と当社のチームの両方にもたらす機会を楽しみにしています」と述べています。

ペラゴ・バイオサイエンスについて

ペラゴ・バイオサイエンスは、創薬に特化したCRO（医薬品開発業務受託機関）で、独自のCETSA®テクノロジー・プラットフォームを通じた標的結合と標的検証分野を専門としています。同社は、生細胞および組織における薬剤と標的分子の相互作用を直接測定することで、製薬・バイオテクノロジー企業が創薬・開発プロセス全体にわたり的確な意思決定を行えるようサポートを提供しています。ペラゴ・バイオサイエンスはスウェーデンのストックホルムに本社を構えています。

詳細は、www.pelagobio.com をご覧ください。

RGディスカバリーについて

RGディスカバリーは、スウェーデンのルンドに本社を置く統合型創薬CROで、世界中のバイオテクノロジー企業および製薬企業に対し、医薬品化学、ペプチド化学、カスタム合成、ADME（吸収・分布・代謝・排他性）、バイオ分析、および関連する創薬サービスを提供しています。

詳細は、www.rgdiscovery.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260615142395/ja/

Contacts

For further information, please contact:

Michael Dabrowski, CEO of Pelago Bioscience, +46 730 715334, michael@pelagobio.com

Johan Evenäs, CEO of RG Discovery, +46 723 281292, johan.evenas@rgdiscovery.com

Source: Pelago Bioscience