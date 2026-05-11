アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」 『B’z Special Day』

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B’z全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」を祝うスペシャルデー

2026年5月22 日（金）〜25日（月）／5月29日（金）〜6月1日（月）／6月5日（金）〜8日（月）／6月12日（金）〜15日（月）

ハードロックカフェ国内5店舗にて

　

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」を開催中のロックバンド「B’z」をフィーチャーした「B’z Special Day」を開催します。

　







　

当イベントでは、最新アルバム「FYOP」収録されている「INTO THE BLUE」、「鞭」にちなんだスぺシャルカクテルを提供するほか、店内BGMにおいてBʼzの楽曲をパワープレイ。大音量でBʼzの世界に浸りながら、各種メニューをお楽しみいただけます。

　

「INTO THE BLUE」は、アップルジュースとレモネードを合わせ、オレンジとミントの香りをアクセントにしたノンアルコールカクテル。アルコールに弱い方はもちろんのこと、お子様も楽しみいただけます。また、「鞭」は、ジャックダニエルをベースに、コアントロー（オレンジリキュール）などで、フルーティーな香りを加えた一杯。炭酸の軽快な飲み口も魅力の一つです。

　

いずれもハードロックカフェロゴ入りカップに、ギターシェイプのマドラーと共に提供します。（カップとマドラーはお持ち帰りいただけます）

　







スぺシャルカクテル








　

「B’z Special Day」 開催概要

　

◆ 開催日程：

2026年5月22 日（金）〜25日（月）／5月29日（金）〜6月1日（月）／6月5日（金）〜8日（月）／6月12日（金）〜15日（月）

※横浜店は貸切営業に伴い、5月23日（土）は18：30閉店となります。

　

◆ 内容：

☆ スペシャルカクテル「INTO THE BLUE」（ノンアルコール）、「鞭」（アルコール）の販売

　価格 … 「INTO THE BLUE」 1,280円（税込）／「鞭」 1,480円（税込）

☆ 店内BGM B’z楽曲を大音響パワープレイ

　各日12時〜／14時〜／17時〜／20時〜　各回45分間

　

◆開催店舗：

「ハードロックカフェ」 国内5店舗

東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　

◆ 備考：

B’zメンバーの来店はございません。

　

◆ ハードロックカフェ 公式ホームページ：

https://hardrockjapan.com/

　

　　


スペシャルカクテル

　

「INTO THE BLUE」 1,280円（税込）

アップルジュース、レモネード、スプライトをミックスしブルーシロップを沈めたノンアルコールカクテル。

ガーニッシュにオレンジスライスとミント。

　





「INTO THE BLUE」






　

「鞭」 1,480円（税込）

ジャックダニエルをベースにコアントロー、レモネードとアップルジュースをミックスしラズベリーシロップ、スプライトで仕上げたカクテル。

ガーニッシュにオレンジスライスとミント。

　





「鞭」






　

【B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋- ツアースケジュール】

　

4月11日（土）・12日（日）

　福井・サンドーム福井

4月18日（土）・19日（日）

　広島・広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）

4月25日（土）・26日（日）

　香川・あなぶきアリーナ香川

5月2日（土）・3日（日）

　沖縄・沖縄サントリーアリーナ

5月9日（土）・10日（日）

　福岡・マリンメッセ福岡A館

5月16日（土）・17日（日）

　北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

5月23日（土）・24日（日）

　大阪・大阪城ホール

5月30日（土）・31日（日）

　神奈川・横浜アリーナ

6月6日（土）・7日（日）

　千葉・LaLaarenaTOKYO-BAY

6月13日（土）・14日（日）

　愛知・IGアリーナ

< for more information >　https://bz-vermillion.com/livegym2026/

　











　

ハードロックⓇ概要


世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。　エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。

　

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

　

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

　

【公式ホームページ】

https://hardrockjapan.com/

【ハードロックカフェ 国内店舗】

・東京店

　東京都港区六本木5-4-20

　TEL.03-3408-7018

・上野駅東京店

　東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階

　TEL.03-5826-5821

・横浜店

　神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

　TEL.045-682-5626

・京都店

　京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階

　TEL.075-606-5563

・ 大阪なんば店（ロックショップ）

　大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号　伊藤屋ビル

　TEL. 06-6647-6011

・ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階

　TEL.06-4804-3870

　

本件に関するお問合わせ先

株式会社 WDI JAPAN　マーケティング部

広報：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

関連リンク

ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ

https://hrcjapan.official.ec/

WDI

https://www.wdi.co.jp/

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