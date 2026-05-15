パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、2026年5月15日（金）より、パソコン工房 WEBサイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗にて、パソコン工房SELECTION『電動ハイパーエアダスターII』（UNI-AD02）を順次販売いたします。

■ 風力無段階調整ダイヤルつきのパソコン工房SELECTION『電動ハイパーエアダスターII』

パソコン工房SELECTION『電動ハイパーエアダスターII』は、ブロー・空気入れ機能の2つを搭載しており、パソコンやキーボードの掃除、浮き輸やエアーマットなどの空気入れとしてご使用いただけます。 また、本体はAC電源接続のため、バッテリーや缶タイプのようなエアダスターと違い、残量を気にせずに、安定した出力でご使用いただけます。

◇ パソコン工房SELECTION『電動ハイパーエアダスターII』商品情報

型番：UNI-AD02 販売価格：6,580円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1228618&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260515_2&utm_content=nonpay

■ ゴミやホコリを吹き飛ばせるブロー機能

プロー機能の風速は無段階で調整でき、付属のノズルによりさまざま場所でご使用いただけます。

■ 空気入れとしても使える電動エアダスター

3連ノズルを使用することで、浮き輸、ビニールプール、エアーマットなどの製品の空気入れとしてご使用いただけます。 ※付属のフィルターについては、手でつまんで着脱できます。定期的に、埃などをはたいて頂き、お手入れしてご使用ください。

■ 製品仕様

サイズ:約200×144×73mm(ケーブル、ノズル突起物を含まず) 電源コード長さ:約3m 出力:97/500W 重量:670g 電圧:ACI00～120V:50Hz/60Hz 風速:約20～48m/s

■ 内容物

電気エアダスター(本体)×1 ノズル×5 フィルター交換用×2 ユーザーマニュアル×1

◇ パソコン工房オリジナル・セレクト商品 特集ページ

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パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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