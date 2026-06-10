月イチ能楽講座スペシャル『錦木』が2026年8月1日 (土)に矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/nohonceamonth

公式サイト https://www.instagram.com/noh_once_a_month

伝統芸能・能楽を、より身近に、より立体的に体験できる新たな試みとして、「月イチ能楽講座スペシャル」を開催いたします。 本公演では、通常の上演形式にとどまらず、第一部にて作品理解を深める丁寧な解説を行い、続く第二部で実際の上演をご覧いただく構成を採用。初めて能楽に触れる方にも分かりやすく、また愛好家の方にも新たな発見を提供する内容となっています。

今回取り上げる演目は、恋慕の執心が時を超えて現れる幻想的な名作「錦木」。想いを伝えられぬまま亡くなった男女の魂が、幽玄の世界に立ち現れる物語です。 上演に先立ち、独調「羽衣」（謡と小鼓のみで構成されるシンプルかつ洗練された形式）を披露。能楽の音楽的魅力を凝縮した一曲として、本公演の導入を彩ります。 さらに終演後には出演者によるアフタートークを実施。作品解釈や舞台裏についてのトークを通じて、能楽の奥深さをより一層感じていただけます。

会場ではグッズ販売やSNS連動企画も行い、従来の枠にとらわれない、新しい能楽体験の場を創出します。 「難しそう」というイメージを超えて、誰もが楽しめる能楽へ――。本公演は、その入口となることを目指しています。

＜プログラム＞ 13:00 開場／14:00 開演 【第一部】能「錦木」解説「錦木徹底解説」 15:00 休憩 【第二部】上演 独調「羽衣」 謡：観世喜正 小鼓：成田奏 能 「錦木」 シテ：大槻裕一 地謡：大槻文藏 ほか ワキ：福王和幸 ほか アイ：野村裕基 笛：松田弘之 小鼓：成田奏 大鼓：河村凜太郎 太鼓：小寺真佐人 【終演後】アフタートーク 17:30 終演（予定）

月イチ能楽講座とは

「月イチ能楽講座」は、能楽をより身近に感じてもらうことを目的に、大阪・京都・東京にて定期開催している能楽普及企画です。 若手能楽師を中心に、実演・解説・体験を組み合わせた構成を特徴とし、「分かりやすさ」と「本格性」を両立した内容で、初心者から愛好者まで幅広い層に支持されています。 舞台上での軽妙なトークや、装束・楽器の紹介など、従来の鑑賞スタイルにとらわれないアプローチを取り入れ、能楽の魅力を多角的に発信。各地で継続的に開催しながら、新たな観客層の開拓と文化継承の両立を目指しています。 また、SNSや映像コンテンツを活用した情報発信にも力を入れ、現代における能楽の新しい楽しみ方を提案しています。

開催概要

月イチ能楽講座スペシャル『錦木』 開催期間：2026年8月1日 (土) 会場：矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60） ■出演者 ●月イチ講座メンバー 大槻裕一 成田奏 河村凜太郎 ●シテ方観世流 大槻文藏 観世喜正 観世淳夫 鵜澤光 谷本健吾 上野雄介 ほか ●狂言方和泉流 野村裕基 ●ワキ方福王流 福王和幸 ほか ●笛方森田流 松田弘之 ●太鼓方観世流 小寺真佐人 ■チケット料金 Ｓ席：10,000円 Ａ席：7,000円 Ｂ席：6,000円 U25席（Ｂ席）2,000円 （全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com