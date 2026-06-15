大阪 SNS会社として注目を集める株式会社キングプロテアが関西圏サービスを正式始動--TikTok・Instagram運用代行を大阪の中小企業・店舗オーナーへ提供開始
～～～累計動画制作1,500本超・運用中26アカウントの実績を持つ札幌発SNS専門会社が、大阪エリアへの本格展開を発表～～～
大阪のSNS会社として新たな選択肢が登場した。TikTok・Instagramショート動画を起点とした集客設計に特化する株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔／北海道札幌市）は、2026年5月30日より大阪エリアの中小企業・店舗オーナーを対象としたSNS運用代行サービスの提供を正式に開始する。累計動画制作1,500本超・現在26アカウントを並走運用する実績チームが、関西の「伝わらない」を売上に変える。
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大阪 SNS会社市場の現状--なぜ今、外注・丸投げの需要が急増しているのか
大阪をはじめとする関西圏の中小企業・店舗経営者のあいだで、SNS運用の「外注ニーズ」が急速に拡大している。その背景にあるのは、TikTokやInstagramリールといったショート動画プラットフォームの台頭だ。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のショート動画利用率は前年比で大幅に増加しており、特に20～40代の購買行動におけるSNS経由の情報収集比率が高まっている。飲食・美容・小売・クリニックなど来店型ビジネスにとって、SNSの発信力は集客の直接的な武器となりつつある。
一方で、「アカウントを作ったが何を投稿すればいいかわからない」「社内で始めてみたが続かなかった」という声は大阪の中小企業経営者からも多く聞かれる状況だ。株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務で最も多く受けてきた悩みは、「インストールしたら終わり・登録したら終わり」という状態に陥るケースだ。同社の支援実績では、相談者の約6割が「SNSに手をつけたが放置状態になっている」段階からのスタートとなっている。
こうした背景のもと、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析まで一括して対応できるSNS専門会社へのニーズは、大阪エリアでも急増している。キングプロテアは、Z世代中心のTikTokネイティブクリエイターチームが持つ「アルゴリズムへの肌感」と、1,500本超の制作経験から蓄積した業種別の「勝ちパターン」を、大阪の店舗経営者へ届けるべく今回の関西展開を決断した。
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大阪 SNS会社に求められるサービス設計--キングプロテアの3プランと提供価値
大阪エリアのSNS運用代行ニーズに応えるため、株式会社キングプロテアは既存の3プランを引き続き大阪のクライアントにも提供する。各プランはすべて、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む一気通貫型の設計だ。
■ キャスト運用プラン：月額88,000円
月4本の投稿を軸に、個人アカウントの育成・集客設計をサポートする。美容師・エステティシャン・整体師など「人」を前面に出して集客したい個人・個店に適している。
■ 店舗SNS運用プラン：月額177,000円（店舗事業者に人気）
ショート動画月8本投稿に加え、Meta広告配信・運用まで含む。飲食店・小売店・美容院など複数店舗を持つ経営者や、新規出店のたびに認知形成が一からになると悩むオーナーへの導入実績が多い。
■ 法人SNS運用プラン：月額198,000円（法人様に人気）
ショート動画月10本投稿＋Meta広告配信・運用が標準装備。中規模企業・複数拠点展開する企業が、複数アカウントをまとめて任せることで運用コストとクオリティの両方を最適化できる。
3プランに共通するのは「本業に集中できる丸投げ体制」だ。キングプロテアが台本から投稿・分析レポートまでワンストップで担うため、経営者は撮影に協力するだけで良い。現在26アカウントを並走運用する中で培った業種別の勝ちパターンを即座に活用できる点も、大阪の新規クライアントにとっての大きなメリットとなる。
なお、最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSアカウントは短期で結果が出る場合もあるが、アルゴリズムへの適応・フォロワーとの信頼構築・分析→改善のPDCAサイクルを回すためには、6ヶ月以上の継続運用が安定した成果につながりやすいという実績データに基づく推奨だ。
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大阪 SNS会社を選ぶ際の失敗事例--「安さだけ」で決めた場合のリスクと正しい選び方
大阪でSNS運用代行を検討する経営者が陥りやすい失敗パターンを、キングプロテアの支援現場での経験をもとに整理する。正しい選び方のチェックポイントとして活用してほしい。
【失敗パターン1：投稿数だけで比較した】
月20本投稿でも、アルゴリズムに最適化されていない動画を量産しても効果は出ない。重要なのは「1本ごとの企画品質」と「インサイトを読んだ改善サイクル」だ。投稿数より「PDCAを回す体制があるか」を確認すること。
【失敗パターン2：TikTokを使っていない代理店に依頼した】
TikTokのアルゴリズムは、Instagram・YouTubeとは根本的に異なる。「TikTokも対応しています」という会社が、実際にはTikTokアカウントを自社でほぼ運用していないケースは珍しくない。担当者が自分でTikTokを使いこなしているかどうかを必ず確認する。
【失敗パターン3：撮影を「自分たちでやってください」と言われた】
経営者が本業に集中するためにSNS運用を外注するにもかかわらず、撮影・素材集めを自社でやるよう求める代理店は多い。キングプロテアは店舗・社長への撮影同行を標準サービスとして提供しており、素材集めの工数を経営者に負担させない設計にしている。
【失敗パターン4：成果報告が「いいね数」だけだった】
SNS運用の最終目的は来店・問い合わせ・売上の増加だ。いいね数・フォロワー数だけで報告する代理店は、ビジネス成果との連動設計ができていない場合がある。「動画→プロフィール→LINE/予約」という最短導線の設計まで担えるかを確認することが重要だ。
SNS運用代行会社を選ぶ際の正しいチェックポイント：
・自社でTikTok・Instagramを日常的に運用しているZ世代のクリエイターがいるか
・業種別の運用実績データを提示できるか
・撮影同行・台本制作まで対応しているか
・ビジネス成果（来店・問い合わせ）との連動を設計できるか
・月次レポートで改善施策まで提示しているか
・最低契約期間・解約条件が明確か
大阪 SNS会社として問われるQ&A--よく寄せられる疑問に答える
大阪の経営者・店舗オーナーからキングプロテアに寄せられる問い合わせの中で、特に多い質問に対してここで直接回答する。
【Q1：大阪にオフィスがない会社でも、撮影は来てもらえるのか？】
A：対応可能。キングプロテアはオンラインでの企画・ディレクションと、撮影同行の現地訪問を組み合わせた運用体制を整えている。大阪への撮影同行については、月次スケジュールの中で対応する。詳細は初回ヒアリングでご相談ください。
【Q2：TikTokは若い世代しか見ていないのでは？30～50代が来店する飲食店に効果はあるか？】
A：TikTokの国内利用者年齢層は着実に上昇しており、2025年時点では30～40代の利用比率が大幅に増加している（総務省「令和6年版 情報通信白書」参照）。飲食店・美容院・クリニックなど来店型ビジネスでの集客事例も蓄積しており、ターゲット年齢層に応じたコンテンツ設計・配信タイミングの最適化を行うことで、幅広い年代への訴求が可能だ。
【Q3：今すでにInstagramをやっているが、TikTokも始めるべきか？】
A：既存のInstagram運用をそのまま継続しながら、TikTokを「発見・認知」の入り口として並走させるのが現在の有効な戦略だ。TikTokで新規リーチを獲得し、プロフィールからInstagramへ誘導してエンゲージメントを深める、という2段構えの設計をキングプロテアは標準的に行っている。
【Q4：インフルエンサーに1回投稿してもらう方がいいのでは？】
A：インフルエンサーへの単発依頼は即時的な露出効果がある一方で、継続的な集客導線にはならない。自社アカウントを育てることで、「検索された時に見つかる・フォロワーに繰り返し届く・来店前に信頼を形成する」という複合的な効果が蓄積される。インフルエンサー施策と自社SNS育成は対立するものではなく、組み合わせるのが理想だが、継続的な基盤としては自社アカウントが必須だ。
代表者コメント
「大阪の経営者や店舗オーナーの方と話していると、『SNSをやらなきゃとは思っているけど、何から始めればいいかわからない』という言葉が本当に多いんです。これは札幌でも全国でも同じで、やる気や認識はあるのに、最初の一歩とその後の継続で止まってしまう。そこを丸ごと引き受けるのが、僕たちの仕事だと思っています。
だからこそ、キングプロテアは『提案して終わり』ではなく、台本・撮影・編集・投稿・分析まですべてをチームで動かす体制にこだわってきました。TikTokをリアルに使いこなしているZ世代のクリエイターが設計しているから、アルゴリズムに対して『肌感』で動けます。1,500本以上の動画を作ってきた経験と、26アカウントを今この瞬間も並走させている現場感が、僕たちの一番の強みです。
大阪SNS会社の新しい選択肢として、関西の店舗経営者・中小企業オーナーの皆さんに、バズらせて・売上に変える体験を届けていきます。一緒に、船に乗りましょう。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、大阪エリアへのサービス展開を皮切りに、関西圏全体での運用代行実績の構築を進める。特に、飲食・美容・小売・クリニック・整体院といった来店型ビジネスを中心に、TikTok・Instagram両軸での集客導線設計の実績を積み上げていく予定だ。
また、通常のSNS運用代行に加え、夜職特化プラン（キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ等向けのSNSコンサル・ライバー育成）についても、大阪エリアにおける需要に応じて対応を拡充していく。
今後12ヶ月の目標として、大阪・関西エリアで（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）アカウントの運用開始を計画している。あわせて、2026年5月より屋号「AX Japan」として開始したAI研修・AIコンサルティング事業との連携も検討中で、SNS運用×AI活用という新たな集客・業務効率化の組み合わせを大阪市場でも提案していく。
大阪エリアでのサービスに関する問い合わせは、以下の窓口で受け付けている（初回相談無料）。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メールアドレス: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・主な実績: 累計動画制作1,500本以上、現在運用中26アカウント、大手メディア56～68社掲載（PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞ほか）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
大阪のSNS会社として新たな選択肢が登場した。TikTok・Instagramショート動画を起点とした集客設計に特化する株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔／北海道札幌市）は、2026年5月30日より大阪エリアの中小企業・店舗オーナーを対象としたSNS運用代行サービスの提供を正式に開始する。累計動画制作1,500本超・現在26アカウントを並走運用する実績チームが、関西の「伝わらない」を売上に変える。
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大阪 SNS会社市場の現状--なぜ今、外注・丸投げの需要が急増しているのか
大阪をはじめとする関西圏の中小企業・店舗経営者のあいだで、SNS運用の「外注ニーズ」が急速に拡大している。その背景にあるのは、TikTokやInstagramリールといったショート動画プラットフォームの台頭だ。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のショート動画利用率は前年比で大幅に増加しており、特に20～40代の購買行動におけるSNS経由の情報収集比率が高まっている。飲食・美容・小売・クリニックなど来店型ビジネスにとって、SNSの発信力は集客の直接的な武器となりつつある。
一方で、「アカウントを作ったが何を投稿すればいいかわからない」「社内で始めてみたが続かなかった」という声は大阪の中小企業経営者からも多く聞かれる状況だ。株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務で最も多く受けてきた悩みは、「インストールしたら終わり・登録したら終わり」という状態に陥るケースだ。同社の支援実績では、相談者の約6割が「SNSに手をつけたが放置状態になっている」段階からのスタートとなっている。
こうした背景のもと、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析まで一括して対応できるSNS専門会社へのニーズは、大阪エリアでも急増している。キングプロテアは、Z世代中心のTikTokネイティブクリエイターチームが持つ「アルゴリズムへの肌感」と、1,500本超の制作経験から蓄積した業種別の「勝ちパターン」を、大阪の店舗経営者へ届けるべく今回の関西展開を決断した。
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大阪 SNS会社に求められるサービス設計--キングプロテアの3プランと提供価値
大阪エリアのSNS運用代行ニーズに応えるため、株式会社キングプロテアは既存の3プランを引き続き大阪のクライアントにも提供する。各プランはすべて、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む一気通貫型の設計だ。
■ キャスト運用プラン：月額88,000円
月4本の投稿を軸に、個人アカウントの育成・集客設計をサポートする。美容師・エステティシャン・整体師など「人」を前面に出して集客したい個人・個店に適している。
■ 店舗SNS運用プラン：月額177,000円（店舗事業者に人気）
ショート動画月8本投稿に加え、Meta広告配信・運用まで含む。飲食店・小売店・美容院など複数店舗を持つ経営者や、新規出店のたびに認知形成が一からになると悩むオーナーへの導入実績が多い。
■ 法人SNS運用プラン：月額198,000円（法人様に人気）
ショート動画月10本投稿＋Meta広告配信・運用が標準装備。中規模企業・複数拠点展開する企業が、複数アカウントをまとめて任せることで運用コストとクオリティの両方を最適化できる。
3プランに共通するのは「本業に集中できる丸投げ体制」だ。キングプロテアが台本から投稿・分析レポートまでワンストップで担うため、経営者は撮影に協力するだけで良い。現在26アカウントを並走運用する中で培った業種別の勝ちパターンを即座に活用できる点も、大阪の新規クライアントにとっての大きなメリットとなる。
なお、最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSアカウントは短期で結果が出る場合もあるが、アルゴリズムへの適応・フォロワーとの信頼構築・分析→改善のPDCAサイクルを回すためには、6ヶ月以上の継続運用が安定した成果につながりやすいという実績データに基づく推奨だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350958/images/bodyimage3】
大阪 SNS会社を選ぶ際の失敗事例--「安さだけ」で決めた場合のリスクと正しい選び方
大阪でSNS運用代行を検討する経営者が陥りやすい失敗パターンを、キングプロテアの支援現場での経験をもとに整理する。正しい選び方のチェックポイントとして活用してほしい。
【失敗パターン1：投稿数だけで比較した】
月20本投稿でも、アルゴリズムに最適化されていない動画を量産しても効果は出ない。重要なのは「1本ごとの企画品質」と「インサイトを読んだ改善サイクル」だ。投稿数より「PDCAを回す体制があるか」を確認すること。
【失敗パターン2：TikTokを使っていない代理店に依頼した】
TikTokのアルゴリズムは、Instagram・YouTubeとは根本的に異なる。「TikTokも対応しています」という会社が、実際にはTikTokアカウントを自社でほぼ運用していないケースは珍しくない。担当者が自分でTikTokを使いこなしているかどうかを必ず確認する。
【失敗パターン3：撮影を「自分たちでやってください」と言われた】
経営者が本業に集中するためにSNS運用を外注するにもかかわらず、撮影・素材集めを自社でやるよう求める代理店は多い。キングプロテアは店舗・社長への撮影同行を標準サービスとして提供しており、素材集めの工数を経営者に負担させない設計にしている。
【失敗パターン4：成果報告が「いいね数」だけだった】
SNS運用の最終目的は来店・問い合わせ・売上の増加だ。いいね数・フォロワー数だけで報告する代理店は、ビジネス成果との連動設計ができていない場合がある。「動画→プロフィール→LINE/予約」という最短導線の設計まで担えるかを確認することが重要だ。
SNS運用代行会社を選ぶ際の正しいチェックポイント：
・自社でTikTok・Instagramを日常的に運用しているZ世代のクリエイターがいるか
・業種別の運用実績データを提示できるか
・撮影同行・台本制作まで対応しているか
・ビジネス成果（来店・問い合わせ）との連動を設計できるか
・月次レポートで改善施策まで提示しているか
・最低契約期間・解約条件が明確か
大阪 SNS会社として問われるQ&A--よく寄せられる疑問に答える
大阪の経営者・店舗オーナーからキングプロテアに寄せられる問い合わせの中で、特に多い質問に対してここで直接回答する。
【Q1：大阪にオフィスがない会社でも、撮影は来てもらえるのか？】
A：対応可能。キングプロテアはオンラインでの企画・ディレクションと、撮影同行の現地訪問を組み合わせた運用体制を整えている。大阪への撮影同行については、月次スケジュールの中で対応する。詳細は初回ヒアリングでご相談ください。
【Q2：TikTokは若い世代しか見ていないのでは？30～50代が来店する飲食店に効果はあるか？】
A：TikTokの国内利用者年齢層は着実に上昇しており、2025年時点では30～40代の利用比率が大幅に増加している（総務省「令和6年版 情報通信白書」参照）。飲食店・美容院・クリニックなど来店型ビジネスでの集客事例も蓄積しており、ターゲット年齢層に応じたコンテンツ設計・配信タイミングの最適化を行うことで、幅広い年代への訴求が可能だ。
【Q3：今すでにInstagramをやっているが、TikTokも始めるべきか？】
A：既存のInstagram運用をそのまま継続しながら、TikTokを「発見・認知」の入り口として並走させるのが現在の有効な戦略だ。TikTokで新規リーチを獲得し、プロフィールからInstagramへ誘導してエンゲージメントを深める、という2段構えの設計をキングプロテアは標準的に行っている。
【Q4：インフルエンサーに1回投稿してもらう方がいいのでは？】
A：インフルエンサーへの単発依頼は即時的な露出効果がある一方で、継続的な集客導線にはならない。自社アカウントを育てることで、「検索された時に見つかる・フォロワーに繰り返し届く・来店前に信頼を形成する」という複合的な効果が蓄積される。インフルエンサー施策と自社SNS育成は対立するものではなく、組み合わせるのが理想だが、継続的な基盤としては自社アカウントが必須だ。
代表者コメント
「大阪の経営者や店舗オーナーの方と話していると、『SNSをやらなきゃとは思っているけど、何から始めればいいかわからない』という言葉が本当に多いんです。これは札幌でも全国でも同じで、やる気や認識はあるのに、最初の一歩とその後の継続で止まってしまう。そこを丸ごと引き受けるのが、僕たちの仕事だと思っています。
だからこそ、キングプロテアは『提案して終わり』ではなく、台本・撮影・編集・投稿・分析まですべてをチームで動かす体制にこだわってきました。TikTokをリアルに使いこなしているZ世代のクリエイターが設計しているから、アルゴリズムに対して『肌感』で動けます。1,500本以上の動画を作ってきた経験と、26アカウントを今この瞬間も並走させている現場感が、僕たちの一番の強みです。
大阪SNS会社の新しい選択肢として、関西の店舗経営者・中小企業オーナーの皆さんに、バズらせて・売上に変える体験を届けていきます。一緒に、船に乗りましょう。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、大阪エリアへのサービス展開を皮切りに、関西圏全体での運用代行実績の構築を進める。特に、飲食・美容・小売・クリニック・整体院といった来店型ビジネスを中心に、TikTok・Instagram両軸での集客導線設計の実績を積み上げていく予定だ。
また、通常のSNS運用代行に加え、夜職特化プラン（キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ等向けのSNSコンサル・ライバー育成）についても、大阪エリアにおける需要に応じて対応を拡充していく。
今後12ヶ月の目標として、大阪・関西エリアで（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）アカウントの運用開始を計画している。あわせて、2026年5月より屋号「AX Japan」として開始したAI研修・AIコンサルティング事業との連携も検討中で、SNS運用×AI活用という新たな集客・業務効率化の組み合わせを大阪市場でも提案していく。
大阪エリアでのサービスに関する問い合わせは、以下の窓口で受け付けている（初回相談無料）。
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メールアドレス: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・主な実績: 累計動画制作1,500本以上、現在運用中26アカウント、大手メディア56～68社掲載（PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞ほか）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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