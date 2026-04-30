ネット・ゼロ・エネルギービル市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、規模、成長、動向、展望（2026年～2036年）である。
Survey Reports LLCは、2026年4月にネット・ゼロ・エネルギービル市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、タイプ別（住宅、商業）、設備別（HVACシステム、照明、壁および屋根、その他）に市場を分類し、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会および予測を提供するものである。本レポートはネット・ゼロ・エネルギービル市場の予測評価を提示し、成長促進要因、市場機会、課題および脅威などの主要な市場ダイナミクスを強調するものである。
ネット・ゼロ・エネルギービル市場の概要
ネット・ゼロ・エネルギービル（NZEB）は、年間で消費するエネルギーと同量の再生可能エネルギーを生成し、エネルギー収支をゼロにする高効率建築物である。これらは、断熱、自然採光、気密構造といったパッシブ設計と、太陽光パネル、ヒートポンプ、高効率HVACおよび照明などのアクティブシステムを統合するものである。電力網から消費されるエネルギーは、主に太陽光発電や風力発電などの現地再生可能エネルギーによって相殺される。NZEBは温室効果ガス排出量および運用コストを大幅に削減すると同時に、居住者の快適性を向上させるものである。これは持続可能な建築における重要な戦略であり、気候目標およびエネルギー自立を支援するものである。技術の進展と政策の強化に伴い、NZEBは世界中の住宅、商業施設、公共施設においてますます実現可能性が高まっているものである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ネット・ゼロ・エネルギービル市場規模は2025年に563億米ドルであったとされる。さらに、同市場は2036年末までに2097億米ドルに達する収益規模が見込まれている。ネット・ゼロ・エネルギービル市場は、2026年から2036年の予測期間において約20.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているものである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038447
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348304/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なネット・ゼロ・エネルギービル市場分析によれば、同市場規模は、低エネルギー生活への志向の高まり、持続可能な建設への需要拡大、厳格な政府規制および気候政策、ならびに再生可能エネルギーおよび高効率技術のコスト低下を背景として拡大すると見込まれるものである。ネット・ゼロ・エネルギービル市場における主要企業には、Pfizer Inc.、Johnson & Johnson、Roche Holding AG、Novartis AG、Merck & Co., Inc.、Sanofi S.A.、GlaxoSmithKline plc、AstraZeneca plc、Bayer AG、AbbVie Inc.などが含まれる。
また、本ネット・ゼロ・エネルギービル市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えているものである。
目次
● ネット・ゼロ・エネルギービル市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界ネット・ゼロ・エネルギービル市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、設備別、地域別である。
ネット・ゼロ・エネルギービル市場の概要
ネット・ゼロ・エネルギービル（NZEB）は、年間で消費するエネルギーと同量の再生可能エネルギーを生成し、エネルギー収支をゼロにする高効率建築物である。これらは、断熱、自然採光、気密構造といったパッシブ設計と、太陽光パネル、ヒートポンプ、高効率HVACおよび照明などのアクティブシステムを統合するものである。電力網から消費されるエネルギーは、主に太陽光発電や風力発電などの現地再生可能エネルギーによって相殺される。NZEBは温室効果ガス排出量および運用コストを大幅に削減すると同時に、居住者の快適性を向上させるものである。これは持続可能な建築における重要な戦略であり、気候目標およびエネルギー自立を支援するものである。技術の進展と政策の強化に伴い、NZEBは世界中の住宅、商業施設、公共施設においてますます実現可能性が高まっているものである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ネット・ゼロ・エネルギービル市場規模は2025年に563億米ドルであったとされる。さらに、同市場は2036年末までに2097億米ドルに達する収益規模が見込まれている。ネット・ゼロ・エネルギービル市場は、2026年から2036年の予測期間において約20.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているものである。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的なネット・ゼロ・エネルギービル市場分析によれば、同市場規模は、低エネルギー生活への志向の高まり、持続可能な建設への需要拡大、厳格な政府規制および気候政策、ならびに再生可能エネルギーおよび高効率技術のコスト低下を背景として拡大すると見込まれるものである。ネット・ゼロ・エネルギービル市場における主要企業には、Pfizer Inc.、Johnson & Johnson、Roche Holding AG、Novartis AG、Merck & Co., Inc.、Sanofi S.A.、GlaxoSmithKline plc、AstraZeneca plc、Bayer AG、AbbVie Inc.などが含まれる。
また、本ネット・ゼロ・エネルギービル市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えているものである。
目次
● ネット・ゼロ・エネルギービル市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界ネット・ゼロ・エネルギービル市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、設備別、地域別である。