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アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」 『B’z Special Day』
B’z全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」を祝うスペシャルデー
2026年5月22 日（金）〜25日（月）／5月29日（金）〜6月1日（月）／6月5日（金）〜8日（月）／6月12日（金）〜15日（月）
ハードロックカフェ国内5店舗にて
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」を開催中のロックバンド「B’z」をフィーチャーした「B’z Special Day」を開催します。
当イベントでは、最新アルバム「FYOP」収録されている「INTO THE BLUE」、「鞭」にちなんだスぺシャルカクテルを提供するほか、店内BGMにおいてBʼzの楽曲をパワープレイ。大音量でBʼzの世界に浸りながら、各種メニューをお楽しみいただけます。
「INTO THE BLUE」は、アップルジュースとレモネードを合わせ、オレンジとミントの香りをアクセントにしたノンアルコールカクテル。アルコールに弱い方はもちろんのこと、お子様も楽しみいただけます。また、「鞭」は、ジャックダニエルをベースに、コアントロー（オレンジリキュール）などで、フルーティーな香りを加えた一杯。炭酸の軽快な飲み口も魅力の一つです。
いずれもハードロックカフェロゴ入りカップに、ギターシェイプのマドラーと共に提供します。（カップとマドラーはお持ち帰りいただけます）
「B’z Special Day」 開催概要
◆ 開催日程：
2026年5月22 日（金）〜25日（月）／5月29日（金）〜6月1日（月）／6月5日（金）〜8日（月）／6月12日（金）〜15日（月）
※横浜店は貸切営業に伴い、5月23日（土）は18：30閉店となります。
◆ 内容：
☆ スペシャルカクテル「INTO THE BLUE」（ノンアルコール）、「鞭」（アルコール）の販売
価格 … 「INTO THE BLUE」 1,280円（税込）／「鞭」 1,480円（税込）
☆ 店内BGM B’z楽曲を大音響パワープレイ
各日12時〜／14時〜／17時〜／20時〜 各回45分間
◆開催店舗：
「ハードロックカフェ」 国内5店舗
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◆ 備考：
B’zメンバーの来店はございません。
◆ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
スペシャルカクテル
「INTO THE BLUE」 1,280円（税込）
アップルジュース、レモネード、スプライトをミックスしブルーシロップを沈めたノンアルコールカクテル。
ガーニッシュにオレンジスライスとミント。
「鞭」 1,480円（税込）
ジャックダニエルをベースにコアントロー、レモネードとアップルジュースをミックスしラズベリーシロップ、スプライトで仕上げたカクテル。
ガーニッシュにオレンジスライスとミント。
【B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋- ツアースケジュール】
4月11日（土）・12日（日）
福井・サンドーム福井
4月18日（土）・19日（日）
広島・広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）
4月25日（土）・26日（日）
香川・あなぶきアリーナ香川
5月2日（土）・3日（日）
沖縄・沖縄サントリーアリーナ
5月9日（土）・10日（日）
福岡・マリンメッセ福岡A館
5月16日（土）・17日（日）
北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
5月23日（土）・24日（日）
大阪・大阪城ホール
5月30日（土）・31日（日）
神奈川・横浜アリーナ
6月6日（土）・7日（日）
千葉・LaLaarenaTOKYO-BAY
6月13日（土）・14日（日）
愛知・IGアリーナ
< for more information > https://bz-vermillion.com/livegym2026/
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
https://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
2026年5月22 日（金）〜25日（月）／5月29日（金）〜6月1日（月）／6月5日（金）〜8日（月）／6月12日（金）〜15日（月）
ハードロックカフェ国内5店舗にて
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」を開催中のロックバンド「B’z」をフィーチャーした「B’z Special Day」を開催します。
当イベントでは、最新アルバム「FYOP」収録されている「INTO THE BLUE」、「鞭」にちなんだスぺシャルカクテルを提供するほか、店内BGMにおいてBʼzの楽曲をパワープレイ。大音量でBʼzの世界に浸りながら、各種メニューをお楽しみいただけます。
「INTO THE BLUE」は、アップルジュースとレモネードを合わせ、オレンジとミントの香りをアクセントにしたノンアルコールカクテル。アルコールに弱い方はもちろんのこと、お子様も楽しみいただけます。また、「鞭」は、ジャックダニエルをベースに、コアントロー（オレンジリキュール）などで、フルーティーな香りを加えた一杯。炭酸の軽快な飲み口も魅力の一つです。
いずれもハードロックカフェロゴ入りカップに、ギターシェイプのマドラーと共に提供します。（カップとマドラーはお持ち帰りいただけます）
「B’z Special Day」 開催概要
◆ 開催日程：
2026年5月22 日（金）〜25日（月）／5月29日（金）〜6月1日（月）／6月5日（金）〜8日（月）／6月12日（金）〜15日（月）
※横浜店は貸切営業に伴い、5月23日（土）は18：30閉店となります。
◆ 内容：
☆ スペシャルカクテル「INTO THE BLUE」（ノンアルコール）、「鞭」（アルコール）の販売
価格 … 「INTO THE BLUE」 1,280円（税込）／「鞭」 1,480円（税込）
☆ 店内BGM B’z楽曲を大音響パワープレイ
各日12時〜／14時〜／17時〜／20時〜 各回45分間
◆開催店舗：
「ハードロックカフェ」 国内5店舗
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◆ 備考：
B’zメンバーの来店はございません。
◆ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
スペシャルカクテル
「INTO THE BLUE」 1,280円（税込）
アップルジュース、レモネード、スプライトをミックスしブルーシロップを沈めたノンアルコールカクテル。
ガーニッシュにオレンジスライスとミント。
「鞭」 1,480円（税込）
ジャックダニエルをベースにコアントロー、レモネードとアップルジュースをミックスしラズベリーシロップ、スプライトで仕上げたカクテル。
ガーニッシュにオレンジスライスとミント。
【B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋- ツアースケジュール】
4月11日（土）・12日（日）
福井・サンドーム福井
4月18日（土）・19日（日）
広島・広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）
4月25日（土）・26日（日）
香川・あなぶきアリーナ香川
5月2日（土）・3日（日）
沖縄・沖縄サントリーアリーナ
5月9日（土）・10日（日）
福岡・マリンメッセ福岡A館
5月16日（土）・17日（日）
北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
5月23日（土）・24日（日）
大阪・大阪城ホール
5月30日（土）・31日（日）
神奈川・横浜アリーナ
6月6日（土）・7日（日）
千葉・LaLaarenaTOKYO-BAY
6月13日（土）・14日（日）
愛知・IGアリーナ
< for more information > https://bz-vermillion.com/livegym2026/
ハードロックⓇ概要
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
https://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
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