エンディングプラットフォーム「SouSou」を運営する株式会社そうそう（本社：埼玉県川口市、代表取締役：日下上総、以下「当社」）は、2026年5月17日（日）放送予定のTBSテレビ「上田晋也のサンデーQ」にて、「エンディングノート製本サービス」が紹介されたことを記念し、期間限定で製本サービスを50%オフで提供するキャンペーンを実施します。 本キャンペーンは、近年増加する「デジタル遺品」に関する課題を背景に、「必要な情報を、必要な人に、迷わず届ける」備えをより始めやすくすることを目的としています。 ▼「エンディングノート製本サービス」開始についてのプレスリリースはこちら https://sousou-official.com/news/app-update_2026-05-12.html

キャンペーン概要

内容

エンディングノート製本お届けサービスを期間限定で50%オフにて提供

実施期間

2026年5月17日（日）～2026年5月31日（日）

対象者

「SouSou」アプリ内より製本サービスをお申し込みいただいた方

背景

近年、スマートフォンやクラウド上で管理される情報が増える一方で、 ・ご家族が端末を開けない ・どこに何が保存されているかわからない ・必要な情報にたどり着けない といった「デジタル遺品」に関する課題も増加しています。 「SouSou」の製本サービスは、スマートフォンの中にある情報を「誰でも手に取れる形」にすることで、いざという時にご家族が迷わず必要な情報へアクセスできる状態を目指して開発されました。 今回の放送をきっかけに、終活や情報整理を「まだ先の話」と感じている方にも、まずは気軽に備えを始めるきっかけになればと考えています。

エンディングノート製本サービスについて

「SouSou」のエンディングノート製本サービスは、アプリ上で作成したエンディングノートの内容を、紙の冊子として印刷・製本し、ご自宅へお届けするサービスです。 表紙にはお名前と作成日を記載。 また、裏表紙のQRコードから電子署名情報を確認できるため、「いつ時点の内容か」を後から確かめることも可能です。 スマートフォンの中だけでなく、“手元に残せる形”にすることで、ご家族とも共有しやすく、必要な時に迷わず情報へアクセスできる状態をサポートします。

注意事項

本エンディングノートは、ご本人の意思や想いを記録するためのものであり、法的効力を持つ遺言書ではありません。

エンディングプラットフォーム「SouSou」とは

「SouSou」はマイナンバーカードを活用した新しいデジタル終活サービスです。エンディングノート等の終活に必要な様々な機能を、アプリ利用料完全無料・ワンストップで提供します。また従来のサービスにはない「①.本人性/真正性の担保」・「②.逝去判定のデジタル化」・「③.外部サービス（データ）連携」という３つの特徴を備えており、今後は様々なパートナー企業との連携を通じて、ご逝去後の各種手続きの自動化・簡略化を目指します。

「SouSou」のサービス紹介ページ：https://sousou-official.com/service-page 「SouSou」の紹介動画：https://youtu.be/FwH7Qk-LVJM?feature=shared

株式会社そうそうとは

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=FwH7Qk-LVJM https://apps.apple.com/jp/app/id6739128492 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sousou.production

株式会社そうそうは、2022年8月に「縁起を形にする」をミッションに掲げ創業。父の死を契機に、大手コンサルティングファームにてデジタル技術に関わる多くのプロジェクトを手がけてきた創業者兼代表取締役は、「デジタル技術だからこそ実現可能な新しいライフエンディング体験」を提供するため、エンディングプラットフォーム「SouSou」（スマートフォンアプリ）の構築を行いました。デジタル分野・エンディング分野等、多様なパートナー企業様との業務提携により、さらなるサービスの拡充を目指しています。 コーポレートサイト：https://sousou-official.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社そうそう 担当：島矢 E-mail：sousou-corporate@sousou-official.com