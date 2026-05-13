アートホテル小倉 ニュータガワ 子どもたちが結婚披露宴を作る「ニュータガワでなりきりホテリエ」

アートホテル小倉 ニュータガワ（所在地：福岡県北九州市小倉北区、総支配人：三枝秀司、以下当ホテル）は、夏休みの特別企画として、2026年8月11日（火）に、親子で参加できる「ニュータガワでなりきりホテリエ」を開催いたします。子どもたちがホテルのスタッフとして料理やサービス、演出など多様な役割を担いながら模擬結婚披露宴を創り上げる体験型イベントです。また、保護者は結婚披露宴のゲストとして参加し、ホテリエとして活躍する子どもを見守ることができる、体験価値と家族時間を両立した一日を提供します。





■結婚披露宴を舞台に多彩な役割を担うホテリエ体験型イベント

本イベントでは、子どもたちはホテリエとして、パティシエやシェフによる料理やケーキ作りに携わるほか、式全体の進行を担当する婚礼キャプテンや音響・照明・美容・装花といった演出分野にも関わります。それぞれの役割を分担しながらひとつの結婚披露宴を完成させていく過程は、協力する楽しさや達成感を自然に育む内容です。本格的なホテル空間の中で行うことで、非日常の臨場感とともに仕事の責任や魅力を実感できる体験となっています。

■保護者はゲスト役、子どもがもてなす結婚披露宴体験

保護者には結婚式のゲスト役としてご参加いただきます。子どもたちがホテリエとしてサービスを行う姿を間近で見守ることで、体験の価値をより深く感じていただけます。本番では、料理・演出・サービスが一体となった華やかな空間が広がり、完成度の高い体験として印象に残る時間を創出します。さらにイベントの締めくくりにはご家族での食事の時間を設け、体験の余韻を共有しながらゆったりとお過ごしいただけます。ホテルならではの上質な空間で、家族の思い出づくりにつながる一日を提供します。













■イベント概要

【名称】キッズホテリエ体験「ニュータガワでなりきりホテリエ」

【場所】アートホテル小倉 ニュータガワ

【開催日】2026年8月11日（火）

【時間】14:00～19:00

【対象】5歳～15歳までのお子様とその保護者

【料金】

お子様1名＋大人2名セット 15,000円

お子様1名＋大人1名 10,000円

追加お子様1名 3,000円

追加大人1名 5,000円

【スケジュール】（予定）

14:00 受付・着替え・オリエンテーション

14:30 パティシエやシェフなどのサービス体験

15:30 模擬結婚式で各役割に分かれ演出のリハーサル

16:30 模擬結婚式本番

18:00 ご家族での夕食

※本リリースに記載の料金はすべて消費税込です。



■アートホテル小倉 ニュータガワ





福岡県北九州市小倉北区に位置する、歴史と芸術が融合した上質なホテルです。明治時代に建てられた旧炭鉱王の迎賓館をルーツとし、館内には約700坪の日本庭園が広がり、四季折々の美しい景観を楽しむことができます。ホテル客室はモダンな洋室から落ち着きのある和室まで多彩に揃います。地元の食材を使った料理を楽しめるレストランもあり、特に庭園を望む朝食ビュッフェはひとときの癒しを提供します。また、ビジネス利用にも適した会議室や宴会場、各種ウェディング会場も備えており、さまざまな目的に対応しています。ビジネスや観光はもちろん、特別な記念日や式典などにもふさわしい格式と癒しの空間です。

住所：〒802-0082 福岡県北九州市小倉北区古船場町3-46

TEL:093-521-7000

チェックイン15:00／チェックアウト11:00

総客室数：93室

アクセス：JR小倉駅から徒歩約8分、モノレール旦過駅からは徒歩約2分

■アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER） 福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp