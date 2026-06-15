消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【九州地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352250/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
商品名：あごだし明太子1本物 500g
会社名：株式会社大洋食品
商品概要：九州を代表する名産品の明太子。色々ある中で「長崎らしさ」を出すために、地元の老舗企業のチョーコー醤油と共同開発した「あごだし明太子」。本製品に使用されている焼きあごは、だしを抽出するのに相応しい飛魚を選び、「焼き」「乾燥」等の工程を経て風味と旨味を凝縮したものです。こうして手間暇をかけて出来上がった「焼きあご」でとるだし汁は独特の旨味です。
住 所：長崎県長崎市土井首町500
問合せ：095-878-5553
https://www.taiyoshokuhin.co.jp/
内容量：500g
販売価格：2,800円（税込）
■評価されたポイント■
・卵の粒がしっかりしている
・あご出汁が明太子とマッチしている
・あご出汁の優しい味わいが感じられる
・長崎のオリジナリティーがあってよい
・パッケージの「長崎加工」という文字が赤く目立っていてよい
・辛味、塩味、旨味のバランスがよく、明太子の食感もよい
・福岡の明太子よりも味が上品
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
商品名：あごだし明太子1本物 500g
会社名：株式会社大洋食品
商品概要：九州を代表する名産品の明太子。色々ある中で「長崎らしさ」を出すために、地元の老舗企業のチョーコー醤油と共同開発した「あごだし明太子」。本製品に使用されている焼きあごは、だしを抽出するのに相応しい飛魚を選び、「焼き」「乾燥」等の工程を経て風味と旨味を凝縮したものです。こうして手間暇をかけて出来上がった「焼きあご」でとるだし汁は独特の旨味です。
住 所：長崎県長崎市土井首町500
問合せ：095-878-5553
https://www.taiyoshokuhin.co.jp/
内容量：500g
販売価格：2,800円（税込）
■評価されたポイント■
・卵の粒がしっかりしている
・あご出汁が明太子とマッチしている
・あご出汁の優しい味わいが感じられる
・長崎のオリジナリティーがあってよい
・パッケージの「長崎加工」という文字が赤く目立っていてよい
・辛味、塩味、旨味のバランスがよく、明太子の食感もよい
・福岡の明太子よりも味が上品
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
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