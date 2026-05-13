こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
熱帯夜の寝苦しさ、風力ファンで布団内部から解消！布団内の温度・湿度を下げるファン付掛け布団「夢見ブランケット」発売
〜シリーズ累計11億円突破のひんやり寝具、「極冷感シリーズ」からも新商品登場〜
株式会社ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」からファン付掛け布団『涼風めぐる夢見ブランケット』、シルクタッチ素材でさわやかな肌ざわりの『もっと極冷感両面冷感サマーケット』などのひんやり寝具を5月15日（金）より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて販売を順次開始します。
■夏物寝具市場の猛暑・熱帯夜対策アイテムに新発想
猛暑の常態化による市場変化
これまでの「風で涼を取る」から「実際に空気を冷やせるか」へと価値基準がシフトしているなか、夜間でも気温が下がらない「熱帯夜」においては、睡眠の質低下や寝苦しさを解消するために冷却寝具やポータブルファンなど快眠アイテムへの関心が高まっています。エアコンによる冷房も日中は快適な一方、「冷えすぎる」「風が苦手」という理由から就寝時の使用を控える方もいるのではないでしょうか。
布団にファン！？涼風で心地よい快眠へ
こうした背景から「布団そのものの環境を変える」発想のもと「体を冷やしすぎず、快適な状態を保つ」新たな快眠アイテムを開発しました。室温を下げるのではなく、布団内部に直接心地よい風を送り込むことで蒸れやジメジメを解消し、体感温度を下げてくれます。夜間のエアコン使用頻度を抑え節電しながら、猛暑・熱帯夜を感じさせない快眠を提案する今夏注目必須アイテムです。
■めぐる めぐる 涼風めぐる、快眠へのこだわり
独自設計のシロッコファン
ファン付掛け布団『夢見ブランケット』は、ブランケット下部に糸や髪の巻き込みを防ぐ独自設計のシロッコファンを搭載し、就寝時の静音性を確保しつつ布団内部に風を送り込むことで蒸れや熱のこもりを軽減します。取り外し可能なため、掛け布団本体は洗濯も可能。衛生面にも配慮した仕様となっています。
風を逃がさない生地
生地外側は接触冷感で肌触りよく、防風生地のため風が逃げにくく、内部で風を効率よく循環してくれます。
顔まで風が伝えるファスナー
首元には開閉できるファスナーを設けており、内側から送られる心地よい風を直接感じることも可能です。
＜サーモグラフィ試験でも温度低下を証明＞
一般的な掛け布団と使用時の身体温度を検証したところ、当商品の使用時は温度約−3.7°※1涼しくなっており、風で空気を循環させることで布団内の湿度も約−18.3％※1になったことが確認できました。
※1 室温28℃、湿度70％、被験者20₋50代男女5名（当社調べ）
※効果には個人差があります
商品名：ファン付き掛け布団 涼風めぐる 夢見ブランケット
サイズ：掛け布団部分：幅（ファン部分含む）約190×140ｃｍ、ファン部分：約Φ10cm
電源：DC5V/2A 以上のモバイルバッテリー
もしくは同梱のUSB 変換AC アダプタ
消費電力：強運転時：約6.5W(5V)
USBケーブル：ファン 〜 コントローラー：長さ約70cm
コントローラー 〜 USB プラグ：長さ約 80cm
価格：10,999円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5259
■シリーズ累計11億円突破‼ 極冷感シリーズからもっと冷える新商品
ドン・キホーテの「極冷感シリーズ」は、触れた瞬間1秒で冷たく感じる冷感繊維を使用した夏のひんやり寝具シリーズです。夏場でも爽やかな寝心地を体感できる敷きパットやサマーケットなどを展開し、23年の発売開始以降シリーズ累計売上は11億円を突破、いまやドンキで一番人気の夏物寝具となっています。今年の極冷感シリーズはお客さまの声に応えリニューアルしつつ、より冷たさと肌触りを追求した新商品が登場しました。
商品名：瞬間極冷感敷きパッド
「汗をかくとべたつき、熱がこもってしまう」「思ったよりも冷たくない」という声に応えてリニューアル！従来の冷感繊維に加え吸水速乾の生地を掛け合わせたことで、触った時の冷たさは保ちつつ就寝時のムレや熱がこもるのを軽減してくれます。リバーシブルになっているため秋口まで長く使用可能です。
価格：シングル 3,299円、セミダブル 3,849円、
ダブル 4,399円
商品名：もっと極冷感両面冷感サマーケット
冷感繊維を両面に使用しシルクタッチ素材で肌ざわりもなめらかな新商品が登場！ひんやり冷たさを感じながら上質な爽やかさをお届けします。
価格：5,499円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5275
商品名：極冷感低反発ごろ寝ジェルクッション
本体中央部に極冷感ジェルが付いており、触れてすぐ冷たい＆冷たさが持続！枕・腰当て・お尻クッションはもちろん、コンパクトで持ち運びやすくキャンプ・ドライブ・花火鑑賞など夏場の使用シーン問わず使用いただけます。
価格：2,199円
※価格はすべて税込価格
※適用畳数、風速は全て当社基準により設定
※店舗によって金額・取扱い商品が異なる場合があります
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ファン付き掛け布団 涼風めぐる 夢見ブランケット
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5259
もっと極冷感両面冷感サマーケット
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5275
株式会社ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」からファン付掛け布団『涼風めぐる夢見ブランケット』、シルクタッチ素材でさわやかな肌ざわりの『もっと極冷感両面冷感サマーケット』などのひんやり寝具を5月15日（金）より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて販売を順次開始します。
■夏物寝具市場の猛暑・熱帯夜対策アイテムに新発想
猛暑の常態化による市場変化
これまでの「風で涼を取る」から「実際に空気を冷やせるか」へと価値基準がシフトしているなか、夜間でも気温が下がらない「熱帯夜」においては、睡眠の質低下や寝苦しさを解消するために冷却寝具やポータブルファンなど快眠アイテムへの関心が高まっています。エアコンによる冷房も日中は快適な一方、「冷えすぎる」「風が苦手」という理由から就寝時の使用を控える方もいるのではないでしょうか。
布団にファン！？涼風で心地よい快眠へ
こうした背景から「布団そのものの環境を変える」発想のもと「体を冷やしすぎず、快適な状態を保つ」新たな快眠アイテムを開発しました。室温を下げるのではなく、布団内部に直接心地よい風を送り込むことで蒸れやジメジメを解消し、体感温度を下げてくれます。夜間のエアコン使用頻度を抑え節電しながら、猛暑・熱帯夜を感じさせない快眠を提案する今夏注目必須アイテムです。
■めぐる めぐる 涼風めぐる、快眠へのこだわり
独自設計のシロッコファン
ファン付掛け布団『夢見ブランケット』は、ブランケット下部に糸や髪の巻き込みを防ぐ独自設計のシロッコファンを搭載し、就寝時の静音性を確保しつつ布団内部に風を送り込むことで蒸れや熱のこもりを軽減します。取り外し可能なため、掛け布団本体は洗濯も可能。衛生面にも配慮した仕様となっています。
風を逃がさない生地
生地外側は接触冷感で肌触りよく、防風生地のため風が逃げにくく、内部で風を効率よく循環してくれます。
顔まで風が伝えるファスナー
首元には開閉できるファスナーを設けており、内側から送られる心地よい風を直接感じることも可能です。
＜サーモグラフィ試験でも温度低下を証明＞
一般的な掛け布団と使用時の身体温度を検証したところ、当商品の使用時は温度約−3.7°※1涼しくなっており、風で空気を循環させることで布団内の湿度も約−18.3％※1になったことが確認できました。
※1 室温28℃、湿度70％、被験者20₋50代男女5名（当社調べ）
※効果には個人差があります
商品名：ファン付き掛け布団 涼風めぐる 夢見ブランケット
サイズ：掛け布団部分：幅（ファン部分含む）約190×140ｃｍ、ファン部分：約Φ10cm
電源：DC5V/2A 以上のモバイルバッテリー
もしくは同梱のUSB 変換AC アダプタ
消費電力：強運転時：約6.5W(5V)
USBケーブル：ファン 〜 コントローラー：長さ約70cm
コントローラー 〜 USB プラグ：長さ約 80cm
価格：10,999円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5259
■シリーズ累計11億円突破‼ 極冷感シリーズからもっと冷える新商品
ドン・キホーテの「極冷感シリーズ」は、触れた瞬間1秒で冷たく感じる冷感繊維を使用した夏のひんやり寝具シリーズです。夏場でも爽やかな寝心地を体感できる敷きパットやサマーケットなどを展開し、23年の発売開始以降シリーズ累計売上は11億円を突破、いまやドンキで一番人気の夏物寝具となっています。今年の極冷感シリーズはお客さまの声に応えリニューアルしつつ、より冷たさと肌触りを追求した新商品が登場しました。
商品名：瞬間極冷感敷きパッド
「汗をかくとべたつき、熱がこもってしまう」「思ったよりも冷たくない」という声に応えてリニューアル！従来の冷感繊維に加え吸水速乾の生地を掛け合わせたことで、触った時の冷たさは保ちつつ就寝時のムレや熱がこもるのを軽減してくれます。リバーシブルになっているため秋口まで長く使用可能です。
価格：シングル 3,299円、セミダブル 3,849円、
ダブル 4,399円
商品名：もっと極冷感両面冷感サマーケット
冷感繊維を両面に使用しシルクタッチ素材で肌ざわりもなめらかな新商品が登場！ひんやり冷たさを感じながら上質な爽やかさをお届けします。
価格：5,499円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5275
商品名：極冷感低反発ごろ寝ジェルクッション
本体中央部に極冷感ジェルが付いており、触れてすぐ冷たい＆冷たさが持続！枕・腰当て・お尻クッションはもちろん、コンパクトで持ち運びやすくキャンプ・ドライブ・花火鑑賞など夏場の使用シーン問わず使用いただけます。
価格：2,199円
※価格はすべて税込価格
※適用畳数、風速は全て当社基準により設定
※店舗によって金額・取扱い商品が異なる場合があります
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ファン付き掛け布団 涼風めぐる 夢見ブランケット
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5259
もっと極冷感両面冷感サマーケット
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5275