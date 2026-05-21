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大東文化大学が5月23日・6月6日に「はじめてのインターンシップ合同説明会」を開催 ― 多様な業界・職種の115社が集結、納得のファーストキャリアに向けた企業選びを支援
大東文化大学（東京都板橋区、学長：高橋進）は5月23日（土）および6月6日（土）に、「はじめてのインターンシップ合同説明会」をオンラインで開催する。これは、同大の3年生を対象としたイベントで、社会や業界との接点を提供し、自身の「ファーストキャリア」に向き合う機会としてもらうことを目的としたもの。昨年度は2日間で延べ1,481名の学生が参加した。今年度は参加企業を115社・団体へと拡大。卒業生が定着・活躍している企業、給与・福利厚生が充実している企業、学生がリーチしにくいBtoB企業やトップシェア・ニッチトップといった「隠れ優良企業」などをキャリアセンターが厳選した。
近年、就職活動の前倒し傾向が強まる中、大東文化大学では学生が焦燥感に駆られることなく自らの価値観や適性に即した企業選びができるよう、確かな「企業理解の接点」を創出することを重視している。
このたびの取り組みは、その最初の一歩として、3年次の前期に学生が夏のインターンシップ（仕事体験等）に参加するきっかけとなることを目的としたもの。社会と接する場である夏季インターンシップは、重要な「自己理解・企業理解」の機会でもある。自身の「ファーストキャリア」を考える足掛かりとなる合同説明会によって、学生が自分に合った企業選びの視点を養い、ミスマッチのない進路選択に繋げることを図る。
今年度は学生・企業双方のニーズに応え、参加企業を115社・団体へと拡大。キャリアセンターが厳選した商社、メーカー、IT、公的機関など多様な業界が顔を揃える。
定着率や労働条件を重視するのはもちろん、学生自身ではリーチしにくい、BtoB企業やトップシェア・ニッチトップといった「隠れ優良企業」との接点も用意し、学生の視野を広げる機会を提供する。
開催はZoomによるオンライン形式で実施。学業やクラブ・サークル等を優先しながら、1日で最大6社の説明を効率的に視聴できる。
■はじめてのインターンシップ合同説明会 概要
【日 程】 5月23日（土）・6月6日（土） 各日10:00〜15:20
【対 象】 2028年3月卒業・修了予定者
【実施方法】 オンライン（Zoom使用）
【参加企業数】 全115社（団体）
・主な参加企業
リコージャパン株式会社、BIPROGY株式会社、城北信用金庫、東日本旅客鉄道株式会社、日本航空株式会社、株式会社しまむら、三菱電機住環境システムズ株式会社、株式会社ワークマン、スターツコーポレーション株式会社、株式会社アニメイト、キヤノンシステムアンドサポート株式会社、埼玉県庁 （順不同）
▼本件に関する問い合わせ先
大東文化大学キャリアセンター
TEL：03-5399-7321
メール：syusyoku@jm.daito.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このたびの取り組みは、その最初の一歩として、3年次の前期に学生が夏のインターンシップ（仕事体験等）に参加するきっかけとなることを目的としたもの。社会と接する場である夏季インターンシップは、重要な「自己理解・企業理解」の機会でもある。自身の「ファーストキャリア」を考える足掛かりとなる合同説明会によって、学生が自分に合った企業選びの視点を養い、ミスマッチのない進路選択に繋げることを図る。
今年度は学生・企業双方のニーズに応え、参加企業を115社・団体へと拡大。キャリアセンターが厳選した商社、メーカー、IT、公的機関など多様な業界が顔を揃える。
定着率や労働条件を重視するのはもちろん、学生自身ではリーチしにくい、BtoB企業やトップシェア・ニッチトップといった「隠れ優良企業」との接点も用意し、学生の視野を広げる機会を提供する。
開催はZoomによるオンライン形式で実施。学業やクラブ・サークル等を優先しながら、1日で最大6社の説明を効率的に視聴できる。
■はじめてのインターンシップ合同説明会 概要
【日 程】 5月23日（土）・6月6日（土） 各日10:00〜15:20
【対 象】 2028年3月卒業・修了予定者
【実施方法】 オンライン（Zoom使用）
【参加企業数】 全115社（団体）
・主な参加企業
リコージャパン株式会社、BIPROGY株式会社、城北信用金庫、東日本旅客鉄道株式会社、日本航空株式会社、株式会社しまむら、三菱電機住環境システムズ株式会社、株式会社ワークマン、スターツコーポレーション株式会社、株式会社アニメイト、キヤノンシステムアンドサポート株式会社、埼玉県庁 （順不同）
▼本件に関する問い合わせ先
大東文化大学キャリアセンター
TEL：03-5399-7321
メール：syusyoku@jm.daito.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/