¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡ÖKX327X¡×/¥â¥È¥¯¥í¥¹ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡ÖKX327¡×¤òÈ¯Çä ¡Á¡ÖKX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤ò19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ³Æþ¡Á
KX327X ¢¨1
Àîºê½Å¹©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¥ï¥µ¥¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡ÖKX327X¡×¤ª¤è¤Ó¥â¥È¥¯¥í¥¹ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡ÖKX327¡×¤ò¡¢2026Ç¯6·î2Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ³Æþ¹ñ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKX327X¡×¤ò¡¢2026Ç¯Åß¤´¤íÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥«¥ï¥µ¥¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¡ÖKX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¢¨2¤Ë£²¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¢¨3¥â¥Ç¥ë¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¥«¥ï¥µ¥½é¤Î¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÅëºÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¿·³«È¯¤Î327cm3¿åÎäÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡¢KX450F¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¼ÖÂÎ¤ËÅëºÜ¤·¡¢¹â¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÚÎÌ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¶ËÄã²óÅ¾°è¤«¤éÃæ²óÅ¾°è¤Ë¤ª¤±¤ëÎÏ¶¯¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥È¥ë¥¯ÆÃÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤ÊÞÁõÏ©¤ä´ä¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ·Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÁö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ì¥¤¥ëÁö¹Ô¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥«¥ï¥µ¥¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥«¥ï¥µ¥¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡¢¤è¤í¤³¤Ó¤È¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¿·µ¡¼ï¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅêÆþ¤·¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥ï¥µ¥¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤è¤ë»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖGood Times Company¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ : https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/kx/cross-country/kx327x
¢¨1 : ³«È¯Ãæ¼ÖÎ¾¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨2 : ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2007Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥â¥È¥¯¥í¥¹ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡ÖKX250¡×°ÊÍè¤ÎÆ³Æþ
¢¨3 : ¥Õ¥í¥ó¥È¥Û¥¤¡¼¥ë21¥¤¥ó¥Á¡¢¥ê¥ä¥Û¥¤¡¼¥ë18¥¤¥ó¥Á¤Þ¤¿¤Ï19¥¤¥ó¥Á¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
¢£¥¨¥ó¥¸¥ó
1. ¥«¥ï¥µ¥½é¤Î¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÅëºÜ2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó
2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¥«¥ï¥µ¥½é¤Î¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÅëºÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¿·³«È¯¤Î327cm3¿åÎä2¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ã±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ÀºÌ©¤ÊÇ³ÎÁ¤ª¤è¤ÓÅÀ²Ð¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¶ËÄã²óÅ¾¤«¤é¹â²óÅ¾¤Þ¤ÇµÞ·ã¤Ê¥È¥ë¥¯ÊÑÆ°¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ê¥Ë¥¢¤ÊÆÃÀ¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·ÚÎÌ¤ÇÀ°È÷À¤â¹â¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¿·Àß·×¤ÎÇÓµ¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹
KX327X/KX327ÍÑ¤Ë¿·Àß·×¤µ¤ì¤¿ÇÓµ¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢2¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÆÃÍ¤Î¥Ô¡¼¥¡¼¤Ê½ÐÎÏÆÃÀ¤òÍÞ¤¨¡¢Á´²óÅ¾°è¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤«¤Ä¥ê¥Ë¥¢¤Ê¥È¥ë¥¯¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼
¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÆ»ÏÆ°¤¬²ÄÇ½¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. Ìý°µ¥¯¥é¥Ã¥Á
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤È·Ú¤¤¥ì¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌý°µ¥¯¥é¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¡£¥¯¥é¥Ã¥ÁÈ¯Ç®¤Ë¤è¤ëÍ·¤Ó¤ÎÊÑ²½¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áàºî¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. ¥ï¥¤¥É¥ì¥·¥ª6Â®¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊKX327X¡Ë
6Â®¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÉý¹¤¤Áö¹Ô¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Äã²óÅ¾°è¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ó¤ì¤¿ÃÏ·Á¤ä¾ã³²Êª¤Î¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁöÇËÀ¤ò¼Â¸½¡£
¢£¼ÖÂÎ
1. ·ÚÎÌ¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ú¥ê¥á¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à
KX450F¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¡£ºÇÅ¬¤Ê¹äÀ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÈÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼Áö¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¾ã³²Êª¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ©ÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥¢¥Ñ¥¤¥×¤Î¹äÀ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤È¥Ö¥ì¡¼¥
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤«¤é¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¤Êø48mmÅÝÎ©AOS¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥Ë¥å¡¼¥æ¥Ë¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤»¤ÆºÙ¤«¤¤Ä´À°¤¬²ÄÇ½¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥·¥óÀ½¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È270mm¡¢¥ê¥ä240mm¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¹â¤¤À©Æ°ÎÏ¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. ODI¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¥°¥ê¥Ã¥×
¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎODI ¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¥°¥ê¥Ã¥×¤òÁõÈ÷¤·¡¢Í¥¤ì¤¿°®¤ê¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¡£¥Í¥¸¸ÇÄêÊý¼°¤Ë¤è¤ê¥°¥ê¥Ã¥×¸ò´¹¤âÍÆ°×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯
¥«¥ï¥µ¥¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºKX¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À³ê¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥å¥é¥¦¥É¤Î·Á¾õ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤è¤¦ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÁÇÁá¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÁàºî¤ò¼ÖÂÎµóÆ°¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë±þÅúÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. ¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
4¼ïÎà¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È2¼ïÎà¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÂÎ³Ê¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6. ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÌòÎ©¤ÄÁõÈ÷¡ÊKX327X¡Ë
³°Â¦¤«¤é»ÄÎÌ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÂç·¿¤Î8.6LÈ¾Æ©ÌÀÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬¡¼¥É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥ê¥ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÉôÊ¬¤Î²¼Éô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥ê¥ó¥±¡¼¥¸¥¬¡¼¥É¡¢¥ê¥ä¥Ö¥ì¡¼¥¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¡¼¥É¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó
1. ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹
½¾Íè¤ÎKX¥·¥ê¡¼¥º¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉ½ÌÌÀÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤³°Áõ¤È¤·¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥¹¥à¡¼¥º¡õ¥¹¥ê¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥å¥é¥¦¥É¡¢¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¡¢¥ê¥ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÆ°¤¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦³ê¤é¤«¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Èµ¡Ç½Èþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥é¥¤¥à¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°
¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¼¥Ã¥±¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥å¥é¥¦¥É¡¢¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¡¢¥ê¥ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î³°Áõ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥é¥¤¥à¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¡£¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇKX¤È¤ï¤«¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹
1. ¥Ñ¥ï¡¼¥â¡¼¥É
¥Ï¥ó¥É¥ëº¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¥â¡¼¥É(M) ¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢2¼ïÎà¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¥Ã¥×¤òÁÇÁá¤¯´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÀÜÂ³µ¡Ç½
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖRIDEOLOGY THE APP KX2¡×¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ÎGPS¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¾å¤Ç¤ÎÁö¹Ô¥í¥°¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å