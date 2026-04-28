創業50周年の明日香野、ボッチャ大会「2025 OSA-CUP」に参加して和菓子をお届け！
「『ちょっと食べる喜び』を毎日世界へ」をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、ボッチャ大会「2026 OSA-CUP」（4/11～12・アミティ舞洲）に参加。競技に打ち込む選手やスタッフの皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348063/images/bodyimage1】
ボッチャはヨーロッパで生まれたスポーツで、重度機能障がい者のために考案。パラリンピックの正式種目です。
最初に白い目標球「ジャックボール」を投げた後、赤・青のボールをそれぞれ6球ずつ投げたり、転がしたりして、いかにジャックボールに近づけるかを競います。知的な戦略とそれを実行するための技術力・集中力が問われる奥深い競技で、「地上のカーリング」「床の上のカーリング」と称されることもあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348063/images/bodyimage2】
今大会は過去最多の参加者が集まり、会場は朝から活気にあふれました。競技中はトップレベルの選手による緊張感が漂いました。
明日香野は「若草餅」「プチ白あんこ餅」を選手やスタッフにお届け。試合の合間やリカバリー時間に、選手たちが和菓子を手に取っていました。口当たりの柔らかさとエネルギー補給のしやすさは、重度障がいのある選手にとっても特にありがたい存在となり、「食べやすい」「ちょうどいい甘さで力が戻る」などの声が多く聞かれました。長時間にわたり運営を支えるスタッフにとって「ほっと一息つけるひと口」にもなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348063/images/bodyimage3】
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大 会 ：2026 OSA-CUP
主 催 ：大阪ボッチャ協会
開催日 ：2026年4月11日（土）～12日（日）
開催地 ：大阪市舞洲障がい者スポーツセンター アミティ舞洲（大阪市此花区北港白津2-1-46）
公式サイト：https://osakaboccia2019.wixsite.com/oboa2024
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348063/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348063/images/bodyimage1】
ボッチャはヨーロッパで生まれたスポーツで、重度機能障がい者のために考案。パラリンピックの正式種目です。
最初に白い目標球「ジャックボール」を投げた後、赤・青のボールをそれぞれ6球ずつ投げたり、転がしたりして、いかにジャックボールに近づけるかを競います。知的な戦略とそれを実行するための技術力・集中力が問われる奥深い競技で、「地上のカーリング」「床の上のカーリング」と称されることもあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348063/images/bodyimage2】
今大会は過去最多の参加者が集まり、会場は朝から活気にあふれました。競技中はトップレベルの選手による緊張感が漂いました。
明日香野は「若草餅」「プチ白あんこ餅」を選手やスタッフにお届け。試合の合間やリカバリー時間に、選手たちが和菓子を手に取っていました。口当たりの柔らかさとエネルギー補給のしやすさは、重度障がいのある選手にとっても特にありがたい存在となり、「食べやすい」「ちょうどいい甘さで力が戻る」などの声が多く聞かれました。長時間にわたり運営を支えるスタッフにとって「ほっと一息つけるひと口」にもなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348063/images/bodyimage3】
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
大 会 ：2026 OSA-CUP
主 催 ：大阪ボッチャ協会
開催日 ：2026年4月11日（土）～12日（日）
開催地 ：大阪市舞洲障がい者スポーツセンター アミティ舞洲（大阪市此花区北港白津2-1-46）
公式サイト：https://osakaboccia2019.wixsite.com/oboa2024
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348063/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
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配信元企業：明日香食品株式会社
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