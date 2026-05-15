株式会社MONOBATON(東京都中央区)が展開するブランド「sampo」は、2026年5月8日にバングラデシュ特有の素材、伝統的ファブリック、ハンドクラフトが特徴の「Jhuri Shate」とのスペシャルコラボレーションを販売開始いたします。





今季のコラボレーションのために描き下ろしたオリジナル柄の【BANDANYA(バンダニャ)】を使用。「sampo」と「Jhuri Shate」それぞれのブランドの特徴を最大限に活かした唯一無二のデザインになっています。









■新柄テーマ：【BANDANYA(バンダニャ)】

今回のコラボレーションのために新たに描き下ろしたオリジナル柄になります。

トレンドのバンダナ柄に、sampoといえば！の「猫」をプラスしてキャッチーでありながらsampoらしさもしっかり表現したデザインに仕上がっています。









■商品ラインナップ【sampo×Jhuri Shateコラボ】

(1)【sampo×Jhuri Shateコラボ】ハーフバームトートバッグS

ジュート：13,200円(税込み)

年輪を重ねるようにジュートを繋ぎ合わせて形作ったトートバッグです。

トレンド感あるワイドな横型、ジュートにシルバー糸を編み込む事で程よい抜け感を演出しています。小ぶりながらもマチ幅が有るため、しっかりとした収納力があり500mlのペットボトル、長財布も入ります。

開口部のクロスで簡単に中身の目隠しが可能、内装両サイドにポケットを備えており機能性も高いです。ハンドルは牛革で引き締めて程よいきちん感があり、底板付きなので荷物を入れた時に安定します。





コラボ商品(1)





(2)【sampo×Jhuri Shateコラボ】ハーフバームトートバッグL

ジュート：14,300円(税込み)

夏のお出掛け必需品プラス、冷房対策のストールも入るしっかりとした収納力があります。*）その他は上記Sサイズの商品説明をご参考下さい。





コラボ商品(2)





(3)【sampo×Jhuri Shateコラボ】フラワーポットバッグ

ジュート：9,900円(税込み)

フラワーポットをイメージしたワンハンドルバッグです。

ジュート素材にシルバーとカラースレッドを編み込み、素材のコンビネーションが夏のシーズンムードを高めてくれます。ハンドルは滑らかなレザーで引き締め、開口部は巾着布がついており、荷物が見えにくいつくりになっています。

やや小ぶりなサイズ感でコーディネイトのワンポイントに丁度良い、バスケット型バッグです。





コラボ商品(3)





(4)【sampo×Jhuri Shateコラボ】マイクロバスケットチャーム

ジュート：5,500円(税込み)

Jhuri Shateで人気のマイクロバスケットチャームに、sampoらしいレザーの猫チャームがついた特別仕様が登場です。本体はナチュラルカラーのジュートにシルバースレッドを編み込み、口と持ち手とストラップはブラックで引き締めて大人っぽく仕上げています。

本革のねこフェイスと、反対側にはタッセルがついたオリジナルチャームを付属しており、1点1点異なるカラーリングになっています。

小さいながらこだわりを詰め込んだ、遊び心溢れるバッグチャームです。





コラボ商品(4)





■ ブランド「sampo(サンポ)」ご紹介

「デザイナーそれぞれの持つ良さ、好きなテイストを活かす」ことを大切にする株式会社MONOBATONの自社ブランド。30代～40代の「人と被らない、自分自身の価値観でモノを選びたい」女性層に向け、手描きテキスタイルを用いたバッグや雑貨を展開。百貨店でのポップアップやECを中心に、熱狂的なファンを抱える。





sampo説明





(左)デザイナーの高林 薫 (Kaoru Takabayashi) (右)全てのテキスタイルはペンと水彩画で描かれた手描きイラストからうまれます。

*)「高」ははしごだか





【BRAND CONCEPT】「自分らしく、ありのまま おもむくまま」

より自分らしさを表現する手段として、オリジナルテキスタイルを使用したライフスタイル製品をお届けします。自分らしさを表現し気持ちが高まるようなデザインを目指すとともに、散歩のときに体験できるような「新しい出会い・発見・喜び」を感じてほしい、という願いをこめています。





●Instagram： @sampo_official_

●オフィシャルECストア： https://sampo.fashionstore.jp/









■ ブランド「Jhuri Shate(ジュリシャテ)」ご紹介

2025年春、バングラデシュで黄金の糸と呼ばれるジュートを用いたカゴバッグからスタート。デビューから大手アパレルのバイヤーにバイイングされており、高感度なお客様の支持を集める。バッグブランドとして、コーディネイトに華やぎをプラスするようなアイテムを多く展開している。





Jhuri Shate説明(1)





Jhuri Shate説明(2)





Jhuri Shate説明(3)





【BRAND CONCEPT】「ベンガル語でJhuriは“カゴ”Shateは“一緒に”」

バングラデシュ特有の素材、伝統的なファブリック、ハンドクラフトの数々。

文化と伝統をシティユースなデザインに落とし込み、ファッションを彩るアイテムを展開。





●Instagram： @jhurishate_official_

●オフィシャルECストア： https://jhurishate.base.shop/