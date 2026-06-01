人工知能（AI）チップ市場の展望（2035年まで）：チップタイプ別（GPU、CPU、ASIC、FPGA）、技術別、エンドユーザー別、および競争環境分析
KD Market Insightsは、「人工知能（AI）チップ市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
人工知能（AI）チップ市場：世界的なAI革命を支える中核技術
世界の人工知能（AI）チップ市場は急速な成長を遂げており、半導体業界において最も重要かつダイナミックな分野の一つとして確立されています。生成AI、大規模言語モデル（LLM）、自律システム、データ集約型分析を実現する基盤ハードウェアとして、AIチップは第4次産業革命の中心的存在となっています。2026年時点において、市場は前例のない計算能力への需要とチップ設計における革新的技術を背景に、今後10年間で10倍規模へ拡大する見通しです。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/603
市場規模と成長見通し
世界の人工知能（AI）チップ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）29.3％で成長し、2035年末までに売上高836億9,000万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は82億7,000万米ドルでした。
地域別では、北米が2025年時点で世界市場シェアの約36.4％を占める最大市場となっています。これは、大手クラウドサービスプロバイダーやチップ設計企業が集中していることが主な要因です。一方、アジア太平洋地域は、中国、韓国、台湾などにおける大規模な半導体製造基盤とAI導入の加速を背景に、最も高い成長率を示す地域になると予想されています。
市場セグメンテーション
AIチップ市場は高度に専門化されており、アーキテクチャ、処理場所、および計算機能によって分類されます。
チップタイプ別：GPUが市場を支配、ASICが急成長
GPU（グラフィックス・プロセッシング・ユニット）：
市場を圧倒的にリードするセグメントです。2025年には約48.8％の市場シェアを獲得しており、AI学習に必要な並列処理能力の高さが成長を支えています。大規模な行列演算を効率的に処理できるため、データセンターに不可欠な存在となっています。
ASIC（特定用途向け集積回路）：
最も高い成長率を示すセグメントであり、年平均成長率（CAGR）40％超で成長すると予測されています。ASICは特定のAIワークロード向けに設計された専用チップ（例：GoogleのTPU）であり、推論処理において高い効率性と低遅延を実現します。
CPU、FPGA、NPU：
CPU（中央演算処理装置）は汎用計算において引き続き重要な役割を果たしています。一方、NPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）やFPGA（フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ）は、エッジデバイスや特殊用途サーバーにおいて採用が拡大しています。
処理方式別：クラウドAIとエッジAI
クラウドAIチップ：
GPT-4のような大規模言語モデル（LLM）の学習を支える大規模データセンター投資を背景に、現在の市場売上の大部分を占めています。
エッジAIチップ：
人工知能（AI）チップ市場：世界的なAI革命を支える中核技術
世界の人工知能（AI）チップ市場は急速な成長を遂げており、半導体業界において最も重要かつダイナミックな分野の一つとして確立されています。生成AI、大規模言語モデル（LLM）、自律システム、データ集約型分析を実現する基盤ハードウェアとして、AIチップは第4次産業革命の中心的存在となっています。2026年時点において、市場は前例のない計算能力への需要とチップ設計における革新的技術を背景に、今後10年間で10倍規模へ拡大する見通しです。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/603
市場規模と成長見通し
世界の人工知能（AI）チップ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）29.3％で成長し、2035年末までに売上高836億9,000万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は82億7,000万米ドルでした。
地域別では、北米が2025年時点で世界市場シェアの約36.4％を占める最大市場となっています。これは、大手クラウドサービスプロバイダーやチップ設計企業が集中していることが主な要因です。一方、アジア太平洋地域は、中国、韓国、台湾などにおける大規模な半導体製造基盤とAI導入の加速を背景に、最も高い成長率を示す地域になると予想されています。
市場セグメンテーション
AIチップ市場は高度に専門化されており、アーキテクチャ、処理場所、および計算機能によって分類されます。
チップタイプ別：GPUが市場を支配、ASICが急成長
GPU（グラフィックス・プロセッシング・ユニット）：
市場を圧倒的にリードするセグメントです。2025年には約48.8％の市場シェアを獲得しており、AI学習に必要な並列処理能力の高さが成長を支えています。大規模な行列演算を効率的に処理できるため、データセンターに不可欠な存在となっています。
ASIC（特定用途向け集積回路）：
最も高い成長率を示すセグメントであり、年平均成長率（CAGR）40％超で成長すると予測されています。ASICは特定のAIワークロード向けに設計された専用チップ（例：GoogleのTPU）であり、推論処理において高い効率性と低遅延を実現します。
CPU、FPGA、NPU：
CPU（中央演算処理装置）は汎用計算において引き続き重要な役割を果たしています。一方、NPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）やFPGA（フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ）は、エッジデバイスや特殊用途サーバーにおいて採用が拡大しています。
処理方式別：クラウドAIとエッジAI
クラウドAIチップ：
GPT-4のような大規模言語モデル（LLM）の学習を支える大規模データセンター投資を背景に、現在の市場売上の大部分を占めています。
エッジAIチップ：