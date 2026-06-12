コネクテッドカーデバイス市場は2030年までに1,990億ドルを突破、スマートモビリティ導入の加速により年平均成長率16%で拡大

コネクテッドカーデバイス市場は2030年までに1,990億ドルを突破、スマートモビリティ導入の加速により年平均成長率16%で拡大