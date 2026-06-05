公益財団法人 日本児童養護施設財団(東京都港区、理事長 江原 均)は、児童養護施設を取り巻く社会課題への理解促進を目的とした新番組「社会報道 -知る、もう一つの社会-」の収録を実施いたしました。

本企画にはフリーアナウンサーの新井 恵理那さんに出演いただき、全国約610か所の児童養護施設で暮らす約22,000人の子どもたちを取り巻く現状や支援活動について、ニュース番組形式で分かりやすく紹介しています。

番組では、高校卒業後の自立支援やクリスマス支援事業「あしながサンタ」、企業CSR活動、ボランティア活動など、児童養護施設に関わる様々なテーマを取り上げています。

今後、Instagram、X、YouTubeなどを通じて順次公開を予定しています。





当日の写真(1)

【左から日本児童養護施設財団 事務局長 本郷 暁洋、新井 恵理那 様、日本児童養護施設財団 理事長 江原 均】









■「社会報道 -知る、もう一つの社会-」とは

児童養護施設を取り巻く“もう一つの社会”をテーマに、見えにくい社会課題や支援の現状をニュース番組風に伝える映像企画です。高校卒業後の自立と生活準備金、クリスマス支援事業「あしながサンタ」、チャリティーイベントによる社会参加、オレンジの羽根募金月間、遺贈による未来支援、ボランティア活動、スポーツ機会の格差、企業CSR、CSVによる社会貢献など、児童養護施設に関わる様々な社会課題や支援活動を取り上げています。

また、財団の公式アンバサダーを務めるアインシュタイン 河井 ゆずるさんの活動や、オレンジの羽根事業のテーマソングとして制作された、はなわさんの「オレンジの羽根」も取り上げ、児童養護施設への理解と関心の向上を目指しています。





収録の様子





■当日の収録について

収録当日は、新井 恵理那さんにニュースキャスターとしてご出演いただき、それぞれのテーマについて読み上げていただきました。番組内では、事業内容の紹介だけでなく、「なぜその支援が必要なのか」という背景にある社会課題にも焦点を当て、高校卒業後の自立支援や体験格差、継続的な支援の必要性などについて取り上げました。また、企業によるCSR・CSV活動やボランティア活動など、社会全体で子どもたちを支える取り組みについても紹介し、一人ひとりが支援に参加できるきっかけとなる内容を目指しました。

なお、本映像は今後公開を予定しております。公開時期は現在調整中ですが、多くの皆さまに児童養護施設を取り巻く現状や支援の必要性について知っていただけるよう、順次発信してまいります。









■公益財団法人 日本児童養護施設財団 理事長 江原 均 コメント

「児童養護施設の子どもたちを取り巻く課題は、まだ十分に社会へ伝わっているとは言えません。『社会報道』を通じて、一人でも多くの方に現状を知っていただき、子どもたちを支える輪が広がるきっかけになればと願っています。」





当日の写真(2)

【左から新井 恵理那 様、日本児童養護施設財団 公式マスコットキャラクター「もっち～」】









■新井 恵理那さんからコメント

「社会報道」の撮影を通して、私自身も児童養護施設のさまざまな側面を知ることができました。

児童養護施設で暮らす子どもたちを取り巻く環境は、日常生活のなかではなかなか目にする機会が少なく、実態が見えづらい部分もあるかと思います。

だからこそ、こうした現状や課題、そして支援の取り組みをお伝えすることで、多くの方に関心を持っていただくきっかけになればと感じています。

私が原稿を読むなかで特に印象的だったのは、公益財団法人 日本児童養護施設財団の「子どもたちの未来のために」という一貫した姿勢です。

子どもたちの日々の生活を支えるだけでなく、卒園後も自立に向けた支援を継続して行い、さらに心のケアや成長にも目を向けていることに深く共感しました。

今回始動する「社会報道 -知る、もう一つの社会-」を通じて、児童養護施設で暮らす子どもたちの現状や支援活動について知っていただき、よりよい社会づくりにつながるきっかけとなれば嬉しく思います。









■児童養護施設とは

児童養護施設(全国約610ヶ所)とは、保護者のいない子どもや、保護者の元で適切な養育を受けられない子どもたちが安心して生活できるように支援する施設。日本国内では児童虐待など様々な家庭環境や事情を抱えた約22,000人の子どもたちが、児童養護施設で生活し、健全な成長と自立を目指しています。施設では、専門のスタッフが子どもたちの生活全般をサポートし、教育や心身の健康、社会性の育成に力を注いでいます。子どもたちはここで、家庭的な環境の中で生活を送りながら、自立に向けた準備を進めていきます。また、彼らが将来社会に出てからも力強く生きていけるように、社会的なスキルや自己肯定感の育成にも重点を置いています。ただ、施設退所後は支援が極端に少なくなり、困難を抱えている若者が多いという現状があります。









■公益財団法人 日本児童養護施設財団について

公益財団法人 日本児童養護施設財団は、児童養護施設で働く現場職員が中心となって設立した財団です。全国の児童養護施設で暮らす子どもたちや卒園生、そして施設職員を支援するため、寄付事業、奨学金事業、体験支援事業、ボランティア事業などを実施しています。2025年4月1日付で内閣府認定の公益財団法人となりました。





＜公式ホームページ＞

https://japan-child-foundation.org





＜子どもたちを支えてくれる企業スポンサーを募集中＞

私たちが御社にあったCSRを提案させていただきます。

https://japan-child-foundation.org/sponsor/





＜オレンジの羽根宣言をしてくれる方を募集中＞

宣言ボタンを押すと参加できます。

https://orangehane.or.jp/





日本児童養護施設財団は、今後も企業・団体・個人の皆さまと連携しながら、児童養護施設で暮らす子どもたちの未来を支える活動を推進してまいります。





＜撮影カメラマン＞Photo by Gaku Inagawa