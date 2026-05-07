【京都 蔦屋書店】今西真也・三浦光雅・薬師川千晴による「みつめ、むきあい、ふれるもの」を、5月23日（土）より開催。3者の表現が交差する抽象絵画展

【京都 蔦屋書店】今西真也・三浦光雅・薬師川千晴による「みつめ、むきあい、ふれるもの」を、5月23日（土）より開催。3者の表現が交差する抽象絵画展