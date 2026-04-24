株式会社ブレインパッド（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 関口 朋宏、以下：ブレインパッド）は、当社が自社開発する「Rtoaster（アールトースター）」が、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」のアワード「ITreview Grid Award 2026Spring」にて、レコメンドエンジン部門およびDMPツール部門における22期連続受賞をはじめ、4部門で最高位の「Leader」を獲得したことを発表します。









■ Leader受賞部門

● レコメンドエンジン部門：https://www.itreview.jp/award/2026_spring/recommendation-engine.html

● DMPツール部門：https://www.itreview.jp/award/2026_spring/dmp.html

● ABテストツール部門：https://www.itreview.jp/award/2026_spring/ab-test.html

● Web接客ツール部門：https://www.itreview.jp/award/2026_spring/web-customer-service.html





■ ユーザーから高く評価されたポイント

「Rtoaster」は、国内最大級の導入実績を持つマーケティングオーケストレーションサービスとして、ITreviewのレビューデータ（*1）において特に以下の3つのポイントで高い評価をいただいています。





1. データの収集から活用までを一貫して実現する機能性

高度なレコメンドエンジンに加え、DMP（データマネジメントプラットフォーム）としての強力なデータ統合能力、そしてWeb接客やABテストといったアクション機能がシームレスに連携している点が、多くの運用担当者から支持されています。





2. 専門知識を補完する充実のサポート体制

データ活用における戦略立案から具体的な設定・運用まで、データサイエンスの知見を持つ専門スタッフが伴走するサポート体制が、成果創出に直結すると評価されています。





3. 複雑な条件設定も直感的に行える操作画面

多機能でありながら、ユーザーの行動に基づいたパーソナライズ設定を迷いなく実行できるインターフェースにより、日々のマーケティング業務の効率化に寄与しています。





■ 「Rtoaster」に寄せられたユーザーコメント（抜粋）

「本来ならばレコメンド機能を付ける際にかなりの開発工数がかかるところを、Rtoasterのタグを挿入して設定するだけで、思い通りの条件でレコメンドを導入できています。また、自動レコメンド以外にも、複雑な条件を設定し、それに当てはまる人にキャンペーンバナーを掲出するといったように、レコメンド以外の用途にも使用させていただいています。」





「抱き合わせ購入されやすい商品をユーザー属性から精度高くレコメンド表示してくれるので客単価が上がりました。またサイト回遊中にユーザー動向からバナー表示をポップアップや常設バナーの設置順番を変えるなどOne to Oneのマーケティング施策が可能になりました。」





「（サポート問い合わせ時に）わかりやすく設定手順をお伝えいただき、また複雑なこちらの要望にも応えてくださり、ご対応に大変感謝しております。サポートのおかげで、現在では管理画面の仕組みも理解でき、お手伝いいただかずとも設定ができるようになりました。」





（*1）ITreview「Rtoaster」レビューページ https://www.itreview.jp/products/rtoaster/reviews





■ ご参考情報

● 「ITreview Grid Award」について https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

「ITreview Grid」掲載製品のうち、10件以上のレビューを集めた満足度の高い製品を対象とし、カテゴリーごとに「Leader」「High Performer」をそれぞれ表彰し、バッジを発行しています。アワードは最新のレビューデータを反映する形で、四半期ごとに発表しています。

「ITreview」は、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰し、「ITreview」のサイト上でバッジを発行しています。





● 「Rtoaster（アールトースター）」について https://www.brainpad.co.jp/rtoaster/

2026年に誕生20周年を迎える「Rtoaster」は、業界トップクラスのシェアを誇るレコメンド・パーソナライズプラットフォームです。企業のマーケティングにおける意思決定や事業成果の創出を支援し、利用企業数は累計350社を突破。多種多様な商材を取り扱う企業から選ばれ続け、20年近くにわたり確かな信頼を築いています。





● 株式会社ブレインパッドについて https://www.brainpad.co.jp/

ブレインパッドは2004年創業の日本を代表するデータ／AI活用のリーディングカンパニーです。近年は「分析／コンサルティング／SI」「人材育成・教育」「SaaS」の三位一体のビジネスモデルを武器に、企業の内なるIT力を高める「データ活用の民主化と内製化支援」に注力しています。支援実績は金融・小売・メーカー・サービスなど幅広い業種を対象に1,400社を超え、データの力をビジネス創造と企業価値向上につなげるお手伝いをしています。





本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

上場市場：東京証券取引所 プライム市場（証券コード 3655）

設立：2004年3月

代表者：代表取締役社長 CEO 関口 朋宏

資本金：597百万円（2025年6月30日現在）

従業員数：589名（連結、2025年6月30日現在）

事業内容：データ活用を通じて企業の経営改善を支援するプロフェッショナルサービス、プロダクトサービス









■ お問い合わせ先

● 製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社ブレインパッド

e-mail：info@brainpad.co.jp









＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。





以上