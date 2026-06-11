リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表 福嶋 直）が運営する琉球温泉 瀬長島ホテル（沖縄県豊見城市）は2026年6月19日（金）から、1階レストラン「オーシャンダイニング風庭（かじなぁ）」のディナーメニューをリニューアルし、新ディナー「瀬長島サンセットグリル＆沖縄野菜マルシェ」の提供を開始いたします。 新ディナーでは、沖縄県産和牛や沖縄県産魚など、沖縄食材の魅力を引き出した9種のスペシャリティに加え、沖縄県産野菜を中心に、デリやスープ、デザートまで約65種類の料理を楽しめる「贅沢サラダバー」をご用意。 瀬長島の海と空が美しく染まるマジックアワーとともに、沖縄食材の魅力を味わう特別なひとときをお届けいたします。 【公式サイト】https://www.resorts.co.jp/senaga/restaurant/dinner

選べるスペシャリティに、贅沢サラダバーを組み合わせた新ディナースタイル

スペシャリティは沖縄県産和牛や沖縄県産魚など、沖縄食材を使ったシェフ渾身の一皿

スペシャリティには、沖縄県産和牛サーロインステーキ、沖縄県産魚の包み焼きアクアパッツァ、琉球もろみ酢ハニーローストスペアリブ、あぐー豚の骨付きロースステーキなど、沖縄ならではの食材を活かした全9種のメニューをご用意しました。 県産和牛の上質な旨み、県産魚のふっくらとした身の食感、あぐー豚の豊かな風味など、それぞれの食材の魅力を引き出した一皿をお楽しみいただけます。 旅行中のディナーや記念日、温泉利用後のお食事など、少し特別な夜にふさわしいメイン料理です。

統括総料理長コメント

これまで和食として親しまれてきたディナーを、沖縄県産食材の魅力をより幅広く楽しんでいただける洋食スタイルへ一新しています。 スペシャリティでは、沖縄県産和牛や沖縄県産魚、あぐー豚など、沖縄ならではの食材を主役に、それぞれの持ち味を活かした一皿に仕上げました。 県産野菜を中心としたサラダバーを組み合わせることで、メイン料理の特別感と、選ぶ楽しさの両方を感じていただける内容にしています。 瀬長島の景色とともに、沖縄食材の豊かさを感じる特別なディナータイムをお過ごしいただければ幸いです。 瀬長島ホテル 統括総料理長 永椎 康 Nagashii Yasushi

沖縄の食を巡るマルシェのように楽しめる「贅沢サラダバー」

すべてのスペシャリティに付くサラダバーでは、彩り豊かな沖縄県産野菜をはじめ、ビストロ仕立ての冷製デリ、温野菜、旬の日替わりスープ、ベーカリー、南国フルーツ、ホテル自家製デザートなど約65種類のメニューをご用意しています。 メイン料理を待つ時間も、食後のひとときも、沖縄の食を巡るマルシェのように選ぶ楽しさのあるディナータイムをお楽しみいただけます。

宿泊者以外も利用可能。温泉や瀬長島観光とあわせて楽しめるディナー

新ディナーは、ご宿泊のお客様だけでなく、日帰りでのお食事利用も可能です。 ホテル併設の温泉施設「琉球温泉 龍神の湯」での入浴後や、瀬長島ウミカジテラスでの観光後のお食事としてもおすすめです。 空が美しく染まるマジックアワーとともにはじまる瀬長島のディナータイムをぜひお楽しみください。

ディナー概要

【提供場所】琉球温泉 瀬長島ホテル 1階 オーシャンダイニング風庭（かじなぁ） 【営業時間】18:00～21:30（ラストオーダー 21:00） 【座席数】114席（テーブル席90席／テラス席24席） 【ご予約・お問合せ】050-1721-9274（ホテル代表）

■スペシャリティメニュー ※サラダバー付き ・沖縄県産和牛サーロインステーキ(150g) 7,400円 ・沖縄県産魚の包み焼きアクアパッツァ 5,700円 ・琉球もろみ酢ハニーローストスペアリブ 5,700円 ・あぐー豚の骨付きロースステーキ 6,300円 ・沖縄県産和牛のビーフシチュー＆スクランブルエッグ 5,700円 ・沖縄県産和牛のモモステーキ 5,500円 ・オニオンタワーのグリルハンバーグ 5,200円 ・島野菜と海老の贅沢天丼 5,200円 ・島野菜天ぷらとシークヮーサー蕎麦(冷) 5,200円

■デザート ※サラダバー付き ・沖縄県産黒糖の濃厚ブリュレ～炙りパイナップルを添えて～ 3,980円 ・トロピカルバナナのキャラメリゼ～バニラアイスを添えて～ 3,980円

■サラダバー 大 人 3,300円 小学生(6-11歳) 1,900円 幼児(3-5歳) 1,200円 乳児(2歳以下) 無料

※料金はすべて税込です。 ※食材の仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございます。

■OCEAN DINING 風庭

https://www.resorts.co.jp/senaga/restaurant/dinner

「オーシャンダイニング 風庭（かじなぁ）」その名の通り、目の前には西海岸の雄大なロケーションが広がるレストラン。風庭では、沖縄の素材を知り尽くした料理長が織り成す多彩なメニューをご用意。こだわりのメニューとオーシャンビューで素敵なお時間をお楽しみください。 【公式サイト】 https://www.resorts.co.jp/senaga/restaurant/dinner

https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%80%AC%E9%95%B7%E5%B3%B6%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB