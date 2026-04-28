パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、『ハイエンドPC強化宣言！』として、全国のパソコン工房店舗ならびに法人営業部、WEB通販サイトにて「GeForce RTX 5090 発売記念祭」を2026年4月28日（火）より開催いたします。 「GeForce RTX 5090 発売記念祭」では、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition グラフィックカードを搭載したコンパクトゲーミングPCやNVIDIA Studio認定のクリエイター向けPC、AI開発/運用向けPC、ハイエンドPCや組立キット等の新製品を2026年4月28日（火）より一斉同時に発売いたします。さらに、「ハイエンドゲーミングPC購入還元プログラム」のほか、法人のお客様限定GeForce RTX 5090 搭載パソコンの検証用貸出プログラムや様々なキャンペーンなども2026年4月28日（火）より展開いたします。 GeForce RTX 5090 グラフィックカード搭載モデルをはじめとする、パソコン工房ならではのハイエンドPCラインナップをどうぞお見逃しなく！

■GeForce RTX 5090 Founders Editionとは

Founders Edition（ファウンダーズ エディション）グラフィックカードは、チップから基板、クーラーに至るまで、NVIDIA が設計を手がけています。 NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition は小型でありながら圧倒的な演算性能を実現し、AIの活用により、ゲーマーにもクリエイターにもゲームチェンジャーとなる革新的な機能を提供します。高度な PCB を採用した革新的な Double Flow Through 設計により、従来のグラフィックス カード構成と比べて 2 倍のエアフローを実現します。数量限定のモデルであり、上品なカラーリングで「性能」と「デザイン」を両立した特別感のある製品となっています。

■GeForce RTX 5090 グラフィックカード搭載の新システムが続々登場！

全国のパソコン工房店舗ならびにWEB通販サイトにて、2026年4月28日（火）よりNVIDIA GeForce RTX 5090 を搭載したコンパクトゲーミングPCやNVIDIA Studio認定のクリエイター向けPC、AI開発 / 運用向けPC、組立キットなど新システムを一斉同時に発売いたします。 パソコン工房のGeForce RTX 5090 搭載PCは静音性、冷却効率、安定性、そしてデザイン性までを高次元で両立します。また、高解像度ゲーミング、動画編集、配信や重負荷作業も余裕でこなし、長時間使用でもストレスを感じさせない快適さを実現します。本気で勝ちたいゲーマー、制作効率を極めたいクリエイター、AI開発や運用で優れた成果を実現したいエンジニアの皆さまへ贈る妥協のない一台です。 さらに、GeForce RTX 5090 Founders Edition はコンパクト設計により、占有スペースを最小限に抑えたハイエンドコンパクトPCも同時発売いたします。 GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載ハイエンドPCの詳しい情報はこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/rtx5090-founders-edition-festival.php

■GeForce RTX 5090 搭載ゲーミングPC組立キットを発売

NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition を搭載し、CPU・マザーボード・メモリ・SSD・電源なども人気の厳選パーツで取り揃えた組立キットも同時発売いたします。コンパクトケースを採用したキットをラインナップいたしますので、ハイエンドでありながら省スペース性も兼ね備えたこだわりの一台を組み立てる事が可能です。 また、パソコン工房GeForce RTX 5090 搭載組立キットには、「組立代行サービス」が最大半額となるクーポンが付属しますので、安心してお買い求めいただけます。 ・「組立代行のみ」 通常価格 10,000円（クーポン適用時価格 5,000円） ・「組立代行＋OS インストール＋ドライバインストール」 通常価格 20,000円（クーポン適用時価格 10,000円） さらに、組立失敗した際の店舗での組立代行に使用できるクーポンも付属します。 ・「組立失敗時の代行」 通常価格 22,000円（クーポン適用時価格 12,000円） GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載 組立キットの詳しい情報はこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/rtx5090-founders-edition-festival.php

■GeForce RTX 5090、RTX 5080を搭載した当社指定モデルのご購入で最大18,000円分相当※還元

『ハイエンドPC強化宣言！』NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載PCの発売を記念して、全国のパソコン工房店舗ならびにWEB通販サイトにて、GeForce RTX 5090、GeForce RTX 5080を搭載した当社指定ハイエンドPCをご購入いただく事で最大18,000円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「ハイエンドゲーミングPC購入還元プログラム」を2026年4月28日（火）より実施いたします。

【対象商品および還元内容】

最新パソコン（iiyama PC）・ゲーミング PC（LEVEL∞ , LEVELθ）

ご購入の対象PCは新品のiiyama PC（LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞）に限ります。また、下記スペックを搭載した当社指定のiiyama PCへの還元となります。 ・GeForce RTX 5090（Founders Editionを含む）を搭載した新品デスクトップPC → 18,000円分相当還元 ・GeForce RTX 5080を搭載した新品デスクトップPC → 8,000円分相当還元 ※最大18,000円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。 ※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房 WEB通販サイト では「パソコン工房ポイント」での還元となります。 ※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 ※還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。 パソコン工房「ハイエンドゲーミングPC購入還元プログラム」情報ページ URL： https://www.pc-koubou.jp/pc/highend_pc_kangen.php

■法人のお客様限定 GeForce RTX 5090 搭載モデル無償貸出プログラムを開始

NVIDIA GeForce RTX 5090 搭載PCをご購入予定の法人取引でのお客様限定で、検証用PCを無償にてお貸出しいたします。導入前にシステムの動作検証やパフォーマンス確認、使用予定ソフトの動作確認などをお試しいただけます。 無償貸出に関するご質問やお申し込みについては、各法人営業窓口、またはオンライン法人アドバイザーへお気軽にご相談ください。※対象は法人のお客様のみとなります。

■GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載PC レビューキャッシュバックキャンペーン

期間中、GeForce RTX™ 5090 Founders Editionを搭載した、ハイエンドPCまたは組立キットをご購入のうえパソコン工房 WEB通販サイトで購入レビューを当社指定のテンプレートを使用し投稿いただいたお客様へ5,000円分相当のWEBポイントをプレゼントいたします。 対象購入期間：2026年4月28日（火） ～ 2027年5月9日（日）まで ※通販は18:00終了 レビュー受付期間：2026年4月28日（火） ～ 2027年6月30日（水）まで ※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。 ※レビューの投稿にはパソコン工房 WEB 会員登録（無料）・ログインが必要となります。 NVIDIA GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載PC、組立キット購入者限定レビューキャッシュバックキャンペーン 詳細はこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/review.php

■全国のパソコン工房店舗、WEB通販サイト、法人営業部にてお求めいただけます

全国のパソコン工房・グッドウィル店舗情報はこちらからご覧ください。 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/ パソコン工房 WEB通販サイトはこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/rtx5090-founders-edition-festival.php パソコン工房 ビジネスご優待会員様サイトはこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/bz-rtx5090-founders-edition-festival.php パソコン工房 法人営業部はこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/unitcom_business/business_network.php パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、 パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス 中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションG Tel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002 E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp