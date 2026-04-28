人工知能（AI）搭載デジタルツイン暖房・換気・空調（HVAC）チューナー市場は、スマートビルディングインテリジェンスの加速により、2030年までに年平均成長率27%で拡大

人工知能（AI）搭載デジタルツイン暖房・換気・空調（HVAC）チューナー市場は、スマートビルディングインテリジェンスの加速により、2030年までに年平均成長率27%で拡大