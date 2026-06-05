Mac向けPDF編集ソフトおすすめランキング【2026年版】無料・有料を比較紹介
「MacでPDFを編集したいけど、どのソフトが使いやすいの？」と迷っていませんか？
最近は、「動作が重い」「無料版だと機能不足」「macOS更新後に不安定になる」といった声も増えています。そこで今回は、2026年最新版として、人気のPDFソフトを実際に比較しました。
無料・有料それぞれの特徴を整理しながら、「PDFをMacで編集」したい方や、使いやすい「PDFソフトMac版」を探している方におすすめのツールをわかりやすく紹介します。
無料・有料別｜Mac向けおすすめPDF編集ソフト
1. Preview
PreviewはMacに標準搭載されているPDFビューアです。追加インストールが不要で、PDFの閲覧やハイライト、署名追加などの基本機能を利用できます。
シンプルで軽快に動作するため、日常的な閲覧用途には十分な性能を備えています。一方で、OCRや高度な編集機能には対応していないため、ビジネス用途や本格的なPDF編集にはやや物足りない場面もあります。
おすすめの人
・無料でPDFを閲覧したい人
・学生や一般ユーザー
・簡単な注釈機能だけ使いたい人
2. PDNob PDF編集ソフト
PDNob PDF編集ソフトは、PDFの閲覧だけでなく、編集・変換・OCR・AI機能まで利用できるMac向けのオールインワンPDFソフトです。テキストや画像の編集、PDFの結合・分割、形式変換など、日常的なPDF作業に必要な機能を幅広く備えています。
PDNob公式サイト https://bit.ly/4oabCQI
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351455/images/bodyimage1】
特にOCR機能が充実しており、スキャンした紙資料や画像PDFから文字を認識して編集可能な状態に変換できます。また、最新のPDNob 2.0ではAI要約や翻訳、PDFチャット機能も搭載され、長い資料の内容確認や情報整理を効率化できます。
Apple Siliconにも対応しているため、MacBook AirやMacBook Proでも軽快に動作します。PDF編集から文書管理まで1つのソフトで完結したいユーザーにおすすめです。
メリット
・OCR機能でスキャンPDFも編集可能
・テキスト・画像編集に対応
・AI要約・翻訳などの便利機能を搭載
・Apple Silicon対応で動作が軽快
おすすめな人
・PDFを頻繁に編集する人
・OCR機能を活用したい人
・Adobe Acrobatの代替ソフトを探している人
・コストと機能のバランスを重視する人
3. Adobe Acrobat Pro
Adobe Acrobat Proは、世界中で利用されている定番のPDFソフトです。PDF編集、OCR、電子署名、セキュリティ設定など、業務で必要となる機能を幅広く搭載しています。
Mac・Windows・スマートフォン間でファイルを共有しやすく、契約書や社内文書など重要なPDFを扱うシーンでも活用されています。一方で、多機能な分、操作に慣れが必要な場合があり、個人利用にはコストが高く感じられることもあります。
おすすめな人
・法人・企業ユーザー
・契約書や重要書類を扱う人
・高機能なPDFソフトを求める人4. PDF Expert
PDF Expertは、Macユーザー向けに設計された使いやすいPDFソフトです。シンプルで洗練されたデザインが特徴で、PDFの閲覧や注釈追加、簡単な編集作業を快適に行えます。
動作も軽快で、大容量PDFの閲覧や検索もスムーズです。macOSとの親和性が高く、初めてPDF編集ソフトを利用する人でも直感的に操作しやすい点が評価されています。
おすすめな人
・Macで快適にPDFを扱いたい人
・資料確認や注釈作業が多い人
・シンプルな操作性を重視する人
最近は、「動作が重い」「無料版だと機能不足」「macOS更新後に不安定になる」といった声も増えています。そこで今回は、2026年最新版として、人気のPDFソフトを実際に比較しました。
無料・有料それぞれの特徴を整理しながら、「PDFをMacで編集」したい方や、使いやすい「PDFソフトMac版」を探している方におすすめのツールをわかりやすく紹介します。
無料・有料別｜Mac向けおすすめPDF編集ソフト
1. Preview
PreviewはMacに標準搭載されているPDFビューアです。追加インストールが不要で、PDFの閲覧やハイライト、署名追加などの基本機能を利用できます。
シンプルで軽快に動作するため、日常的な閲覧用途には十分な性能を備えています。一方で、OCRや高度な編集機能には対応していないため、ビジネス用途や本格的なPDF編集にはやや物足りない場面もあります。
おすすめの人
・無料でPDFを閲覧したい人
・学生や一般ユーザー
・簡単な注釈機能だけ使いたい人
2. PDNob PDF編集ソフト
PDNob PDF編集ソフトは、PDFの閲覧だけでなく、編集・変換・OCR・AI機能まで利用できるMac向けのオールインワンPDFソフトです。テキストや画像の編集、PDFの結合・分割、形式変換など、日常的なPDF作業に必要な機能を幅広く備えています。
PDNob公式サイト https://bit.ly/4oabCQI
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351455/images/bodyimage1】
特にOCR機能が充実しており、スキャンした紙資料や画像PDFから文字を認識して編集可能な状態に変換できます。また、最新のPDNob 2.0ではAI要約や翻訳、PDFチャット機能も搭載され、長い資料の内容確認や情報整理を効率化できます。
Apple Siliconにも対応しているため、MacBook AirやMacBook Proでも軽快に動作します。PDF編集から文書管理まで1つのソフトで完結したいユーザーにおすすめです。
メリット
・OCR機能でスキャンPDFも編集可能
・テキスト・画像編集に対応
・AI要約・翻訳などの便利機能を搭載
・Apple Silicon対応で動作が軽快
おすすめな人
・PDFを頻繁に編集する人
・OCR機能を活用したい人
・Adobe Acrobatの代替ソフトを探している人
・コストと機能のバランスを重視する人
3. Adobe Acrobat Pro
Adobe Acrobat Proは、世界中で利用されている定番のPDFソフトです。PDF編集、OCR、電子署名、セキュリティ設定など、業務で必要となる機能を幅広く搭載しています。
Mac・Windows・スマートフォン間でファイルを共有しやすく、契約書や社内文書など重要なPDFを扱うシーンでも活用されています。一方で、多機能な分、操作に慣れが必要な場合があり、個人利用にはコストが高く感じられることもあります。
おすすめな人
・法人・企業ユーザー
・契約書や重要書類を扱う人
・高機能なPDFソフトを求める人4. PDF Expert
PDF Expertは、Macユーザー向けに設計された使いやすいPDFソフトです。シンプルで洗練されたデザインが特徴で、PDFの閲覧や注釈追加、簡単な編集作業を快適に行えます。
動作も軽快で、大容量PDFの閲覧や検索もスムーズです。macOSとの親和性が高く、初めてPDF編集ソフトを利用する人でも直感的に操作しやすい点が評価されています。
おすすめな人
・Macで快適にPDFを扱いたい人
・資料確認や注釈作業が多い人
・シンプルな操作性を重視する人