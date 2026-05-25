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アルプスアルパイン、人とくるまのテクノロジー展 YOKOHAMAに出展
-HMI・センシング技術の現在と、未来のモビリティ体験を提案-
アルプスアルパイン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長 CEO：泉英男、以下「アルプスアルパイン」）は、2026年5月27日(水)〜29日(金)にパシフィコ横浜にて開催される、人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMAに出展します。
本展示では新VISION「人の感性に寄り添うテクノロジーで未来をつくる」をもとに人とくるまのつながりをつかさどるHMI、センシング技術と、未来のモビリティ体験の中でアルプスアルパインが提供する価値を展示します。
当社が培ってきた技術と、未来の車室内空間における新たな価値提案を、ぜひご体感ください。
概要
https://digitalpr.jp/table_img/1751/135468/135468_web_1.png
主な出展アイテム
【次世代EV対応 48V 高定格対応検出スイッチ】
本製品は次世代EV車両への搭載ニーズに応えるために48V電源電圧に対応した検出スイッチです。
マルチ摺動接点構造により、C負荷‧過電流による寿命耐性を向上させつつ、豊富な取り付け、端子形状やハーネスバラエティを用意しました。また、本体はIP6K7対応の防塵、防水構造になっています。
【見た目はそのまま、触ると分かる ― 機能性触感インテリア】
本技術は、型内塗装工法を用いて成形品表面に視認できない微細形状を付与し、意図した触感を自在にコントロールする技術です。見た目の意匠を変えることなく「ざらざら・さらさら・すべすべ」といった機能性触感を再現でき、フラットパネルにおいても触覚による操作認識を可能とし、車室内におけるドライバーの直感的な操作性（ブラインドタッチ操作等）向上に貢献します。官能評価と統計解析、生理学的知見に基づく設計により、高い再現性と量産適性を両立しています。
【関連情報】https://tech.alpsalpine.com/tech-club/events/exhibitions/hitokuru26yokohama/
本件に関するお問合わせ先
alpsalpine-pr@alpsalpine.com
関連リンク
HP展示会情報
https://tech.alpsalpine.com/tech-club/events/exhibitions/hitokuru26yokohama/
アルプスアルパイン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長 CEO：泉英男、以下「アルプスアルパイン」）は、2026年5月27日(水)〜29日(金)にパシフィコ横浜にて開催される、人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMAに出展します。
本展示では新VISION「人の感性に寄り添うテクノロジーで未来をつくる」をもとに人とくるまのつながりをつかさどるHMI、センシング技術と、未来のモビリティ体験の中でアルプスアルパインが提供する価値を展示します。
概要
https://digitalpr.jp/table_img/1751/135468/135468_web_1.png
主な出展アイテム
【次世代EV対応 48V 高定格対応検出スイッチ】
本製品は次世代EV車両への搭載ニーズに応えるために48V電源電圧に対応した検出スイッチです。
マルチ摺動接点構造により、C負荷‧過電流による寿命耐性を向上させつつ、豊富な取り付け、端子形状やハーネスバラエティを用意しました。また、本体はIP6K7対応の防塵、防水構造になっています。
【見た目はそのまま、触ると分かる ― 機能性触感インテリア】
本技術は、型内塗装工法を用いて成形品表面に視認できない微細形状を付与し、意図した触感を自在にコントロールする技術です。見た目の意匠を変えることなく「ざらざら・さらさら・すべすべ」といった機能性触感を再現でき、フラットパネルにおいても触覚による操作認識を可能とし、車室内におけるドライバーの直感的な操作性（ブラインドタッチ操作等）向上に貢献します。官能評価と統計解析、生理学的知見に基づく設計により、高い再現性と量産適性を両立しています。
【関連情報】https://tech.alpsalpine.com/tech-club/events/exhibitions/hitokuru26yokohama/
以上
本件に関するお問合わせ先
alpsalpine-pr@alpsalpine.com
関連リンク
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https://tech.alpsalpine.com/tech-club/events/exhibitions/hitokuru26yokohama/