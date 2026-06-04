一般社団法人日本AIスキル認定協会（以下、ASK）は、2026年6月4日（木）よりAIを活用した業務改善スキルを体系的に証明できる検定試験「AI業務効率化検定」の提供を開始いたします。AIによる業務代替が加速する中、「AIを使いこなす」ことは全てのホワイトカラーにとって喫緊の課題となっています。本検定は、受験を通じて実務に直結したAI活用スキルを学びながら証明できる、完全無料のオンライン形式の資格です。 ASKは「2030年までに100万人のAI人材の育成と認定」を目指し、すべての資格を無料で提供している日本唯一の無料AI資格認定機関です。今回の新検定により、AIを活用して業務を変革したいすべてのビジネスパーソンに、学習と認定の機会を無料で提供してまいります。

AI業務効率化検定の特徴

AI業務効率化検定は、生成AIや自動化ツールを活用して、業務改善・効率化を進めるための実践知識を問うオンライン検定です。単なるAI用語の暗記ではなく、 * どの業務をAIで効率化できるか * 業務フローをどう整理すべきか * AIと人間の役割分担をどう設計するか * 自動化の効果をどう測るか * 導入後にどのように運用・改善していくか * セキュリティやガバナンスにどう配慮するか といった、実際の業務現場で必要になる判断を問う出題が中心となります。

■ 「AI業務効率化検定」リリースの背景

生成AIの急速な普及により、これまでホワイトカラーが担ってきた資料作成・データ集計・メール対応・情報整理といった業務が、AIによって代替されつつあります。「AIを導入したいが、どう活かせばいいかわからない」「周囲が変わっていく中で自分だけ取り残されそう」そんな不安を抱えるビジネスパーソンが急増しています。ASKは、知識を問うだけの資格ではなく、受験そのものが実務トレーニングになる検定を目指しました。問題を解きながらAI活用の実践的な考え方を習得し、合格によってそのスキルを客観的に証明できる。それが「AI業務効率化検定」です。

■ 検定の特徴

● 完全無料：受験料・認定証発行・再受験、すべて無料 ●就活・転職・キャリアアップに活かせる履歴書に書ける認定AI資格 ● 実務直結：AIツールの操作知識だけでなく、業務課題への応用力・改善提案力を評価 ● オンライン完結：いつでもどこでも受験可能（PC・スマートフォン対応） ● デジタルバッジ対応：合格者にはSNSや名刺で活用できるデジタル認定証を発行

■ 一般社団法人日本AIスキル認定協会（ASK）について

2025年に設立。「2030年までに100万人のAI人材育成と認定」をビジョンに掲げ、AIスキル検定・生成AIリスク管理者検定・生成AI導入実務者検定・AIエージェント活用検定など、複数のAI関連資格を完全無料で提供しています。無料AI資格における国内最多の資格ラインナップと受験者数を誇り、企業・個人を問わず幅広い層にご活用いただいています。 公式サイト：https://ai-skill-kentei.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

名称： 一般社団法人日本AIスキル認定協会（ASK） 主な事業： AIスキル検定等の運営、AI人材育成支援 URL：https://ai-skill-kentei.jp/ SNS（X）：https://x.com/AIskillkentei 受験者の声 https://ai-skill-kentei.jp/customer-voices 【本件に関するお問い合わせ先】 一般社団法人日本AIスキル認定協会 広報 Email：support@ai-skill-kentei.jp