ハイスループットスクリーニング（HTS）市場は2031年には459億米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはハイスループットスクリーニング（HTS）市場を分析・予測した市場調査報告書「ハイスループットスクリーニング（HTS）市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - High-Throughput Screening (HTS) Market - Global Forecast to 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に276億6,000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.7%で成長し、2031年には459億米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「ハイスループットスクリーニング（HTS）市場 - 機器（液体処理、検出、イメージング）、消耗品（試薬、キット）、ソフトウェア、サービス、技術（細胞ベース、ハイスループット、ラベルフリー）、ワークフロー、用途、競争 - 2031年までの世界市場予測 - High-Throughput Screening (HTS) Market by Instruments (Liquid Handling, Detection, Imaging), Consumables (Reagents, Kits), Software, Services, Technology (Cell-based, High-content, Label-free), Workflow, Application, Competition - Global Forecast to 2031」はハイスループットスクリーニング（HTS）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング別ハイスループットスクリーニング（HTS）市場
● 製品
● サービス
タイプ別ハイスループットスクリーニング（HTS）製品市場
試薬、キット、消耗品
1. スクリーニングアッセイキット
2. 生物学的試薬および細胞培養試薬
3. 化合物ライブラリー
4. 検出試薬
5. 3D細胞培養製品
6. その他のHTS消耗品
計測機器
1. 検出・画像処理システム
2. 液体処理・自動化システム
3. ロボット式HTSプラットフォームおよび自動ワークフローシステム
4. その他のHTS計測機器
ソフトウェアおよび情報システム
技術別ハイスループットスクリーニング（HTS）製品市場
● 細胞ベーススクリーニング技術
● 超高スループットおよび自動化技術
● 高コンテンツスクリーニング（HCS）技術
● 生化学スクリーニング技術
● 3D細胞培養および高度細胞モデル技術
● ラベルフリースクリーニング技術
● その他のHTS技術
ワークフロー別ハイスループットスクリーニング（HTS）製品市場
● 一次スクリーニング
● アッセイ開発および最適化
● ヒット確認／二次スクリーニング
● データ解析およびヒット同定
● 化合物ライブラリー調製
● ヒット検証および特性評価
エンドユーザ別ハイスループットスクリーニング（HTS）製品市場
● 製薬会社＆バイオ技術企業
● 医薬品開発業務受託機関（CRO）と医薬品開発製造受託機関（CDMO）
● 学術＆研究機関
● その他のエンドユーザ
タイプ別ハイスループットスクリーニング（HTS）サービス市場
● 一次スクリーニングサービス
● アッセイ開発・最適化サービス
● 二次スクリーニング・ヒット確認サービス
● ヒット検証・特性解析サービス
● 化合物ライブラリー管理サービス
● データ分析・情報解析サービス
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「ハイスループットスクリーニング（HTS）市場 - 機器（液体処理、検出、イメージング）、消耗品（試薬、キット）、ソフトウェア、サービス、技術（細胞ベース、ハイスループット、ラベルフリー）、ワークフロー、用途、競争 - 2031年までの世界市場予測 - High-Throughput Screening (HTS) Market by Instruments (Liquid Handling, Detection, Imaging), Consumables (Reagents, Kits), Software, Services, Technology (Cell-based, High-content, Label-free), Workflow, Application, Competition - Global Forecast to 2031」はハイスループットスクリーニング（HTS）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング別ハイスループットスクリーニング（HTS）市場
● 製品
● サービス
タイプ別ハイスループットスクリーニング（HTS）製品市場
試薬、キット、消耗品
1. スクリーニングアッセイキット
2. 生物学的試薬および細胞培養試薬
3. 化合物ライブラリー
4. 検出試薬
5. 3D細胞培養製品
6. その他のHTS消耗品
計測機器
1. 検出・画像処理システム
2. 液体処理・自動化システム
3. ロボット式HTSプラットフォームおよび自動ワークフローシステム
4. その他のHTS計測機器
ソフトウェアおよび情報システム
技術別ハイスループットスクリーニング（HTS）製品市場
● 細胞ベーススクリーニング技術
● 超高スループットおよび自動化技術
● 高コンテンツスクリーニング（HCS）技術
● 生化学スクリーニング技術
● 3D細胞培養および高度細胞モデル技術
● ラベルフリースクリーニング技術
● その他のHTS技術
ワークフロー別ハイスループットスクリーニング（HTS）製品市場
● 一次スクリーニング
● アッセイ開発および最適化
● ヒット確認／二次スクリーニング
● データ解析およびヒット同定
● 化合物ライブラリー調製
● ヒット検証および特性評価
エンドユーザ別ハイスループットスクリーニング（HTS）製品市場
● 製薬会社＆バイオ技術企業
● 医薬品開発業務受託機関（CRO）と医薬品開発製造受託機関（CDMO）
● 学術＆研究機関
● その他のエンドユーザ
タイプ別ハイスループットスクリーニング（HTS）サービス市場
● 一次スクリーニングサービス
● アッセイ開発・最適化サービス
● 二次スクリーニング・ヒット確認サービス
● ヒット検証・特性解析サービス
● 化合物ライブラリー管理サービス
● データ分析・情報解析サービス